Macaristan’da Onur Yürüyüşleri yasaklansa da direniş devam ediyor
Macaristan’da son 30 yıldır düzenlenen Onur Yürüyüşleri, 18 Mart 2025’te yapılan parlamento oylamasında yasaklandı. Başbakan Viktor Orbán ve sağcı/muhafazakâr partisi Fidesz “çocuk koruma” yasası kapsamında LGBTİ+’ları kriminalize etti.
Budapeşte Onur Komitesi, yasaklara rağmen süreci nasıl organize edeceklerini bianet’e anlattı. Haziran ayında yapılacak olan Onur Yürüyüşü’nü ne olursa olsun düzenleyeceklerini belirten Komite, şöyle dedi:
“Orijinal planlarımıza devam ediyoruz ve 28 Haziran'da bir yürüyüş düzenleyeceğiz. Stonewall İsyanı’nın yıldönümü olması da güzel bir sembol. Macar Helsinki Komitesi’nden ve TASZ'dan (Macar Sivil Özgürlükler Birliği) hukuki yardım alıyoruz, polis yürüyüş veya protesto yapmamıza izin vermezse davamızı mahkemeye taşımaya hazırız!”
Macaristan, Onur Yürüyüşlerini yasakladı
“Birçok yerden destek alıyoruz”
Komite, Macaristan vatandaşlarının da LGBTİ+'lara destek çıktığını söyledi:
“İnsanlar, sadece Onur Yürüyüşü için değil, tüm insanların kamusal alanda protesto ve toplanma hakları için mücadele ediyor ve yürüyorlar. Uluslararası kamuoyundan aldığımız destekler de var. Yasakla ilgili Dublin, Milano, Barselona, Paris, Kopenhag, Prag ve Viyana'da protestolar yapıldı veya hâlâ yapılıyor.”
Komite, etkinliklerde cinsiyetçiliğe, ırkçılığa, transfobiye veya herhangi bir nefret söylemine asla tolerans göstermediklerini ve LGBTİ+ topluluğunun kapsayıcı bir yapıya sahip olduğunu vurguladı.
Orbán hükümeti hakkında
Viktor Orbán, 2010’da başlayan ikinci başbakanlık döneminden bu yana Macaristan'ın Sırbistan sınırına dikenli tel örgü çekmesi gibi göç karşıtı politikalarıyla ve sağ popülist bir başkan olmasıyla tanınıyor. Başbakan, yurt dışından fon alan STK’lerin bir ajan olduğunu belirterek faaliyetlerine ani denetimler yaptı ve sivil topluma baskı uyguladı.
Orbán hükümeti OHAL uygulaması getirdikten sonra COVID-19 pandemisini bahane ederek muhalif belediyelerin gelirlerinin önemli bir kısmına el koydu. Aynı yıl, okullarda cinsel eğitim programları ve 18 yaş altındakilere yönelik medyada “eşcinselliği ve cinsiyet değişikliğini teşvik ettiği düşünülen” içerikleri yasaklayan LGBTİ+ mevzuatını getirdi.
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), 21 Kasım 2024'te, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurduktan sonra Orbán, İsrail ile dostluk bağlarını güçlendirerek UCM’den ayrıldı. (DT/TY)