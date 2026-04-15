Maraş'ta ortaokulda silahlı saldırı: 10 kişi yaşamını yitirdi

Maraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’na silahlı saldırı düzenlendi. Okulun 8. sınıf öğrencisi İ.A.M.’nin gerçekleştirdiği saldırıda, biri öğretmen, sekizi öğrenci olmak üzere dokuz kişi hayatını kaybetti. Altısının durumu ağır olmak üzere 13 kişi de yaralandı.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, saldırıyı gerçekleşiren çocuğun kendisini vurduğunu belirterek, “Kargaşa anında kendisine ateş etti. İntihar amaçlı mı olduğu, yoksa kargaşa sırasında mı gerçekleştiği şu an için bilinmiyor” dedi.

Bakan Çiftçi: "9 vefatımız var"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Maraş'ta yaptığı açıklamada can kaybının 9'a yükseldiğini belirtti:

Kahramanmaraş'taki Aysel Çalık Ortaokulunda bir saldırı meydana geldi. Bundan dolayı son derece üzgünüm. Sabahçı öğrencilerin tam dağılma vaktinde yine okulda öğrenci olan 8. sınıf öğrencimiz evden getirdiği silahlarla rastgele ateş ederek okulda büyük bir katliam yapıyor. Bu hadisenin neticesinde 9 tane vefatımız var. Bunlardan 8 tanesi öğrenci, bir tanesi öğretmen. 13 yaralımız var, yaralıların 6 tanesi yoğun bakımda. 3'ünün durumu kritik.

Bakan Çiftçi ayrıca, Maraş'ta eğitim ve öğretime iki gün ara verildiğini açıkladı.

Saldırıyı gerçekleştiren aynı okulun öğrencisi

Saldırının gerçekleştiği okulun önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Ünlüer, 8. sınıf öğrencisi çocuğun sırt çantasında getirdiği silahlarla saldırıyı gerçekleştirdiğini belirterek şöyle konuştu:

8. sınıf öğrencisi bir çocuk, sırt çantasında getirdiği silahlarla hedef gözetmeksizin 5. sınıf öğrencilerinin olduğu iki sınıfa girerek ateş etmek suretiyle ölüm ve yaralanmalara neden olmuş. Maalesef 4 vefatımız var. Bunlardan biri öğretmen, üçü öğrenci. 20 de yaralımız var. Bunlardan dördü ameliyatta şu an, ağır yaralı olduğunu düşünüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyoruz. Ümit ediyoruz ki yaralı kardeşlerimiz bir an önce sağlığına kavuşur. Başka bir okulda herhangi bir olumsuzluk yok. Sosyal medyada bu yönde haberler dolaşıyor. Ama doğru değil.

"Babası eski emniyetçi"

Konunun adli olarak da incelendiğini ifade eden Ünlüer, saldırıyı yapan çocuğun ne durumda olduğu yönündeki bir soruya "O da vefat etti. Kargaşa anında kendisine ateş etti. İntihar amaçlı mı yoksa kargaşa sırasında mı kendisine sıktı şu an için bilinmiyor. Olaya sebep olan 8. sınıf öğrencisi, bizim öğrencimiz ve babası eski emniyetçi. Onun silahlarını aldığını tahmin ediyoruz. Beş silah ve yedi şarjörle gelmiş, iki sınıfa girmiş" yanıtını verdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, saldırıyı gerçekleştiren 8. sınıf öğrencisi İ.A.M.'nin babası U.M. gözaltına alındı ve işlemlerin ardından tutuklandı.

*Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer (soldan üçüncü) ve Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki (soldan ikinci) olay yerinde açıklama yaptı. (Fotoğraf: AA)

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek de X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhâl soruşturma başlatılmış; 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

Başsavcımız ve görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir. Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır."

Öte yandan, saldırıya ilişkin görüntüleri sosyal mecralarda yayan 63 hesap hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

CHP heyet görevlendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de saldırıya ilişkin dört kişilik heyet görevlendirdi. Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara’dan oluşan heyet bölgeye hareket etti.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bölgeye gitmek üzere yola çıktı.

RTÜK'ten 'yayın yasağı' açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildiğini duyurdu ve medya kuruluşlarının 6112 sayılı Kanun kapsamındaki yayın ilkelerine hassasiyetle uymasını istedi.

Olay anına ait görüntüler ve travmatik içeriklerin kesinlikle paylaşılmaması gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Mağdurların, öğrencilerin ve ailelerin mahremiyetini ihlal edebilecek, kimliklerini deşifre eden her türlü bilgi ve görselden kaçınılmalı; mağdur aileleri ya da görgü tanıklarıyla röportaj yapılmamalı, olay yerinden herhangi bir görüntü yayınlanmamalıdır. Bilgi kirliliğine yol açmamak adına yalnızca yetkili makamların açıklamaları esas alınmalı, sağduyulu bir dil kullanılmalıdır. Toplumsal hassasiyetleri ve çocukların ruh sağlığını gözetmeyen yayınlar hakkında ivedilikle yasal yaptırım süreci başlatılacaktır.

