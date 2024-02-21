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DÜNYA
Yayın Tarihi: 21 Şubat 2024 21:28
 ~ Son Güncelleme: 22 Şubat 2024 18:43
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FRANSA'DAN DİRENİŞÇİLERE SAYGI DURUŞU

Nazi işgaline direnişin öncülerinden Misak ve Mélinée Manuşyan’ın naaşları Panthéon’a alındı

Fransa’da Nazi işgaline Direniş'in öncülerinden Besnili Ermeni komünist şair Misak Manuşyan ve eşi Mélinée'nin naaşları, törenle Fransa ulusal kahramanlarının yattığı anıtkabir, Panthéon’a alındı. Devlet Başkanı Macron, "Yahudi, Macar, Polonyalı, Ermeni, komünist [direnişçiler], hepsi ülkemiz için hayatlarını verdiler." dedi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Nazi işgaline direnişin öncülerinden Misak ve Mélinée Manuşyan’ın naaşları Panthéon’a alındı
*Misak Manuşyan ve Mélinée (Fotoğraf: Nazik Armenakyan/Le Monde)

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi işgaline silahlı direnişte işgalcilerce kurşuna dizilen Adıyaman doğumlu Ermeni şair Misak Manuşyan ve Mélinée Manuşyan anısına düzenlenen törene öncülük etti.

Macron, Manuşyan ve yoldaşlarının kurşuna dizildikleri Mt. Valerion'daki anma töreninde/Suddeutsche Zeitung

Manuşyan, Fransa'nın ulusal kahraman kabul ettiği kişilerin naaşlarının bulunduğu Panthéon mozolesine (anıt kabir) girmeye  hak kazanan ilk yabancı direniş savaşçısı oldu. Mücadele arkadaşı ve eşi Mélinée'nin naaşı da Panthéon'a nakledildi.

Sessiz kahramanlık

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron geçtiğimiz yıl Manuşyan'ın da cesaretini ve "sessiz kahramanlığını" övgüye değer bulduğunu ifade ederek ona da bu onurun sunulacağını söylemişti.

Fransa Ermeni komünist direnişçi Manuşyan'ı Pantheon'a kabul etti
NAZİZME DİRENENLER ONURLANDIRILIYOR
Fransa Ermeni komünist direnişçi Manuşyan'ı Pantheon'a kabul etti
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Manuşyan'ın uzun yıllar sonra bu şekilde onurlandırılması, Nazi Almanya'sının işgaline karşı Fransa Direnişi'ne katılmış olan komünistlerin, özellikle Yahudilerin çoktan beri göz ardı edilmiş olan cesaret ve adanmışlıklarının değerinin teslim edilmesi olarak yorumlandı. 

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron hafta sonunda direniş anısına yapılan bir toplantıda "Yahudi, Macar, Polonyalı, Ermeni, komünist [direnişçiler], hepsi ülkemiz için hayatlarını verdiler" dedi.

Manuşyan (soldan ikinci) ve direnişçiler

Macron, komünist gazete L'Humanité'ye verdiği demeçte, "Bu tören, özellikle uzun zamandır unutulmuş olan Direniş'in tüm unsurlarının, Panthéon'a taşınmasının bir yolu oldu." dedi. 

Direniş anısına Manuşyan ile birlikte savaşan Polonyalı, Macar, İtalyan, İspanyol ve Romanyalı 23 direnişçinin de isimleri anıtın içine yerleştirilecek bir plakaya kazınacak. 

AFP'nin haberine göre, Macron'un cumhurbaşkanlığı döneminde, 2017 yılından bu yana üç kişi Panthéon'a alındı: yazar Maurice Genevoix, Holokost'tan sağ çıkan, "Veil Yasası" (Loi Veil) ile bütün sert tepkilere rağmen 1975'te kürtajı yasallaştıran sağlık bakanı, kadın hakları savunucusu Simone Veil ile ABD doğumlu sanatçı ve Fransız Direnişi üyesi Josephine Baker.

Savaştan önce Fransız vatandaşlığı almış olan Baker, bu onura layık görülen ilk siyah kadın oldu.

Macron, Şubat başında hayatını kaybeden 1981'de Fransa'da idam cezasının kaldırılmasını sağlayan eski Fransa Adalet Bakanı Robert Badinter'in de  "Panthéonlaştırılması" gerektiğini dile getirdi. 

(AEK)

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