Ji Demîrtaş bo Onder: Dua û dilê me bi te re ye, em ji te hez dikin birayê min

Endamê Şandeya Îmraliyê ya DEM Partiyê û Alîkarê Serokê Meclisê Sirri Sureyya Onder şevê borî krîza dil derbas kir û rakirin nexweşxaneyê. Onder, piştî emeliyeta ku 12 saetan domiya, birin beşa nexweşên giran. Xetereya li ser jiyana Onder didome.

Hevserokê HDPê yê berê Selahattîn Demîrtaş ku li Girtîgeha Edîrneyê tê ragirtin, têkildarî Onder peyamek parve kir.

Peyama Demîrtaş a li ser hesaba wî ya medyaya dijîtal hatiye parvekirin wiha ye:

'EM JI TE HEZ DIKIN KEKÊ SIRRI’

“Qasidiya aştiyê karekî zehmet e. Li derveyî hemû cureyên hesabên siyasî; ji bo dayik, bav êşa zarokên xwe nekişînin tu dil û canê xwe dixe xizmetê lê gelek caran qedrê vê nayê zanîn. Her rexne û êriş li te tên kirin, dilê te diêşînin, hewl didin bi rûmeta te bilîzin. Lê heke tu dilsozê aştiyê bî, tu paşve gavê naavêjî, tu caran dev jê bernadî. Tekane daxwaza te ew e ku beriya bimirî aştiyê bibînî.

Sirri beg, di dema serdana xwe ya dawî ya girtîgehê de jinişkave rewşa wî xirap bû, rengê wî spî bû, bi dilê xwe girt. Em tirsiyan, me hewl da bangî bijîşk, ambulansê bikin lê destûr neda. Derket korîdorê û hinek bêhn stend. Çavên min, Ahmet Turk û Pervîn Buldanê tije hêsir bûn, di wê odeya biçûka teng de zihmetiya axavtina ji bo aştiyê li qirika me pêçiya. Sirri beg vegeriya, hewl da dîsa wê keyfxweşiya xwe ya her demê nîşan bide û got; ‘Kekê Ahmet heta ku em vê meseleya aştiyê nexin rêyekê mirin tune ye ha!’ Li wê derê me soz da hev û got ‘Ji berê aştî, mirin jî emrê Xwedê ye.’

Sirri beg bi vî halê xwe derket derve û li pêşiya Girtîgeha Edîrneyê daxuyaniya ‘Em bi wî awayî digerin ku dilê me di destê me de ye ’ da. Ku bi rastî jî wisa bû.

Kurt-Tirk bila her kes bizane be ku ev zarokê dilmezin ê gelê Tirk, ji bo aştiyê pir zêde xebitî, gelek ked da, tu caran li pêy hesabê piçûk neket. Dilê wî gelek ji êrişên neheq û heqaretan ma lê dîsa jî guh neda û bi israr di rêya aştiyê de meşiya. Lewma qedr û qîmeta wî gelek mezin e.

Wê Sirri beg dîsa rabe ser pêyan, ev aştî dê teqez çêbibe û îşala wê demê dê bi serbilindiyeke mezin bi keda xwe serfiraz be.

Tu yek ji wan kesanî ku vê herî zêde heq dikî kekê Sirri; dua û dilê me bi te re ye.

Em ji te hez dikin birayê min ê hêja.”