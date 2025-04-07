Macaristan’da Onur Yürüyüşleri yasaklansa da direniş devam ediyor

Macaristan’da son 30 yıldır düzenlenen Onur Yürüyüşleri, 18 Mart 2025’te yapılan parlamento oylamasında yasaklandı. Başbakan Viktor Orbán ve sağcı/muhafazakâr partisi Fidesz “çocuk koruma” yasası kapsamında LGBTİ+’ları kriminalize etti.

Budapeşte Onur Komitesi, yasaklara rağmen süreci nasıl organize edeceklerini bianet’e anlattı. Haziran ayında yapılacak olan Onur Yürüyüşü’nü ne olursa olsun düzenleyeceklerini belirten Komite, şöyle dedi:

“Orijinal planlarımıza devam ediyoruz ve 28 Haziran'da bir yürüyüş düzenleyeceğiz. Stonewall İsyanı’nın yıldönümü olması da güzel bir sembol. Macar Helsinki Komitesi’nden ve TASZ'dan (Macar Sivil Özgürlükler Birliği) hukuki yardım alıyoruz, polis yürüyüş veya protesto yapmamıza izin vermezse davamızı mahkemeye taşımaya hazırız!”

Stonewall İsyanı, ABD’nin New York eyaletinde yer alan Stonewall Inn adındaki bir gey bara 28 Haziran 1969'da yapılan bir polis baskınından sonra başlayan gösteri ve direniş eylemleri. Ayaklanma, ABD tarihinde cinsel kimliği ve cinsel yönelimi bakımından azınlık olanlara baskı uygulayan bir sisteme karşı ilk açık direniş olarak biliniyor.

Macaristan, Onur Yürüyüşlerini yasakladı

“Birçok yerden destek alıyoruz”

Komite, Macaristan vatandaşlarının da LGBTİ+'lara destek çıktığını söyledi:

“İnsanlar, sadece Onur Yürüyüşü için değil, tüm insanların kamusal alanda protesto ve toplanma hakları için mücadele ediyor ve yürüyorlar. Uluslararası kamuoyundan aldığımız destekler de var. Yasakla ilgili Dublin, Milano, Barselona, Paris, Kopenhag, Prag ve Viyana'da protestolar yapıldı veya hâlâ yapılıyor.”

Komite, etkinliklerde cinsiyetçiliğe, ırkçılığa, transfobiye veya herhangi bir nefret söylemine asla tolerans göstermediklerini ve LGBTİ+ topluluğunun kapsayıcı bir yapıya sahip olduğunu vurguladı.