Nusaybin'de işkence gören D.K., tutulduğu cezaevinden hastaneye kaldırıldı

Nusaybin'de darbedilerek gözaltına alınmasının ardından tedavisi tamamlanmadan tutuklanarak cezaevine gönderilen D.K., Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

"BAYRAK PROVOKASYONU" MAHKEMEDE ÇÖKTÜ Nusaybin sınırında işkence gören D.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Rojava’ya dönük saldırılara karşı gerçekleştirilen protesto eylemlerinde sınırda askerler tarafından darbedilerek gözaltına alınan D.K., yatırıldığı hastanede tedavisi tamamlanmadan taburcu edilerek tutuklandı.

Beyin kanaması riski sürüyor

MA'nın aktardığına göre, D.K., önce Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne oradan da Diyarbakır Cezaevi'ne sevk edildi. Ancak Diyarbakır Cezaevi yönetimi D.K.'un durumunun riskli olması sebebiyle cezaevine kabul etmeyerek, hastaneye sevk edilmesi gerektiğini belirtti. Bunun üzerine Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen D.K., burada tedavi altına alındı.

D.K.'nin hastanenin mahkum bölümünde, beyin kanaması riskinin devam etmesi nedeniyle tedavi altına alındığı öğrenildi.

(AB)