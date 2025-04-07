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LGBTİ+
Yayın Tarihi: 7 Nisan 2025 16:19
 ~ Son Güncelleme: 7 Nisan 2025 16:23
2 dk Okuma

Macaristan’da Onur Yürüyüşleri yasaklansa da direniş devam ediyor

Budapeşte Onur Komitesi, Viktor Orbán hükümetinin Onur Yürüyüşü yasağına rağmen, haziran ayında yürüyüşü gerçekleştirmek için mücadele edeceklerini açıkladı.

Doğa Tekneci
KUBi Kurdî Bixwînin
Doğa Tekneci

Doğa Tekneci
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Macaristan’da Onur Yürüyüşleri yasaklansa da direniş devam ediyor
Onur Yürüyüşü'nün yasaklanmasının ardından Macaristan'daki protestolardan, Fotoğraf: Anita Komuves

Macaristan’da son 30 yıldır düzenlenen Onur Yürüyüşleri, 18 Mart 2025’te yapılan parlamento oylamasında yasaklandı. Başbakan Viktor Orbán ve sağcı/muhafazakâr partisi Fidesz “çocuk koruma” yasası kapsamında LGBTİ+’ları kriminalize etti.

Budapeşte Onur Komitesi, yasaklara rağmen süreci nasıl organize edeceklerini bianet’e anlattı. Haziran ayında yapılacak olan Onur Yürüyüşü’nü ne olursa olsun düzenleyeceklerini belirten Komite, şöyle dedi:

Orijinal planlarımıza devam ediyoruz ve 28 Haziran'da bir yürüyüş düzenleyeceğiz. Stonewall İsyanı’nın yıldönümü olması da güzel bir sembol. Macar Helsinki Komitesi’nden ve TASZ'dan (Macar Sivil Özgürlükler Birliği) hukuki yardım alıyoruz, polis yürüyüş veya protesto yapmamıza izin vermezse davamızı mahkemeye taşımaya hazırız!

Stonewall İsyanı, ABD’nin New York eyaletinde yer alan Stonewall Inn adındaki bir gey bara 28 Haziran 1969'da yapılan bir polis baskınından sonra başlayan gösteri ve direniş eylemleri. Ayaklanma, ABD tarihinde cinsel kimliği ve cinsel yönelimi bakımından azınlık olanlara baskı uygulayan bir sisteme karşı ilk açık direniş olarak biliniyor. 
Macaristan, Onur Yürüyüşlerini yasakladı
Macaristan, Onur Yürüyüşlerini yasakladı
20 Mart 2025

“Birçok yerden destek alıyoruz”

Komite, Macaristan vatandaşlarının da LGBTİ+'lara destek çıktığını söyledi:

İnsanlar, sadece Onur Yürüyüşü için değil, tüm insanların kamusal alanda protesto ve toplanma hakları için mücadele ediyor ve yürüyorlar. Uluslararası kamuoyundan aldığımız destekler de var. Yasakla ilgili Dublin, Milano, Barselona, Paris, Kopenhag, Prag ve Viyana'da protestolar yapıldı veya hâlâ yapılıyor.

Komite, etkinliklerde cinsiyetçiliğe, ırkçılığa, transfobiye veya herhangi bir nefret söylemine asla tolerans göstermediklerini ve LGBTİ+ topluluğunun kapsayıcı bir yapıya sahip olduğunu vurguladı.

Orbán hükümeti hakkında

Viktor Orbán, 2010’da başlayan ikinci başbakanlık döneminden bu yana Macaristan'ın Sırbistan sınırına dikenli tel örgü çekmesi gibi göç karşıtı politikalarıyla ve sağ popülist bir başkan olmasıyla tanınıyor. Başbakan, yurt dışından fon alan STK’lerin bir ajan olduğunu belirterek faaliyetlerine ani denetimler yaptı ve sivil topluma baskı uyguladı. 

Orbán hükümeti OHAL uygulaması getirdikten sonra COVID-19 pandemisini bahane ederek muhalif belediyelerin gelirlerinin önemli bir kısmına el koydu. Aynı yıl, okullarda cinsel eğitim programları ve 18 yaş altındakilere yönelik medyada “eşcinselliği ve cinsiyet değişikliğini teşvik ettiği düşünülen” içerikleri yasaklayan LGBTİ+ mevzuatını getirdi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), 21 Kasım 2024'te, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurduktan sonra Orbán, İsrail ile dostluk bağlarını güçlendirerek UCM’den ayrıldı. (DT/TY)

Haber Yeri
İstanbul
macaristan Onur Yürüyüşleri Victor Orban ayrımcılık Fidesz
Doğa Tekneci
Doğa Tekneci
tüm yazıları

bianet Mart 2025 stajyeri. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Moleküler Biyoloji ve Genetik okudu. Kadın ve LGBTİ+ haberleri yazıyor.

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/yazi/macaristan-ve-ulkemizde-etki-ajanligi-300679
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/haber/macaristan-resmine-guncel-bir-bakis-299429
Macaristan’da Viktor Orbán’ın partisi seçimlerde geriledi
10 Haziran 2024
/haber/macaristanda-viktor-orbanin-partisi-secimlerde-geriledi-296354
Macaristan Başbakanı Orbán’ın ırkçı sözleri istifa getirdi
27 Temmuz 2022
/haber/macaristan-basbakani-orban-in-irkci-sozleri-istifa-getirdi-265065
AB'den homofobik LGBTİ+ yasası nedeniyle Macaristan'a dava
18 Temmuz 2022
/haber/ab-den-homofobik-lgbti-yasasi-nedeniyle-macaristan-a-dava-264617
AB'den Macaristan'a LGBTİ+ ültimatomu
7 Temmuz 2021
/haber/ab-den-macaristan-a-lgbti-ultimatomu-246910
Macaristan eşcinsel çiftlerin evlat edinebilmesini yasakladı
17 Aralık 2020
/haber/macaristan-escinsel-ciftlerin-evlat-edinebilmesini-yasakladi-236160
Macaristan'da Hükümete Süresiz OHAL Yetkisi
31 Mart 2020
/haber/macaristan-da-hukumete-suresiz-ohal-yetkisi-222227
AYKAN SEVER YAZDI
Türkiye ve Macaristan: "Övülesi" Benzerlikler
21 Eylül 2013
/yazi/turkiye-ve-macaristan-ovulesi-benzerlikler-150056
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