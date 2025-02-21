ABD, Guantanamo'daki 177 göçmeni sürgün etti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hükümeti, Guantanamo Körfezi’ne sürgün edilen 177 göçmeni daha sonra Venezuela’ya gönderilmek üzere Honduras’a sürgün etti.

Guardian’ın haberine göre, ABD’nin perşembe günü (dün) yaptığı bu hareketle birlikte Guantanamo Körfezi Deniz Üssü’nde neredeyse hiç göçmen kalmayacak.

Avukatların hak mücadelesi

Geçen hafta insan hakları örgütleri bir koalisyon grubu oluşturarak deniz üssünde tutulan göçmenlere erişim talebiyle Trump yönetimine dava açmıştı.

Koalisyonun parçası olan insan hakları kuruluşu Amerika Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), davada deniz üssüne sürgün edilen göçmenlerin avukat tutma hakkından mahrum bırakıldıklarını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Ocak’ta yayınladığı kararnamede, Guantanamo Körfezi Donanma İstasyonu'ndaki Göçmen Operasyonları Merkezi'nin tam kapasiteye çıkarılması talimatını vermişti. Kararname, ABD'den sınır dışı edilen göçmenlerin Guantanamo'daki bu merkeze gönderilmesini öngörüyordu. Pek çok uluslararası insan hakları örgütü, Guantanamo hapishanesini “işkence üssü” veya "Amerika'nın Gulag'ı" olarak tanımlıyor.

Nefret söylemi ve hak ihlalleri

ABD Ulusal Güvenlik Bakanı Kristi Noem, verdiği demeçlerde ve sosyal medya paylaşımlarında pek çok kez Guantanamo’ya sürgün edilen göçmenlere suç atfederek nefret söyleminde bulunmuştu.

Sınır dışı edilen göçmenlere yönelik suç iddialarına ilişkin ABD yetkililerinden hiçbir kanıt bulunmamakta.

Trump yönetimine dava açan hak örgütleri koalisyonunda bulunan Anayasal Haklar Merkezi'nden avukat Jessica Vosburgh “Hükümetin çizdiği bu tehlikeli ve şiddet yanlısı insanlar tablosu açıkça yanlış gibi görünüyor. Guantánamo'ya gönderildiklerinden şüphelendiğimiz kişilerin genel olarak tehlikeli insanlar olmadıkları açık” dedi.

Uzun yıllar Guantanamo'daki mahpuslarla çalışan avukat J Wells Dixon ise “Şu anda Guantánamo'da tam olarak neler olduğunu bilmek neredeyse imkansız. Trump yönetiminin neler olduğunu gerçekten anladığından emin değilim” dedi.

Ülkeler arası göçmen diplomasisi

ABD ile yaplan göçmen iadesi anlaşmasına dair konuşan Honduras Dışişleri Bakanı Eduardo Reina, anlaşmanın ABD'nin ülkede yapılacak seçimlere müdahale etmeyeceğine dair güvenceler içerdiğini söyledi.

AA'nın geçtiği habere göre, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ise ABD'nin göçmenlere yönelik muamelesine tepki göstererek, "Göçmenlerimiz suçlu değil, kötü insanlar değil. Yaptırımlar nedeniyle göç etmek zorunda kaldılar" ifadelerini kullandı.

Maduro, devlet hava yolu şirketi Conviasa'ya ait uçaklarla bir grup Venezuelalının ülkeye getirileceğini belirtti, "bu süreçte işbirliği yapan Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro'ya da teşekkür ederim" dedi.

(EC)