ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 30.01.2026 14:57 30 Ocak 2026 14:57
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.01.2026 18:47 30 Ocak 2026 18:47
Okuma Okuma:  3 dakika

AĞIR HASTA ŞEHİR ŞEHİR DOLAŞTIRILDI

Dört hastane, üç cezaevi: Nusaybin'de işkence edilen D.K., Sincan cezaevine gönderildi

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren,D.K.’nin sağlık durumunun son derece ciddi olduğunu vurgulayarak, "Bu yanlıştan dönülmeli, kamuoyu doğru bilgilendirilmeli ve derhal serbest bırakılmalıdır" dedi.

Ayşegül Başar

Ayşegül Başar

Ayşegül Başar

Görseli Büyüt
Dört hastane, üç cezaevi: Nusaybin'de işkence edilen D.K., Sincan cezaevine gönderildi

Mardin Nusaybin’de 20 Ocak’ta Rojava yürüyüşünün ardından gözaltına alınan ve işkenceye maruz kalan D.K., ağır sağlık durumuna rağmen dört ayrı şehirde, dört hastane ve üç hapishane dolaştırıldıktan sonra Sincan 1 No’lu F Tipi Cezaevi’ne gönderildi. bianet’e konuşan DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, yaşananları "Kürtler üzerinden algı yaratma ve linç pratiği" olarak değerlendirdi.

Nusaybin'de işkence gören D.K.'nin tutukluluğuna itiraz: "Derhal tahliye edilmeli"
Nusaybin'de işkence gören D.K.'nin tutukluluğuna itiraz: "Derhal tahliye edilmeli"
26 Ocak 2026

Nusaybin, Mardin ve Diyarbakır'dan sonra Ankara

Nusaybin’de 20 Ocak’ta düzenlenen Rojava yürüyüşü sonrası sınır hattında gözaltına alınan D.K., güvenlik güçlerinin işkencesine maruz kaldı. Ağır yaralanan D.K., tedavisi tamamlanmadan mahkemeye çıkarıldı ve Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Mardin Cezaevi yönetimi, D.K.’nin sağlık durumunu riskli bularak Diyarbakır Cezaevi’ne sevk kararı aldı. Ancak Diyarbakır Cezaevi yönetimi de D.K.’nin ağır hasta olması nedeniyle kabul etmeyerek hastaneye sevk edilmesi gerektiğini bildirdi.

Sincan'a gönderildi

Bunun üzerine D.K., Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Beyin kanaması riski nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınan D.K., 27 Ocak’ta Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Yoğun bakım sürecine rağmen D.K., son olarak Sincan 1 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

"Failmiş gibi sunuldu, linç edildi"

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, D.K.’nin "bayrak provokasyonu" üzerinden hedef alındığını belirterek tutuklu yargılanmasına tepki gösterdi:

"İktidar, haklı olan durumu perdelemek ve kamuoyunu manipüle etmek için sistematik biçimde provokasyonlara başvuruyor. Çoğu zaman bu provokasyonların öznesi olmayan kişiler, sanki fiilin failiymiş gibi sunuluyor; bir algı yaratılıyor ve linç ediliyor."

Eren, soruşturma ve kovuşturma dosyalarında bayrakla ilgili tek bir sorunun dahi yer almadığını vurguladı:

"Tutuklama gerekçesinde bayrağa dair tek bir ifade yok. Buna rağmen kamuoyunda bilinçli şekilde ‘bayrak’ üzerinden bir algı oluşturuldu. ‘Yakaladık’ denilerek paylaşımlar yapıldı. Bu algı nedeniyle D.K. linç edildi, ağır şiddete maruz kaldı ve beyin kanaması geçirdi."

"Hukuk Kürtler için işlemiyor"

Eren, yaşananların münferit olmadığını belirterek "Bu tabloyu Suruç’ta, Diyarbakır’da ve daha pek çok vakada gördük. Kimin fiili işleyip işlemediği önemli değil; önemli olan bir Kürt bulmak ve o Kürt üzerinden algı yaratmak. Sonrasında beraat ya da tahliye kimsenin umurunda olmuyor" dedi.

"Derhal serbest bırakılmalı"

Kürtlerin hukukun öznesi olarak görülmediğini ifade eden Eren, cezasızlığa dikkat çekti:

"Kürtlerin varlığı anayasal ve yasal düzeyde tanınmadığı için hakaret de saldırı da cezasız kalıyor. D.K. Kürt olmasaydı bugün bambaşka bir tabloyla karşı karşıya olurduk. Buna karşılık Türk kimliğine yönelik bir hakarette derhal soruşturma açılıyor. Meselenin özü budur."

D.K.’nin sağlık durumunun son derece ciddi olduğunu vurgulayan Eren, yetkililere çağrıda bulundu:

"Sağlık hakkı ve yaşam hakkı açıkça ihlal ediliyor. Bu yanlıştan derhal dönülmeli, kamuoyu doğru bilgilendirilmeli ve bu insan harcanmamalıdır. Derhal hakkındaki suçlamalar düşürülmeli ve serbest bırakılmalıdır."

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
nusaybin işkence Rojava Serhat Eren
Ayşegül Başar
Ayşegül Başar
[email protected] tüm yazıları
bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih...

bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü ve Mersin Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimine Mersin Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı’nda devam ediyor. Yüksek lisans tezinde Osmanlı dönemindeki kadın gazetelerini inceliyor.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
Pervin Buldan: Bugüne kadar birçok tıkanmayı Öcalan inisiyatif alarak aştı
30 Ocak 2026
Pervin Buldan: Bugüne kadar birçok tıkanmayı Öcalan inisiyatif alarak aştı
"CİN ŞİŞEDEN ÇIKTI"
'Cezaevlerinden çıkan IŞİD üyeleri HTŞ'ye katılıyor' iddiası: “Suriye yeni bir iç savaşın içine sürüklendi”
28 Ocak 2026
'Cezaevlerinden çıkan IŞİD üyeleri HTŞ'ye katılıyor' iddiası: “Suriye yeni bir iç savaşın içine sürüklendi”
Nusaybin'de işkence gören D.K.'nin tutukluluğuna itiraz: "Derhal tahliye edilmeli"
26 Ocak 2026
Nusaybin'de işkence gören D.K.'nin tutukluluğuna itiraz: "Derhal tahliye edilmeli"
Süleyman Demirtaş: Türkiye AİHM’ye uysun yeter, gerisini toplum ilmek ilmek işler
25 Ocak 2026
Süleyman Demirtaş: Türkiye AİHM’ye uysun yeter, gerisini toplum ilmek ilmek işler
10 Ekim yaralılarından Kocabıyık: "Hadi Ankara Garı'nı unuttunuz, Yalova'yı da mı unuttunuz?"
24 Ocak 2026
10 Ekim yaralılarından Kocabıyık: "Hadi Ankara Garı'nı unuttunuz, Yalova'yı da mı unuttunuz?"
Sayfa Başına Git