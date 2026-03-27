HABER
YT: Yayın Tarihi: 27.03.2026 09:36 27 Mart 2026 09:36
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.03.2026 10:07 27 Mart 2026 10:07
Okuma Okuma:  4 dakika

Mahpus gazeteci Pınar Gayıp: Bizi susturmak istiyorlar fakat biz hâlâ haberin peşindeyiz

Gayıp, “Biz gazeteciyiz, her şeye haber gözüyle bakıyoruz. Her dönemin gazetecisi değiliz, yönümüzü rüzgâra göre belirlemiyoruz. Sorgulayıcı gazetecileriz. Bunun karşılığı da gözaltı ve tutuklama oluyor" diyor.

Evrim Kepenek

Sokakta yürüyen siyah kapüşonlu bir kadın, elindeki tabletle ilgileniyor; omzunda fotoğraf makinesi asılı, arka planda insanlar yürürken dükkânlar görünüyor.

Gazeteci Pınar Gayıp, Bakırköy Kadın Cezaevi’nden bianet’in sorularını yanıtladı. Üçüncü kez tutuklanan Gayıp’ın anlattıkları, cezaevinde kadın mahpusların sağlık hakkına erişimden hijyen koşullarına, şiddetten çalışma düzenine kadar birçok alanda ağır ihlallerle karşı karşıya kaldığını ortaya koyuyor. Ancak Gayıp’ın anlatımında ihlallerden daha çok gazetecilik ısrarı var. Gayıp ve onunla birlikte tutuklanan Elif Bayburt ve Nadiye Gürbüz cezaevinde de haber, söyleşi yapıp ETHA'ya gönderiyor.

*15 Şubat’ta İstanbul merkezli 22 kentte Ezilenlerin Sosyalist Partisi’ne (ESP) yönelik operasyonda tutuklanan Gayıp, yaklaşık iki aydır cezaevinde bulunuyor. Aynı soruşturma kapsamında ETHA çalışanı gazeteciler Nadiye Gürbüz, Elif Bayburt ve Müslüm Koyun da tutuklanmıştı.

"Sağlığa erişim hakkı engelliniyor"

Gayıp, cezaevinde en temel ve en yakıcı sorunun sağlık hakkına erişim olduğunu vurguluyor. Anlattıkları, yalnızca bireysel aksaklıkları değil, sistematik bir ihlali işaret ediyor:

“Şu an için en önemli sorunun sağlık hakkına erişim olduğunu söyleyebilirim. Revir doktoru ne muayene ediyor ne ilaçlarımızı veriyor ne de düzenli kullanmamız gereken vitaminleri.”

Kadın mahpusların yaşadığı sağlık sorunlarını somut örneklerle anlatan Gayıp, özellikle yaygın enfeksiyonların tedavisiz bırakıldığını söylüyor:

“Kadınız ve idrar yolu enfeksiyonu birçoğumuz için kronik. Dışarıda düzenli olarak ilaç kullandığımızı söylememize rağmen antibiyotik verilmedi.”

"Kelepçeli muayaneyi reddedenler cezalandırılıyor"

*ETHA bu fotoğrafı şu notla paylaştı: 22 Şubat tarihini taşıyan bu röportaj, birkaç gün önce elimize ulaşmıştı. Röportaj için çekilen fotoğraf da bugün geldi. Gazeteciler cezaevinde haber yapmaya devam ediyor.

Cilt hastalıklarının da ağırlaştığını belirtiyor:

“Egzaması olanlar varken yeni egzama hastalığı başlayanlar da oldu. Bir arkadaşımızın ileri derece egzaması var. Bacağında yara oluştu. Üst üste dilekçelere rağmen bir türlü o egzama kremine erişemedi. Revir doktoru yazmıyor, en az bir ay sonra gelen dahiliyeye çıktığında da ‘alanım değil’ deniyor. Hastalıklarımız kimin alanı, biz yanıt bulamadık.”

Gayıp’ın anlatımında sağlık hakkının önündeki en büyük engellerden biri de kelepçeli muayene dayatması. Bu uygulamanın tedaviyi fiilen imkânsız hale getirdiğini şu sözlerle aktarıyor:

“Kelepçeli muayene dayatması var. Hastaneye sevklerde bu dayatma nedeniyle hasta tutukluların tedavi hakkı engelleniyor.”

Bu durumun somut sonuçlarını da anlatıyor:

“Fibromiyalji hastası bir arkadaşımız defalarca tekerlekli sandalye ile hastaneye gitti ama kelepçeli muayene dayatması nedeniyle muayene olmadan geri döndü.”

Kelepçeli muayeneyi reddeden mahpusların cezalandırıldığını da ekliyor:

“Bu uygulamayı reddeden arkadaşlarımız disiplin cezası aldı.”

Gayıp’ın anlattıkları sağlıkla sınırlı değil. Cezaevinde yaşanan şiddet de anlatımının önemli bir bölümünü oluşturuyor. Özellikle sevk dayatmasına karşı çıkan mahpuslara yönelik müdahaleyi şöyle aktarıyor:

“Tutuklandığımızın ikinci haftasında üç arkadaşımız gerekçe sunulmadan sürgün edilmek istendi. Reddettiklerini anlatmaya çalışırken kapılar robotlar eşliğinde açıldı, gardiyanlar içeri girdi. Ön tarafta olanlara kalkanlarla saldırıldı.”

"Enfeksiyon kapma oranı çok yüksek"

Yaşananları ayrıntılandırıyor:

“Arkadaşlarımız darp edildi. Yüzüne aldığı darbeler nedeniyle burnu günlerce mor kalan oldu. Pres yöntemi uygulandı. Arkada bulunan hasta ve yaşlı tutuklular baygınlık geçirdi. Yardım etmemize izin verilmedi. Gardiyanlar darp eşliğinde sürükleyerek koridora çıkardı. İşkence burada da sürdü. Benim kolumu kırmaya çalıştılar, bir arkadaşımızın kafası yere vurulmaya çalışıldı. Bel fıtığı hastası bir arkadaşımız yere yatırılmaya çalışıldı, dizleriyle beline vuruldu. Kameralar olmasa götürürdük’ diye tehdit ettiler.”

Tüm bu yaşananların ardından ne etkili bir muayene yapıldığını ne de adli süreçlerin işletildiğini söylüyor:

“Revir doktoru yine muayene etmedi, ağrı kesicileri günler sonra verdi. ATK talebimiz reddedildi. İşkence gören biz olmamıza rağmen hakkımızda soruşturma başlatıldı; kimimiz görüş, kimimiz iletişim cezası aldı.”

Gayıp, cezaevindeki hijyen koşullarının da sağlığı doğrudan etkilediğini vurguluyor. Uzun süredir verilen mücadelenin ardından ped dağıtıldığını ancak bunun yeterli olmadığını söylüyor:

“Ped veriliyor ama oldukça kötü. Hijyenik değil, enfeksiyon kapma oranı çok yüksek.”

Cezaevinde göçmen kadınların daha ağır koşullarda çalıştırıldığını da anlatıyor:

“Kantin masraflarını karşılamak için çalışmak zorunda kalan Türkiyeli olmayan kadınlar var. Saat 06.00’da işe başlıyorlar. Bazen yorgunluktan hareket edemeyecek halde oluyorlar ama sabaha karşı 03.30-04.00 gibi uyandırılıp temizlik yaptırılıyorlar.”

Tüm bu ağır tabloya rağmen Gayıp’ın sözlerinde bir kopuş değil, ısrar var. Cezaevinde üretmeye devam ettiklerini anlatıyor:

“Günlerim haber takibi, yazı yazma ile geçiyor. Kitap okumak olmazsa olmaz. Spor yapıyorum. Biz gazeteciyiz, her şeye haber gözüyle bakıyoruz. Her dönemin gazetecisi değiliz, yönümüzü rüzgâra göre belirlemiyoruz. Sorgulayıcı gazetecileriz. Bunun karşılığı da gözaltı ve tutuklama oluyor.”

Ve sözlerini, yalnızca kendi durumlarına değil, daha geniş bir tabloya işaret ederek bitiriyor:

“Dayanışma sadece birkaç isim için değil, tutuklu tüm gazetecilerin serbest bırakılması için yükseltilmeli.”

Gözaltındaki gazeteciye ‘IFJ kartı’ sorusu: Parayı gönderme amacınız nedir?
Gözaltındaki gazeteciye ‘IFJ kartı’ sorusu: Parayı gönderme amacınız nedir?
16 Şubat 2026
Pınar Gayıp hakkında adli kontrol kararı
Pınar Gayıp hakkında adli kontrol kararı
12 Mayıs 2023

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
pınar gayıp mahpus gazeteciler Elif Bayburt
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor.

ilgili haberler
ETHA Çalışanı Gazeteciler Semiha Şahin ve Pınar Gayıp'e Tahliye Yok
10 Eylül 2018
/haber/etha-calisani-gazeteciler-semiha-sahin-ve-pinar-gayip-e-tahliye-yok-200647
Gazeteciler Pınar Gayıp ve Semiha Şahin İkinci Duruşmada da Tahliye Edilmedi
5 Aralık 2018
/haber/gazeteciler-pinar-gayip-ve-semiha-sahin-ikinci-durusmada-da-tahliye-edilmedi-203213
ETHA Çalışanı Gazeteciler Semiha Şahin ve Pınar Gayıp Tutuklandı
20 Nisan 2018
/haber/etha-calisani-gazeteciler-semiha-sahin-ve-pinar-gayip-tutuklandi-196336
Gazeteci Pınar Gayıp'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi serbest
9 Ekim 2020
/haber/gazeteci-pinar-gayip-in-da-aralarinda-bulundugu-7-kisi-serbest-232464
Journalist Pınar Gayıp released from house arrest
19 May 2021
/haber/journalist-pinar-gayip-released-from-house-arrest-244285
ETHA Journalists Semiha Şahin, Pınar Gayıp Arrested
20 April 2018
/haber/etha-journalists-semiha-sahin-pinar-gayip-arrested-196339
Gazeteciler Pınar Gayıp ve Semiha Şahin'e Ev Hapsiyle Tahliye
13 Haziran 2019
/haber/gazeteciler-pinar-gayip-ve-semiha-sahin-e-ev-hapsiyle-tahliye-209323
Gözaltına Alınan ETHA Muhabiri Pınar Gayıp Serbest
19 Mayıs 2017
/haber/gozaltina-alinan-etha-muhabiri-pinar-gayip-serbest-186602
Gazeteci Pınar Gayıp hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı
18 Mayıs 2021
/haber/gazeteci-pinar-gayip-hakkindaki-ev-hapsi-karari-kaldirildi-244264
Gazeteciler Semiha Şahin ve Pınar Gayıp Tahliye Edilmedi
30 Ocak 2019
/haber/gazeteciler-semiha-sahin-ve-pinar-gayip-tahliye-edilmedi-204980
diğer yazıları
Bakırköy’de polis kurşunuyla ölüm: Bu kaza değil, birden fazla ihmal var
26 Mart 2026
Bakırköy’de polis kurşunuyla ölüm: Bu kaza değil, birden fazla ihmal var
ENGELLİ KADINLAR VE FEMİNİST MÜCADELE-4
Hazal ve Zeynep: Engelli kadınlara 8 Mart’ta yer açın biz de varız
26 Mart 2026
Hazal ve Zeynep: Engelli kadınlara 8 Mart’ta yer açın biz de varız
Üç DEM Partili kadın siyasetçiye tek soru: Süreç Türkiye siyasetini nasıl dönüştürebilir?
25 Mart 2026
Üç DEM Partili kadın siyasetçiye tek soru: Süreç Türkiye siyasetini nasıl dönüştürebilir?
Ayşe Tokyaz davası 30 Haziran'a ertelendi
24 Mart 2026
Ayşe Tokyaz davası 30 Haziran'a ertelendi
Pınar Bulunmaz davasında gerekçeli karar: “İntihar” savunmasına rağmen iyi hal
23 Mart 2026
Pınar Bulunmaz davasında gerekçeli karar: “İntihar” savunmasına rağmen iyi hal
