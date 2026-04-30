Bajar bi bajar bernameya 1ê Gulanê

"Di 1ê Gulanê Roja Yekitî, Têkoşîn û Piştevaniyê de, bi banga rêxistinên ked û pîşeyî, dê welatî li çar aliyên welat li qadan kom bibin.
Me bernameyên 1ê Gulanê yên bajar bi bajar berhev kirin.
Edene
Mîtîng: Qada Îstasyonê – 14.00
Agirî
Mîtîng: Qada Komarê – 10.00
Enqere
Kombûn: Ber AKMê – 11.00
Mîtîng: Qada Tandoganê – 12.30
Antalya
Kombûn : Parka Aydin Kanza – 13.00
Mîtîng: Qada Komarê – 14.00
Artvîn
Mîtîng: Atapark – 12.00
Artvîn/Arhavi
Kombûn : Ber Kargeha Çayê ya Çaykurê – 10.30
Mîtîng: Çerxerêya Bulvara Înonu
Artvîn/Hopa
Mîtîng: Qada Hopayê – 14.00
Artvîn/Kemalpaşa
Kombûn : Ber Migrosê – 12.30
Mîtîng: Qada Kemalpaşayê – 13.00
Aydin
Kombûn : Qada Bajar a Ataturk – 10.30
Mîtîng: Bulvara Adnan Menderes – 11.00
Aydin/Dîdîm
Mîtîng: Qada Bajar a Didimê – 11.00
Balikesîr
Kombûn : Çarşamba Pazari – 10.30
Mîtîng: Qada Kuvayi Milliye – 11.30
Balikesîr/Bandirma
Mîtîng: Qada Komarê – 11.00
Balikesîr/Burhaniye
Mîtîng: Qada Komarê – 15.00
Balikesîr/Gomeç
Mîtîng: Qada Komarê – 11.00
Balikesîr/Balya
Mîtîng: Ber Avahiya Şaredariyê – 11.00
Balikesîr/Erdek
Kombûn : Îskele – 10.00
Mîtîng: Qada Komarê – 11.00
Êlih
Kombûn : Xaçerêya Çapemeniyê – 12.00
Mîtîng: Qada Pêşangehê ya Yılmaz Guney – 14.00
Bedlîs
Kombûn : Parka Filistinê – 13.00
Mîtîng: Qada Fuarê – 14.00
Bursa
Kombûn : Qada Osmangazî – 13.00
Mîtîng: Stadyuma Ataturk – 15.00
Bursa/Mudanya
Kombûn : Qada Îskeleyê – 11.00
Mîtîng: Qada Mutareke – 12.00
Çanakkale
Kombûn : Bazara Sêşemê ya Kevin – 11.30
Mîtîng: Qada Komarê – 12.30
Dersim
Kombûn : Kolana Hunerê – 11.00
Mîtîng: Qada Seyit Rıza – 12.00
Denizli
Kombûn : Qada Çinarê – 11.00
Mîtîng: Qada Ulusê – 14.00
Amed
Mîtîng: Qada Îstasyonê – 12.00
Eskişehir
Kombûn : Navenda Ciwanan a Haller – 11.00
Mîtîng: Qada Komarê – 12.00
Erzîngan
Kombûn : Terminala Kevin – 11.30
Mîtîng: Qada Dortyolê – 12.00
Dîlok
Kombûn : Parka Goksu – 11.00
Mîtîng: Qada Îstasyonê – 12.00
Giresun
Kombûn : Ber PTT’ê – 13.30
Mîtîng: Qada Osmanaga – 14.00
Hatay
Kombûn : Qada Maksimê – 12.30
Mîtîng: Dibistana Sevsen Nevzat Şahin – 13.30
Hatay/Îskenderun
Kombûn : Bulvara Tayfur Sokmen – 15.30
Mîtîng: Qada Abîdeya Sahîlê – 16.00
Îdir
Mîtîng: Qada Şaredariyê – 14.00
Stenbol
Kombûn : Nexweşxaneya Haydarpaşa Numune – 12.00
Mîtîng: Qada Kadıkoyê – 13.00
Înîsiyatîfa 1ê Gulanê ya Taksîmê ku bi beşdariya gelek sendîka û rêxistinên girseyî yên demokratîk hat avakirin, bi dirûşma “Di 50’emîn salvegera derketina çîna karkeran a Taksîmê de, em mil bi mil ber bi Taksîmê ve dimeşin” saet di 11.00’an de banga Kombûn ê li Mecidiyeköyê kir.
Îzmîr
Kombûn : Basmane – 11.00
Mîtîng: Qada Gundogduyê – 13.00
Îzmîr/Bergama
Kombûn : Ber Lîseya Pîşeyî ya Endustriyê – 10.30
Mîtîng: Qada Komarê – 12.00
Qers
Kombûn : Kolana Faikbey – 10.00
Mîtîng: Midûriyeta Garê ya Kevin – 10.30
Qeyserî
Kombûn : Ber Avahiya Şubeyê – 12.00
Mîtîng: Parka Mimar Sinan – 14.00
Kirklareli/Luleburgaz
Kombûn : Qonaxa Hikûmetê ya Kevin – 11.00
Mîtîng: Qada Kongreyê – 12.00
Kirşehir
Kombûn : Masal Parkı – 11.00
Mîtîng: Parka Cacabey – 12.00
Kîlîs
Mîtîng: Qada Komarê – 10.00
Kocaeli
Kombûn : Parka Mafên Mirovan – 13.30
Mîtîng: Qada Realê – 14.30
Kocaeli/Gebze
Kombûn : Qada Trafoyê – 10.00
Mîtîng: Qada Bajar – 11.00
Konya
Kombûn : Qada Kılıçaslan – 14.00
Mîtîng: Qada Kılıçaslan – 15.30
Konya/Eregli
Kombûn : Qada Îstasyonê – 10.00
Mîtîng: Ber Abîdeya Ataturk – 11.00
Manisa
Kombûn : Sultancamii – 12.30
Mîtîng: Qada Komarê – 14.30
Mêrdîn
Kombûn : PTTya Yenişehirê – 11.00
Mîtîng: Parka Karayolları – 12.00
Mersîn
Kombûn : Millet Bahçesi – 13.30
Mîtîng: Qada Komarê – 14.30
Mugla
Kombûn : Cihê bazara Akyol a Kevin – 11.00
Mîtîng: Bulvara Ataturk – 12.00
Mugla/Bodrum
Kombûn : Tepecik – 12.00
Mîtîng: Qada Aştiyê– 13.00
Mûş
Kombûn : Kolana Îstasyonê – 13.30
Mîtîng: Qada Garê (Qada Pîrozbahiyê) – 14.30
Ordu
Kombûn : Qada Ceren Ozdemir – 10.30
Mîtîng: Qada Tayfur Gursoy
Rîze/Fîndikli
Mîtîng: Fîndikli – 11.00
Rîze/Pazar
Kombûn : Ber Stada Bajar a Pazarê – 13.00
Mîtîng: Qada Demokrasiyê ya Pazarê
Samsun
Kombûn : Ber Şubeya Genel-İşê – 11.30
Mîtîng: Qada Komarê – 13.00
Sêrt
Kombûn : Ber Madoyê – 13.00
Mîtîng: Qada Demokrasiyê ya Sêrtê – 14.00
Sînop
Kombûn : Ber Otogara Kevin – 11.30
Mîtîng: Qada Ugur Mumcu – 11.30
Sêwas/Dîvrîgî
Mîtîng: Qada Komarê – 11.00
Şirnex
Kombûn : Pira Kevin a Cizîrê – 10.00
Mîtîng: Qada Pîrozbahiyê ya Kolana Şaredariyê – 11.30
Trabzon
Kombûn : Ber avahiya Tedaşê ya kevin – 12.00
Mîtîng: Qad Parkı
Riha
Kombûn : Novada AVM – 13.00
Mîtîng: Qada Pîrozbahiyê ya Qada Topçu – 14.00
Wan
Kombûn : Nexweşxaneya Hayatê – 12.30
Mîtîng: Qada Bajar – 13.30
Zonguldak
Kombûn : Qada Îstasyonê – 12.00
Mîtîng: Abîdeya Madenvanan – 13.00
*Nûçe, bi giranî ji bernameya 1ê Gulanê ya ku Konfederasyona Sendîkayên Karkerên Şoreşger (DİSK) eşkere kiriye, hatiye berhevkirin."
(VC/AY)