HABER
YT: Yayın Tarihi: 16.02.2026 14:25 16 Şubat 2026 14:25
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.02.2026 16:53 16 Şubat 2026 16:53
Okuma Okuma:  3 dakika

Gözaltındaki gazeteciye ‘IFJ kartı’ sorusu: Parayı gönderme amacınız nedir?

ETHA muhabiri Pınar Gayıp’ın Uluslararası Basın Kartı ücreti ödemesi, emniyet ifadesinde gazetecilere yöneltilen sorular arasında yer aldı. TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, "Söz konusu ücret, IFJ’nin kart karşılığıdır" dedi.

Tuğçe Yılmaz

Gözaltındaki gazeteciye ‘IFJ kartı’ sorusu: Parayı gönderme amacınız nedir?
Fotoğraf: IFJ’nin resmî internet sitesi

İstanbul merkezli 22 kentte Ezilenlerin Sosyalist Partisi’ne (ESP) yönelik operasyonda, 6 Şubat’ta “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” iddialarıyla 81 kişi tutuklandı.

Tutuklananlar arasında Etkin Haber Ajansı (ETHA) çalışanı gazeteciler Pınar Gayıp, Nadiye Gürbüz, Elif Bayburt ve Müslüm Koyun da yer aldı. ETHA muhabiri Züleyha Müldür ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gürbüz, Gayıp ve Bayburt Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne; Koyun, Metris Cezaevi’ne gönderildi.

Gürbüz’ün emniyet ifadesine giren mali analiz raporunda ise Gayıp adına yaptığı Uluslararası Basın Kartı (International Press Card, IPC) başvurusu ödemesinin sorulması dikkat çekti.

Raporda, Gürbüz’ün 6 Ağustos 2021 tarihinde Türkiye Gazeteciler Sendikası’na (TGS) “Pınar Gayıp IFJ kart ücreti” açıklamasıyla gönderdiği 350 TL, “terör suçundan hakkında işlem yapılan şahıslarla para transferi” başlığı altında değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında Gürbüz’e, bu para transferini “hangi amaçla” ve “kimin talimatı” ile yaptığı soruldu. Ancak işlem açıklamasında ödemenin TGS aracılığıyla “IFJ kartı” ücretine ilişkin olduğu açıkça belirtiliyor.

Tutuklu gazeteci Pınar Gayıp.

“Buradan suç üretme çabası beyhude”

TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Uluslararası Basın Kartı üzerinden “suç üretme” çabasının “beyhude” olduğuna değindiği açıklamasında şöyle dedi:

“Uluslararası Gazeteciler Federasyonu’na (IFJ) üye tüm sendikalar ve basın meslek örgütleri, tüm dünyanın tanıdığı Uluslararası Basın Kartı’nı üyelerine ve serbest gazetecilere verebiliyor. 1927 yılından beri tüm dünyada tanınan bu kartı Türkiye’de sendikamız TGS’nin de içinde bulunduğu IFJ üyesi meslek örgütleri gazeteciler ile buluşturuyor. Sendikamız üyeleri bu kartı sadece kart ücretini ödeyerek alabiliyorken, serbest çalıştığı için üye olmayan gazeteciler ise haber örneklerini (gazeteci olduklarını ispatlar nitelikte) sendikamıza göndererek bu kartı alabiliyorlar. IFJ bu kartları üye sendikalara ücret karşılığından vermekte olduğu için bizler de kartın ücretini üyelerimizden almak durumunda kalıyoruz. Söz konusu ücret, IFJ’nin kart karşılığına gelmektedir.

“Türkiye’de gazetecilerin basın kartına ulaşma konusunda yaşadıkları sorunlar nedeniyle IFJ kartına talep oldukça yoğun. Bu kart Türkiye’de haber takibi sırasında çalışmalarını kolaylaştırdığı gibi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın bir çok ülkesinde gazetecilerin kolayca işlerini yapmalarını sağlamaktadır. Cebinde IFJ kartı taşıyan herkes gazetecidir. Buradan suç üretme çabası beyhudedir.”

IPC nedir?

IPC, gazetecilerin mesleki kimliğini uluslararası düzeyde belgelemesini sağlayan bir kart.

1927’den bu yana Türkiye dahil 140’tan fazla ülkede kullanılan kart, haber takibi sırasında gazetecilerin kimliklerini ibraz etmelerine ve mesleki statülerini göstermelerine imkân tanıyor. IPC, gazetecilik ilkelerine ve medya etiğine uygun biçimde profesyonel olarak çalışan gazetecilere, IFJ’ye üye kurumların değerlendirmesi sonucunda veriliyor.

Kart, IFJ (International Federation of Journalists – Uluslararası Gazeteciler Federasyonu) çatısı altındaki üye sendika ve meslek örgütleri aracılığıyla veriliyor. IFJ, dünya genelinde gazetecilerin haklarını savunan en büyük uluslararası meslek örgütlerinden biri olarak biliniyor.

Federasyona bireysel üyelik mümkün olmadığı için, söz konusu kart doğrudan “IFJ üyeliği” anlamına gelmiyor, meslek örgütü aracılığıyla edinilen uluslararası basın kimliği niteliği taşıyor.

Kaynak: IFJ’nin resmî internet sitesi

(TY)

İstanbul
IFJ Uluslararası Basın Kartı TGS etha pınar gayıp Nadiye Gürbüz
bianet LGBTİ+ ve Ekoloji/İklim Krizi haberleri editörü. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu.

bianet LGBTİ+ ve Ekoloji/İklim Krizi haberleri editörü. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba" isimli köpekle ev arkadaşı. 

DEM Parti'den ESP'ye dayanışma ziyareti: "Operasyonlar süreci sabote ediyor"
12 Şubat 2026
ESP’ye yönelik operasyonda toplam 77 kişi tutuklandı
7 Şubat 2026
ESP OPERASYONUNDA ÜÇÜNCÜ GÜN
ESP operasyonunda 47 kişi tutuklandı
5 Şubat 2026
Figen Yüksedağ’dan ESP’ye destek mesajı: Direnci hep birlikte büyütelim
5 Şubat 2026
Komünist Manifesto, ESP operasyonunda ‘delil’ oldu
5 Şubat 2026
ESP’ye yönelik operasyonda gazeteciler de gözaltında
3 Şubat 2026
DEM Parti'den ESP'ye dayanışma ziyareti: "Operasyonlar süreci sabote ediyor"
12 Şubat 2026
ESP’ye yönelik operasyonda toplam 77 kişi tutuklandı
7 Şubat 2026
ESP OPERASYONUNDA ÜÇÜNCÜ GÜN
ESP operasyonunda 47 kişi tutuklandı
5 Şubat 2026
Figen Yüksedağ’dan ESP’ye destek mesajı: Direnci hep birlikte büyütelim
5 Şubat 2026
Komünist Manifesto, ESP operasyonunda ‘delil’ oldu
5 Şubat 2026
ESP’ye yönelik operasyonda gazeteciler de gözaltında
3 Şubat 2026
