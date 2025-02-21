Yoksunluktan direnç çıkaran Misak Manuşyan

Bugün, Adıyamanlı Ermeni devrimci Misak Manuşyan ve 22 yoldaşının 81. ölüm yıldönümü.

21 Şubat 1944’te, Manuşyan ve direniş grubu üyeleri, Nazi işgali altındaki Fransa'da faşizme karşı verdikleri silahlı direnişin ardından, Paris yakınlarındaki Valerien Tepesi’nde kurşuna dizildi.

"Manuşyan Grubu" olarak da bilinen Manuşyan ve yoldaşları, Fransız topraklarında gerçekleştirdikleri eylemler ve Nazi güçlerine karşı yürüttükleri direnişle tarihe adlarını yazdırdılar. Nazilerin grubun üyelerinin yakalanması için hazırladıkları propaganda amaçlı Kızıl Afiş ve şair Louis Aragon’ın onların hatırasına yazdığı ünlü şiir, her biri direniş saflarında aktif olan bu göçmen işçileri ölümsüz kıldı.

Bugün, dünyanın birçok kentinde anma törenleri ve etkinliklerle, direnişçilerin mücadelesi onurlandırılıyor.

Yaşamı

1906'da Adıyaman, Besni’de doğan Manuşyan, üç çocuklu bir çiftçi ailenin oğluydu. 1915'te ağabeyi Garabed dışında ailesinin tüm fertleri katledildi. I. Dünya Savaşı’nın ardından iki kardeş, Fransa yönetimindeki Suriye’de bir yetimhaneye sığındı. Marangozluğu burada öğrendi. 1925’te Suriye’den ayrılarak Fransa’ya sığındı. Önce Marsilya’ya, ardından Paris’e yerleşti ve Citroën otomobil fabrikasında çalışmaya başladı.

Edebiyatla ve sosyalist düşünceyle tanıştı, Fransa’daki Ermeni kültürünü koruma çabalarına katıldı. Genel-İş Konfederasyonu’na (CGT) ve ardından Fransız Komünist Partisi’ne üye oldu. 1930’lu yıllarda Ermenice gazetelerde şiirleri yayımlandı. Şair ve işçi arkadaşı Sema (1910 Bafra doğumlu, 1940’ta Faşizm’e karşı mücadele ederken hayatını kaybeden Keğam Atmacayan) ile birlikte Çank (Çaba) ve Mşaguyt (Kültür) dergilerini yayımladı. 1943’te komünistlerin öncülüğündeki silahlı direnişe katıldı. 1944’te idam edilen Manuşyan’ın külleri, kendisi gibi direnişçi olan ve ölümünden 45 yıl sonra hayata veda eden eşi Mélinée ile birlikte 2024’te Panthéon’a taşındı.

Böylelikle Manuşyan, Fransa'nın ulusal kahramanlarının naaşlarının yer aldığı Panthéon mozolesine defnedilen ilk yabancı direniş savaşçısı oldu.

Dostu, sevgilisi ve yoldaşı Meline Manuşyan'ın kaleme aldığı “Manuşyan” kitabı Ekim 2009'da, Sosi Dolanoğlu çevirisiyle Aras Yayıncılık tarafından yayımlandı.

Yayıncı ve yazar Rober Koptaş, Misak Manuşyan’ın 1930’larda kaleme aldığı “Yoksunluk” şiirini Ermeniceden çevirdi. Ermenice bilen okurlar için, şiirin Ermenice orijinalini de yayımlıyoruz.

Yoksunluk

Dostlarım bazen soruyorlar bana

– Nasıl başarıyorsun güç vermeyi daima

Umutsuz kalplere ruhunun derinlerinden

Çoğu zaman kendin aç ve yoksunken.

– Dolanırken sokaklarında şehrin

Sayısız yoksunluğun ve sefaletin

Feryadını ve isyanını biteviye

Ruhumda toplarım gözlerimle;

Ben onları kendi ıstırabıma katarım

Nefretin zehirleriyle acı bir ilaç hazırlarım

Dolanır damarlarında kan misali

Ruhumla bedenimin ve yoktur dili.

Size tuhaf gelen bu sıvıdır belki

Ama bir kaplan gibi coşturur beni

Güçlüdür dişlerim ve yumruklarım sıkılı

Adımlarken ben şehrin sokaklarını.

ԶՐԿԱՆՔԸ

Բարեկամներ երբեմն ինծի կը հարցնեն,

– Ի՞նչպես կ՚ապրիս ու միշտ հոգւոյդ խորերէն

Կ՚ըղձաս ուժ տալ յուսալքուած սրտերուն,

Մինչդեր զրկեալ՝ ու նօթի ես յաճախ դուն։

– Երբ քաղաքի փողոցներուն մէջ թափառ՝

Թշուառութեան ու զրկանքին անհամար

Հառաչանքներն ու բողոքներն անընդմէջ,

Աչքերովս կը հաւաքեմ հոգւոյս մէջ.

Ես զանոնք իմ տառապանքին կը խառնեմ՝,

Կը պատրաստեմ, ատելութեան թոյներով,

Մի բարկ շիճուկ, որ կը հոսի զերդ արիւն

Մարմնոյս, հոգւոյս երակներուն մէջ համրուն։

Գուցէ հեղուկն այս անսովոր թըւի ձեզ

Սակայն ան զիս կ՚ոգեւորէ վագրի պէս...

Ատամներս ու բռունցքներս սեղմ՝ ուժքին,

Երբոր կ՚անցնիմ փողոցներէն քաղաքին։

(RK/TY)