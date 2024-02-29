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Yayın Tarihi: 29 Şubat 2024 10:53
 ~ Son Güncelleme: 29 Şubat 2024 16:49
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İsrail’in Eurovision’a sunduğu şarkı ikinci kez reddedildi

“Siyasi mesaj” taşıdığı gerekçesiyle şarkıları reddedilen İsrail’in, Eurovision Şarkı Yarışması'ndan menedilmesi çağrıları devam ediyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail’in Eurovision’a sunduğu şarkı ikinci kez reddedildi
Fotoğraf: 63. Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan İsrailli şarkıcı Netta Barzilai (Kaynak: Eurovision)

Tel Aviv yönetimi, Eurovision Şarkı Yarışması için sunduğu ikinci şarkının da siyasi mesaj içerdiği gerekçesiyle reddedildiğini duyurdu.

İsrail'in "Ynet" haber sitesinde yer alan ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırılan habere göre, Avrupa Yayın Birliği (EBU) ikinci şarkının da ilki gibi siyasi içerikli olduğunu belirtti.

"Dance Forever" adlı şarkıda da İsrail’in yarışmaya sunduğu ilk şarkı "October Rain" gibi 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden Filistin-İsrail Savaşına atıf yapılıyor.

İsrailli kaynaklar EBU ile çözüm bulma arayışlarına devam etse de olumlu bir sonuca ulaşma noktasında “karamsar” olduklarını belirtti.

Eurovision Şarkı Yarışması'na daha önce siyasi mesajlar içeren şarkılarla katılmak isteyen ülkeler, yarışmadan menedilmişti. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail'in Eurovision'a katılması önemli, akıllı olmak da önemli, sadece haklı olmak değil,” demişti.

İzlanda’yı Filistinli şarkıcı temsil edebilir

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, İsveç'te aralarında sanatçı ve müzik endüstrisi yetkililerinin de yer aldığı 1000 kişi, 10 Ocak 2024’te imza toplayarak "İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan menedilmesini" istedi.

İspanya Podemos Partisi de 1 Ocak'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle Eurovision Şarkı Yarışması'ndan ihraç edilmesi talebinde bulundu.

İrlanda gibi bazı ülkelerde ise Eurovision Şarkı Yarışması'na İsrail'in katılımının engellenmesi için sanatçılar ve siyasetçiler çağrıda bulunuyor.

Öte yandan, Eurovision'da İzlanda'yı, seslendirdiği şarkılarla İsrail işgaline dikkat çeken İzlandalı-Filistinli şarkıcı Bashar Murad'ın temsil edebileceği gündemde. (TY)

Eurovision Filistin-İsrail Savaşı İsrail'e kültürel boykot
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