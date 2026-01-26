Nusaybin'de işkence gören D.K.'nin tutukluluğuna itiraz: "Derhal tahliye edilmeli"

Rojava'ya yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla Mardin'in Nusaybin ilçesindeki eylemlere katılan D.K. gözaltına alınmış ve işkence görmüştü. D.K., beyin kanaması riskinin devam etmesine rağmen Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti. Oradan Diyarbakır Cezaevi'ne sevk edilen D.K., cezaevi yönetimi tarafından durumu riskli bulunarak hastaneye sevk edildi.

"BAYRAK PROVOKASYONU" MAHKEMEDE ÇÖKTÜ Nusaybin sınırında işkence gören D.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi

D.K.'nin Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürerken, avukatı Berivan Orhan itiraz dilekcesini Mardin 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne sundu.

"Gerekçeler çelişkili ve kabul edilemez"

Orhan, itiraz dilekçesinde sorgu hakimliğinin kararında bir yandan "kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu"nu kayda düşerken; diğer yandan "delillerin toplanmakta olduğu ve bu hususa ilişkin işlemlerin halihazırda devam ettiği" yönünde değerlendirme yaptığını hatırlattı. Orhan, bu iki gerekçenin birbirini dışlayan, çelişkili ve hukuken kabul edilemez nitelikte olduğunu belirtti.

Dilekçede, "Deliller henüz toplanma aşamasındaysa, kuvvetli suç şüphesinin varlığını ortaya koyan somut delillerin bulunduğundan söz edilmesi mümkün değildir" denildi. Henüz toplanmamış, değerlendirilmemiş ve doğrulanmamış deliller üzerinden 'kuvvetli suç şüphesi' varsayımıyla tutuklama kararının verilmesinin Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 100. maddesinin açık ihlali olduğu belirtildi.

"Deliller işkence altında toplandı"

Dosya kapsamında "somut delil" olarak gösterilebilecek tek unsurun olay yeri tutanakları olduğunu söyleyen Orhan, bu tutanakların müvekkiline "işkence ve kötü muamelede bulunduğu sabit olan kolluk görevlilerince" düzenlendiğini hatırlattı:

"Müvekkilin maruz kaldığı işkenceye ilişkin görüntüler mevcut olup, bu husus müvekkilin alınan ifadeleriyle de birebir örtüşmektedir. İşkence iddialarının bu denli güçlü ve belgeli olduğu bir dosyada, işkence uygulayan kolluğun düzenlediği tutanakların objektif, güvenilir ve hukuka uygun delil olarak kabul edilmesi mümkün değildir. İşkence altında elde edilen deliller ve bu sürecin ürünü olan tutanaklar, Anayasa m.17 ve CMK m.148 gereği mutlak surette hükümsüzdür."

Dilekçede, ayrıca "tutuklama, hukuki bir tedbir olmaktan çıkmış; müvekkilin yaşamını ve sağlığını ciddi biçimde tehlikeye atan bir cezalandırma aracına dönüşmüştür" denildi.

"Suçlu profili yaratılmaya çalışıldı"

Dilekçede, D.K.'nin 'bayrak indirme' görüntüleriyle hedef alınmasına ilişkin ise şöyle denildi:

"Somut dosyada tutuklama kararının, dosya kapsamındaki hukuka uygun ve somut delillere değil, müvekkile işkence uygulayan kolluk görevlilerinin bu işkenceyi meşrulaştırmak ve örtbas etmek amacıyla bizzat kendileri tarafından oluşturulan bir toplumsal algıya dayandığı anlaşılmaktadır. Nitekim müvekkile işkence uygulanırken çekilen ve sonrasında sosyal medyada yayılan görüntülerin, işkenceyi uygulayan kolluk görevlisi tarafından kayda alındığı, bu suretle hem işkencenin belgelendiği hem de müvekkilin sınır hattında Türk bayrağının indirilmesine ilişkin olaylarla ilişkilendirilerek kamuoyunda suçlu profili yaratılmaya çalışıldığı görülmektedir."

Avukat Orhan, bu kapsamda müvekkili hakkında yürütülen sürecin "somut ve hukuka uygun delillere değil, toplumsal infiale, sosyal medya üzerinden bilinçli biçimde oluşturulan algıya, kamuoyunda yaratılan linç atmosferine ve siyasi ya da duygusal reflekslere dayalı bir kriminalizasyon sürecine" dönüştüğünün altını çizdi.

D.K.'nin sağlık durumuna ilişkin ise "Hakkında verilen tutuklama kararı, kuvvetli suç şüphesini ortaya koyan hukuka uygun ve güvenilir somut deliller bulunmaksızın, yalnızca katalog suç karinesine dayalı, şablon ve gerekçesiz bir değerlendirme sonucunda verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

"İnsan onurunun açık ihlali"

Dilekçede yaşanan hak ihlallerine ilişkin şunlar belirtildi:

"Tutuklama tedbirinin son çare olma, ölçülülük ve zorunluluk ilkeleri somut olayda tamamen göz ardı edilmiş. Bununla birlikte, müvekkilin yakalanmasından itibaren maruz kaldığı ağır işkence, bu işkence sonucu oluşan hayati tehlike arz eden yaralanmaları, sağlık raporları ve görüntülerle sabit olmasına rağmen hastaneden taburcu ettirilerek ifade ve sorgu işlemlerine tabi tutulması; adliye koridorlarında acı içinde bekletilmesi, kusmasına rağmen tıbbi müdahaleden yoksun bırakılması ve bu koşullar altında tutuklama kararı verilmesi, hukukun ve insan onurunun açık ihlalidir."

Ayrıca, "Bugün gelinen aşamada müvekkilin yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor olması, tutuklama kararının ne derece haksız, ölçüsüz ve telafisi imkansız sonuçlar doğurabilecek nitelikte olduğunu açıkça ortaya koymaktadır" denildi.

"Derhal tahliye" talebi İtiraz dilekçesinin 'sonuç ve talep' kısmında ise şu ifadeler yer aldı: "Tutuklama tedbiri, bu dosyada bir koruma tedbiri olmaktan çıkmış; müvekkilin yaşam ve sağlık hakkını doğrudan tehlikeye atan bir cezalandırma aracına dönüşmüştür. Devletin, gözetimi altındaki kişilerin yaşamını ve sağlığını koruma yönündeki pozitif yükümlülüğü bu olayda açıkça ihlal edilmiştir. Bu koşullar altında tutukluluğun devamı, Anayasa’nın 17, 19 ve 56. maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 2, 3 ve 5. maddelerine açıkça aykırıdır. Açıklanan tüm nedenlerle; Müvekkil D.K. hakkında verilen tutuklama kararının kaldırılmasına,

Müvekkilin DERHAL TAHLİYESİNE,

Aksi kanaatte olunması halinde, müvekkilin ağır sağlık durumu gözetilerek en hafif adli kontrol tedbirleri uygulanmak suretiyle serbest bırakılmasına,

Müvekkilin yaşam ve sağlık hakkının korunabilmesi için gerekli tüm tedbirlerin ivedilikle alınmasına karar verilmesini talep ederiz."

(AB)