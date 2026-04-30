DW: Dîroka Weşanê: 30.04.2026 13:51 30 Nîsan 2026 13:51
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 30.04.2026 14:09 30 Nîsan 2026 14:09
Xwendin Xwendin:  5 xulek

Bajar bi bajar bernameya 1ê Gulanê

1ê Gulanê wê li tevahiya Tirkiyeyê û herêmê bê pîrozkirin. Me bajar bi bajar bernameya 1ê Gulanê berhev kir.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Bajar bi bajar bernameya 1ê Gulanê

"Di 1ê Gulanê Roja Yekitî, Têkoşîn û Piştevaniyê de, bi banga rêxistinên ked û pîşeyî, dê welatî li çar aliyên welat li qadan kom bibin.

Me bernameyên 1ê Gulanê yên bajar bi bajar berhev kirin.

Edene

Mîtîng: Qada Îstasyonê – 14.00

Agirî

Mîtîng: Qada Komarê – 10.00

Enqere

Kombûn: Ber AKMê – 11.00

Mîtîng: Qada Tandoganê – 12.30

Antalya

Kombûn : Parka Aydin Kanza – 13.00

Mîtîng: Qada Komarê – 14.00

Artvîn

Mîtîng: Atapark – 12.00

Artvîn/Arhavi

Kombûn : Ber Kargeha Çayê ya Çaykurê – 10.30

Mîtîng: Çerxerêya Bulvara Înonu

Artvîn/Hopa

Mîtîng: Qada Hopayê – 14.00

Artvîn/Kemalpaşa

Kombûn : Ber Migrosê – 12.30

Mîtîng: Qada Kemalpaşayê – 13.00

Aydin

Kombûn : Qada Bajar a Ataturk – 10.30

Mîtîng: Bulvara Adnan Menderes – 11.00

Aydin/Dîdîm

Mîtîng: Qada Bajar a Didimê – 11.00

Balikesîr 

Kombûn : Çarşamba Pazari – 10.30

Mîtîng: Qada Kuvayi Milliye – 11.30

Balikesîr/Bandirma

Mîtîng: Qada Komarê – 11.00

Balikesîr/Burhaniye

Mîtîng: Qada Komarê – 15.00

Balikesîr/Gomeç

Mîtîng: Qada Komarê – 11.00

Balikesîr/Balya

Mîtîng: Ber Avahiya Şaredariyê – 11.00

Balikesîr/Erdek

Kombûn : Îskele – 10.00

Mîtîng: Qada Komarê – 11.00

Êlih

Kombûn : Xaçerêya Çapemeniyê – 12.00

Mîtîng: Qada Pêşangehê ya Yılmaz Guney – 14.00

Bedlîs

Kombûn : Parka Filistinê – 13.00

Mîtîng: Qada Fuarê – 14.00

Bursa

Kombûn : Qada Osmangazî – 13.00

Mîtîng: Stadyuma Ataturk – 15.00

Bursa/Mudanya

Kombûn : Qada Îskeleyê – 11.00

Mîtîng: Qada Mutareke – 12.00

Çanakkale

Kombûn : Bazara Sêşemê ya Kevin – 11.30

Mîtîng: Qada Komarê – 12.30

Dersim

Kombûn : Kolana Hunerê – 11.00

Mîtîng: Qada Seyit Rıza – 12.00

Denizli

Kombûn : Qada Çinarê – 11.00

Mîtîng: Qada Ulusê – 14.00

Amed

Mîtîng: Qada Îstasyonê – 12.00

Eskişehir

Kombûn : Navenda Ciwanan a Haller – 11.00

Mîtîng: Qada Komarê – 12.00

Erzîngan

Kombûn : Terminala Kevin – 11.30

Mîtîng: Qada Dortyolê – 12.00

Dîlok

Kombûn : Parka Goksu – 11.00

Mîtîng: Qada Îstasyonê – 12.00

Giresun

Kombûn : Ber PTT’ê – 13.30

Mîtîng: Qada Osmanaga – 14.00

Hatay

Kombûn : Qada Maksimê – 12.30

Mîtîng: Dibistana Sevsen Nevzat Şahin – 13.30

Hatay/Îskenderun

Kombûn : Bulvara Tayfur Sokmen – 15.30

Mîtîng: Qada Abîdeya Sahîlê – 16.00

Îdir

Mîtîng: Qada Şaredariyê – 14.00

Stenbol

Kombûn : Nexweşxaneya Haydarpaşa Numune – 12.00

Mîtîng: Qada Kadıkoyê – 13.00

Înîsiyatîfa 1ê Gulanê ya Taksîmê ku bi beşdariya gelek sendîka û rêxistinên girseyî yên demokratîk hat avakirin, bi dirûşma “Di 50’emîn salvegera derketina çîna karkeran a Taksîmê de, em mil bi mil ber bi Taksîmê ve dimeşin” saet di 11.00’an de banga Kombûn ê li Mecidiyeköyê kir.

Îzmîr 

Kombûn : Basmane – 11.00

Mîtîng: Qada Gundogduyê – 13.00

Îzmîr/Bergama

Kombûn : Ber Lîseya Pîşeyî ya Endustriyê – 10.30

Mîtîng: Qada Komarê – 12.00

Qers

Kombûn : Kolana Faikbey – 10.00

Mîtîng: Midûriyeta Garê ya Kevin – 10.30

Qeyserî 

Kombûn : Ber Avahiya Şubeyê – 12.00

Mîtîng: Parka Mimar Sinan – 14.00

Kirklareli/Luleburgaz

Kombûn : Qonaxa Hikûmetê ya Kevin – 11.00

Mîtîng: Qada Kongreyê – 12.00

Kirşehir

Kombûn : Masal Parkı – 11.00

Mîtîng: Parka Cacabey – 12.00

Kîlîs

Mîtîng: Qada Komarê – 10.00

Kocaeli

Kombûn : Parka Mafên Mirovan – 13.30

Mîtîng: Qada Realê – 14.30

Kocaeli/Gebze

Kombûn : Qada Trafoyê – 10.00

Mîtîng: Qada Bajar – 11.00

Konya

Kombûn : Qada Kılıçaslan – 14.00

Mîtîng: Qada Kılıçaslan – 15.30

Konya/Eregli

Kombûn : Qada Îstasyonê – 10.00

Mîtîng: Ber Abîdeya Ataturk – 11.00

Manisa

Kombûn : Sultancamii – 12.30

Mîtîng: Qada Komarê – 14.30

Mêrdîn 

Kombûn : PTTya Yenişehirê – 11.00

Mîtîng: Parka Karayolları – 12.00

Mersîn

Kombûn : Millet Bahçesi – 13.30

Mîtîng: Qada Komarê – 14.30

Mugla

Kombûn : Cihê bazara Akyol a Kevin – 11.00

Mîtîng: Bulvara Ataturk – 12.00

Mugla/Bodrum

Kombûn : Tepecik – 12.00

Mîtîng: Qada Aştiyê– 13.00

Mûş

Kombûn : Kolana Îstasyonê  – 13.30

Mîtîng: Qada Garê (Qada Pîrozbahiyê) – 14.30

Ordu

Kombûn : Qada Ceren Ozdemir – 10.30

Mîtîng: Qada Tayfur Gursoy

Rîze/Fîndikli

Mîtîng: Fîndikli – 11.00

Rîze/Pazar

Kombûn : Ber Stada Bajar a Pazarê – 13.00

Mîtîng: Qada Demokrasiyê ya Pazarê

Samsun

Kombûn : Ber Şubeya Genel-İşê – 11.30

Mîtîng: Qada Komarê – 13.00

Sêrt

Kombûn : Ber Madoyê – 13.00

Mîtîng: Qada Demokrasiyê ya Sêrtê – 14.00

Sînop

Kombûn : Ber Otogara Kevin – 11.30

Mîtîng: Qada Ugur Mumcu – 11.30

Sêwas/Dîvrîgî 

Mîtîng: Qada Komarê – 11.00

Şirnex

Kombûn : Pira Kevin a Cizîrê – 10.00

Mîtîng: Qada Pîrozbahiyê ya Kolana Şaredariyê – 11.30

Trabzon

Kombûn : Ber avahiya Tedaşê ya kevin – 12.00

Mîtîng: Qad Parkı

Riha

Kombûn : Novada AVM – 13.00

Mîtîng: Qada Pîrozbahiyê ya Qada Topçu – 14.00

Wan

Kombûn : Nexweşxaneya Hayatê – 12.30

Mîtîng: Qada Bajar – 13.30

Zonguldak

Kombûn : Qada Îstasyonê – 12.00

Mîtîng: Abîdeya Madenvanan – 13.00

*Nûçe, bi giranî ji bernameya 1ê Gulanê ya ku Konfederasyona Sendîkayên Karkerên Şoreşger (DİSK) eşkere kiriye, hatiye berhevkirin."

(VC/AY)

