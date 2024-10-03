Erkekler Eylül’de 33 kadını öldürdü

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Eylül’de en az 33 kadını ve bir çocuğu öldürdü. Erkeklerin öldürdüğü kadınlardan biri transtı.

Eylül’de en az 21 kadının ölümü basına "şüpheli” olarak yansıdı.

Erkekler, Eylül’de en az 45 kadına şiddet uyguladı, en az 14 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti, sekiz kadını taciz etti. Erkekler, üç kadına tecavüz etti, en az 61 kadını seks işçiliğine zorladı.

Erkekler, yılın ilk dokuz ayında 278 kadını öldürdü.

Şüpheli ölümlerin illeri Antep (2), Aydın (1), Balıkesir (1), Batman (1), Çanakkale (1), Çorum (1), Erzurum (1), Eskişehir (2), İstanbul (3), İzmir (1), Kayseri (1), Mardin (1), Niğde (1), Osmaniye (1), Samsun (1), Van (2).

2024, 2023, 2022 ve 2021’de Erkek Şiddeti 2024’ün ilk dokuz ayında erkekler, 278 kadını öldürdü, 60 kadını taciz etti, 117 çocuğu istismar etti, 443 kadına şiddet uyguladı, 11 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 327 kadını seks işçiliğine zorladı. 211 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 32 çocuğu öldürdü. 2023’ün ilk dokuz ayında erkekler, 247 kadını öldürdü, 56 kadını taciz etti, 97 çocuğu istismar etti, 578 kadına şiddet uyguladı, 12 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 254 kadını seks işçiliğine zorladı. 190 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 18 çocuğu öldürdü. 2022’nin ilk dokuz ayında erkekler, 248 kadını öldürdü, 118 kadını taciz etti, 187 çocuğu istismar etti, 605 kadına şiddet uyguladı, 24 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 372 kadını seks işçiliğine zorladı. 2022'nin ilk dokuz ayında 145 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, yılın ilk dokuz ayında en az 32 çocuğu öldürdü. 2021'in ilk dokuz ayında erkekler, 234 kadını öldürdü, 116 kadını taciz etti, 111 çocuğu istismar etti, 78 kadına tecavüz etti. Erkekler, en az 507 kadını seks işçiliğine zorladı, en az 617 kadına da şiddet uyguladı, yaraladı. 2021'in ilk dokuz ayında 170 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 25 çocuğu öldürdü.

Cinayet

Erkekler, Eylül’de en az 33 kadını öldürdü; geçen yıl aynı ayda bu sayı 42 idi.

Ayrıca erkekler, kadınların yanındaki en az bir erkeği de öldürdü.

Erkekler, en az altı kadını koruma kararına rağmen öldürdü.

Erkeklerin Eylül’de öldürdüğü kadınlar Ayşe K., Aysel Y., Berivan Ağbaba, Berrin Yılmaz, Çiğdem E., Döne B., Dursine C. Elif Ceren A., Ebru Öcal, Esin Karabıyık, Fatma K., Fadim T., Feriye Gözaüala, Fadimana O., Hamiyet Görmezer, Hatice Gül, Hatice R., Hazal G., Merve D., Maıa A., Naciye Y., Nebahat Yükçü, Nuran K., R.Z., Selda E., Sehle Gündüz, Satı Aktan, Sıla M., Sudenaz U., Şeyda Yılmaz, V.E., Yaren Küçük, Zeliha K.

Erkeklerin kadınları öldürdüğü iller Adıyaman (2), Afyon (1), Aksaray (1), Ankara (1), Antep (1), Antalya (1), Aydın (2), Diyarbakır (1), Erzurum (1), Hatay (3), İstanbul (5), İzmir (2), Kars (1), Kayseri (1), Kocaeli (1), Konya (2), Malatya (1), Manisa (1), Maraş (1), Mersin (2), Sakarya (1), Samsun (1).

Erkekler, 16 kadını barışmak istemediği ve/veya ayrılmak istediği için öldürdü. Erkekler iki kadını “gasp etmek” için öldürürken, erkeklerin 15 kadını öldürme bahanesi basına yansımadı.

23 kadını kocası, sevgilisi erkekler, üç kadını dede, oğul gibi yakınları, iki kadını arkadaşı öldürdü. Bir kadını evine giren “hırsız”, iki kadını komşusu iki erkek öldürdü. İki kadını öldüren altı erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkekler, en az 19 kadını ev içinde, 14 kadını sokak, otomobil gibi ev dışı alanlarda öldürdü.

Erkekler, 21 kadını ateşli silahla, dokuz kadını kesici aletle öldürdü. Erkekler, iki kadını darp etti. Bir kadını da boğarak öldürdü.

Hukuki Süreç Kadınları öldüren 42 fail erkek vardı. 22 fail tutuklandı, sekiz fail gözaltına alındı. Altı fail intihar etti. Bir failin süreci “kaçtı” diye yansıdı. En az beş failin hukuki süreci basına yansımadı.

Çocuk Cinayeti

Erkekler, Eylül’de en az bir çocuğu öldürdü. Geçen yıl aynı ay bu sayı bir idi. Bir çocuğu kimin öldürdüğü bilgisi netleşmedi. Erkekler, bir çocuğu boğarak öldürdü.

Erkeklerin çocukları öldürdüğü il Diyarbakır (1).

Erkeklerin öldürdüğü çocuğun ismi Narin Güran.

Hukuki Süreç Çocukları öldürdüğü veya suç ortağı olduğu düşünülen en az 12 kişi gözaltına alındı.

Taciz

Erkekler, Eylül’de en az sekiz kadını taciz etti. Geçen yıl aynı anda bu sayı 11 idi.

Erkekler, altı kadını sözlü ve fiziki yollarla taciz etti. Bir kadını video-fotoğraf çekerek, bir kadını da karşısında mastürbasyon yaparak taciz etti.

Erkekler, beş kadını mağaza, sokak, toplu taşıma gibi ev dışı alanlarda, üç kadını da ev içinde taciz etti.

Bir kadını komşusu, dört kadını kurye taciz etti. Üç kadını taciz eden erkeğin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkeklerin kadınları taciz ettiği iller Antalya (1), Edirne (2), Çankırı (1), İstanbul (2), İzmir (2).

Hukuki Süreç Kadınları taciz eden yedi fail vardı. Hiçbiri tutuklanmadı. İki fail gözaltına alındı, üç fail için yasal süreç başlatıldı. İki failin hukuki süreci basına yansımadı.

Çocuk İstismarı

Erkekler, Eylül’de en az 14 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti. Geçen yıl aynı ay bu sayı dokuz idi. Bazı failler aynı suçu daha önce işlemiş ve yargılanmıştı.

Erkekler, sekiz çocuğu camii, sokak, park gibi ev dışı alanlarda istismar ederken altı çocuğu da ev içinde istismar etti.

En az dört çocuğu istismar eden üç erkeğin kim olduğu bilgisi basına yansımadı. Bir çocuğu dedesi, bir çocuğu komşusu, iki çocuğu altı aile üyesi, bir çocuğu kuran kursu hocası, bir çocuğu kuzeni, bir çocuğu üvey babası, bir çocuğu kimliği tespit edilen 18 erkek, iki çocuğu babası istismar etti.

Erkeklerin çocukları istismar ettiği iller Adana (1), Aydın (1), Bursa (1), Diyarbakır (1), Eskişehir (1), Kocaeli (1), Mersin (1), Muğla (3), Osmaniye (1), Tekirdağ (1), İstanbul (2)

Hukuki Süreç Çocukları istismar eden en az 35 fail vardı. 14 fail tutuklandı, 20 fail gözaltına alındı. Bir failin hukuki süreci basına yansımadı.

Cinsel Saldırı / Tecavüz

Eylül’de erkekler, en az üç kadına tecavüz etti. Geçen yıl aynı ayda bu sayı dört idi. İki kadın zihinsel engelleydi.

Bir kadına komşusu, bir kadına yedi oğlan çocuğu tecavüz etti. Bir kadına tecavüz eden erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkeklerin kadınlara tecavüz ettiği iller Denizli (1), Hatay (1), Muğla (1).

Hukuki süreç Kadınlara tecavüz eden dokuz fail vardı. Dokuz fail de tutuklandı.

Şiddet/Yaralama

Erkekler, Eylül’de en az 45 kadını yaraladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı 66 idi. 12 kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. En az dokuz kadın koruma kararına rağmen erkeklerce yaralandı.

Erkeklerin kadınlara şiddet uyguladığı iller Adana (1), Adıyaman (1), Ağrı (1), Bursa (2), Diyarbakır (2), Edirne (22), Eskişehir (1), Kayseri (1), Kocaeli (1), Konya (1), Kırıkkale (1), Malatya (1), Mersin (1), Nevşehir (1), Samsun (1), Tokat (1), Yozgat (1), Zonguldak (1), İstanbul (2), İzmir (2).

En az 40 kadını kocası, sevgilisi erkekler yaraladı. İki kadını komşusu, bir kadını şoför, iki kadını da baba/ağabey gibi aile üyeleri yaraladı.

Erkeklerin 28 kadını yaralama bahanesi basına yansımadı. Erkekler, en az 11 kadını ayrılmak istediği, barışmak istemediği için yaraladı. Erkekler beş kadını “kıskandığı” için yaralarken erkekler bir kadını da “gasp sırasında” yaraladı.

Erkekler, 38 kadını darp ederek, dört kadını ateşli silahla, üç kadını kesici aletle yaraladı.

Erkekler, 36 kadını ev içinde, dokuz kadını da sokak, park, hastane gibi ev dışı alanlarda yaraladı.

Hukuki Süreç Kadınları yaralayan en az 45 erkek vardı sadece sekiz fail tutuklandı. 19 fail hakkında yasal süreç başlatıldı. Altı fail gözaltına alındı. Bir faile para cezası verildi. İki fail intihar etti. Bir failin süreci “serbest bırakıldı” diye yansıdı. En az sekiz failin hukuki süreci basına yansımadı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Eylül 2024’te erkekler en az 61 kadını seks işçiliğine zorladı. 40 kadın Türkiye yurttaşı değildi. Seks işçiliğine zorlananlar arasında çocuklar da vardı.

Erkeklerin kadınları seks işçiliğine zorladığı iller Aydın (18), İstanbul (36), Kocaeli (1), Yalova (6).

Hukuki Süreç Kadınları seks işçiliğine zorlayan en az 34 fail vardı. 17 fail tutuklandı, altı fail gözaltına alındı. Bir fail serbest bırakıldı. En az 10 failin hukuki süreci basına yansımadı.

Açıklama bianet'in erkek şiddeti çetelesinde basına yansıyan ve sadece erkek şiddeti sonucu hayatını kaybeden kadınlara yer veriyoruz. Toplumsal cinsiyet temelli olmayan şiddet vakalarını ve cinayetleri çeteleye almıyoruz. Faili henüz belirlenememiş kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerini sene boyunca aylık çetelelere not ediyoruz ancak başlıktaki sayıya eklemiyoruz. Sene sonunda, çetelelerde yer alan bu faili belirlenememiş cinayetler ve şüpheli ölümlerin akıbetini araştırarak, zaman içinde aydınlatılan vakaları eğer toplumsal cinsiyet temelli ise çeteleye ekliyoruz. Masumiyet karinesi gereği resmi olarak evli çiftlerde kadının ve erkeğin soyadını kısaltarak yazıyoruz. Ruhsal bozuklukları olan kişilerin işledikleri cinayetleri de çeteleye almıyoruz (Şizofreni hastalarının işlediği cinayetler gibi). İntihar ve intihara teşebbüs vakalarını sadece kadın geçmişinde şiddet/ sistematik şiddete maruz kaldıysa çeteleye dâhil ediyoruz. Bu intihar vakalarına ayrı bir kategoride yer veriyoruz ve başlığa taşıdığımız sayıya dâhil etmiyoruz. Ayrıca kadının doğrudan hedef olmadığı toplu cinayet haberlerini de, eğer tartışmaya sebep olan konu toplumsal cinsiyet temelli değilse çeteleye dâhil etmiyoruz. Çetelelerde yer alan meslek grupları, sadece şiddet olayının meslekle bağlantılı olduğu durumları kapsıyor. Örneğin, "Kadını, evinde, profesyonel asker olan kocası ateşli silahla öldürdü" gibi. Erkeklerin, çocuklara uyguladığı şiddeti de şiddetin boyutlarının görünür olması açısından çeteleye ekliyoruz.

(EMK)