Massive Attack’tan İsrail’e “soykırım” çıkışı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), sosyal medya hesabından Gazze’den paylaştığı fotoğraf için “Kelimeler kifayetsiz” yazdı.

Britanyalı grup Massive Attack ise “Bir kelime var: Soykırım” yanıtını verdi.

There is one: genocide https://t.co/DN7399z3TU — Massive Attack (@MassiveAttackUK) February 18, 2024

Massive Attack üyeleri, daha önce de üzerinde “1,4 milyon Filistinli, İsrail Bombardımanı nedeniyle ölümcül tehlike altında. Gidecek yerleri yok” yazılı afişi sosyal medya platformu X'ten “Tüm Gözler Refah'ta” notuyla paylaşmıştı.

Grup, dinleyicilerini, Britanya’nın başkenti Londra'da gerçekleşecek olan “Filistin'e destek yürüyüşüne” davet etmişti.

2014’teki saldırılarda da Filistin’e destek vermişlerdi

Britanyalı trip-hop grubu Massive Attack, Dublin, Longitude Festivali’ndeki 2014 yılındaki konserlerinde Gazze için bir mesaj yayınladı.

Özgür Filistin’i savunan Massive Attack, led ekranlardan “Gazze, 1948’den beri işgal ve ambargo altında” yazısını yayınladı.

Aynı konserde ‘Unfinished Sympathy’ şarkısı sırasında da ekranda Gazze’de ölenlerin sayısını verdiler.

Massive Attack hakkında 1988'de Bristol’de kuruldu. Günümüzde üyeleri, Robert "3D" Del Naja, Adrian "Tricky" Thaws ve Grant "Daddy G" Marshall. İlk albümleri Blue Lines 1991'de yayımlandı. Albümde yer alan "Unfinished Sympathy", Guardian'ın 2009'da hazırladığı tüm zamanların en iyi şarkıları listesinde 10. sırada, NME'nin 2014'te hazırladığı tüm zamanların en iyi 500 şarkı listesinde 63. sırada yer aldı. Grup yayımladığı 5 stüdyo albümüyle dünya çapında 13 milyon albüm satış rakamına ulaştı. Kaynak.

(AS)