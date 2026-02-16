Gözaltındaki gazeteciye ‘IFJ kartı’ sorusu: Parayı gönderme amacınız nedir?

İstanbul merkezli 22 kentte Ezilenlerin Sosyalist Partisi’ne (ESP) yönelik operasyonda, 6 Şubat’ta “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” iddialarıyla 81 kişi tutuklandı.

Tutuklananlar arasında Etkin Haber Ajansı (ETHA) çalışanı gazeteciler Pınar Gayıp, Nadiye Gürbüz, Elif Bayburt ve Müslüm Koyun da yer aldı. ETHA muhabiri Züleyha Müldür ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gürbüz, Gayıp ve Bayburt Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne; Koyun, Metris Cezaevi’ne gönderildi.

Gürbüz’ün emniyet ifadesine giren mali analiz raporunda ise Gayıp adına yaptığı Uluslararası Basın Kartı (International Press Card, IPC) başvurusu ödemesinin sorulması dikkat çekti.

Raporda, Gürbüz’ün 6 Ağustos 2021 tarihinde Türkiye Gazeteciler Sendikası’na (TGS) “Pınar Gayıp IFJ kart ücreti” açıklamasıyla gönderdiği 350 TL, “terör suçundan hakkında işlem yapılan şahıslarla para transferi” başlığı altında değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında Gürbüz’e, bu para transferini “hangi amaçla” ve “kimin talimatı” ile yaptığı soruldu. Ancak işlem açıklamasında ödemenin TGS aracılığıyla “IFJ kartı” ücretine ilişkin olduğu açıkça belirtiliyor.

Tutuklu gazeteci Pınar Gayıp.

“Buradan suç üretme çabası beyhude”

TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Uluslararası Basın Kartı üzerinden “suç üretme” çabasının “beyhude” olduğuna değindiği açıklamasında şöyle dedi:

“Uluslararası Gazeteciler Federasyonu’na (IFJ) üye tüm sendikalar ve basın meslek örgütleri, tüm dünyanın tanıdığı Uluslararası Basın Kartı’nı üyelerine ve serbest gazetecilere verebiliyor. 1927 yılından beri tüm dünyada tanınan bu kartı Türkiye’de sendikamız TGS’nin de içinde bulunduğu IFJ üyesi meslek örgütleri gazeteciler ile buluşturuyor. Sendikamız üyeleri bu kartı sadece kart ücretini ödeyerek alabiliyorken, serbest çalıştığı için üye olmayan gazeteciler ise haber örneklerini (gazeteci olduklarını ispatlar nitelikte) sendikamıza göndererek bu kartı alabiliyorlar. IFJ bu kartları üye sendikalara ücret karşılığından vermekte olduğu için bizler de kartın ücretini üyelerimizden almak durumunda kalıyoruz. Söz konusu ücret, IFJ’nin kart karşılığına gelmektedir.

“Türkiye’de gazetecilerin basın kartına ulaşma konusunda yaşadıkları sorunlar nedeniyle IFJ kartına talep oldukça yoğun. Bu kart Türkiye’de haber takibi sırasında çalışmalarını kolaylaştırdığı gibi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın bir çok ülkesinde gazetecilerin kolayca işlerini yapmalarını sağlamaktadır. Cebinde IFJ kartı taşıyan herkes gazetecidir. Buradan suç üretme çabası beyhudedir.”