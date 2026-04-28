LİSTAG Derneği: Çocuklarımız diğer çocuklarla eşit haklara sahip olmalı

Sivil toplumun güçlendirilmesi ve birlikte çalışma olanaklarının artırılması amacıyla Temmuz 2023’ten beri yürüttüğümüz “Hak Örgütleriyle Buluşmalar” kapsamında 31’inci görüşmemizi LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği (LİSTAG) ile yaptık.

Çevrimiçi olarak bugün gerçekleştirdiğimiz buluşmaya IPS İletişim Vakfı/bianet adına bianet Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Vecih Cuzdan, Atölye BİA Koordinatörü Ceyda Sungur, Atölye BİA Araştırma Koordinatörü Sinem Aydınlı ve Sivil Toplum Paydaşları Muhabiri/Atölye BİA Asistanı Evrim Gündüz; LİSTAG adına ise Koordinatör Neşe Tamer ve İletişim Sorumlusu Sinem Baş katıldı.

Buluşmada LİSTAG’ın kuruluş sürecini, aile dayanışması temelli örgütlenmesini, danışma ve hukuki destek hatlarını, webinar ve kamp çalışmalarını, savunuculuk faaliyetlerini ve derneğin güncel ihtiyaçlarını konuştuk.

Hak Örgütleriyle Buluşmalar

“Ailelerin yalnızlığı ile başladık”

LİSTAG Koordinatörü Neşe Tamer, derneğin yolculuğunun 2008 yılında, LGBTİ+ çocukların ailelerini birbirleriyle tanıştırmasıyla başladığını anlattı.

Aileler kendilerini yalnız hissediyorlardı. Çocuklar da ailelerinin kendilerini yanlış gördüğünü düşünüyordu. Her şey ‘bir araya gelelim, başka aileler de varmış görelim’ diyerek başladı.

Buluşmaların zamanla çoğaldığını belirten Tamer, sürecin yalnızca tanışmayla sınırlı kalmadığını, giderek bir dayanışma ağına dönüştüğünü ifade etti. Tamer, İstanbul’da başlayan örgütlenmenin Ankara, İzmir ve Antalya’ya yayıldığını, ayrıca bu süreçte güçlü aile gruplarının oluştuğunu aktardı.

Bu sürecin 2019’da dernekleşmeyle yeni bir aşamaya geçtiğini belirten Tamer, LİSTAG’ın bugün ailelerin birbirine destek olduğu ve LGBTİ+ çocukların eşit haklara erişimi için mücadele ettiği bir yapı olarak çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Danışma hatları

LİSTAG’ın çalışmalarında en önemli başlıklardan biri ailelere sağlanan destek mekanizmaları. Ailelerle ilk temasın derneğin danışma hattı üzerinden kurulduğunu belirten Neşe Tamer, hattın işleyişini “Karşılarında yine LGBTİ+ çocuğu olan bir ebeveyn oluyor. Bu empatiyi çok kolaylaştırıyor” sözleriyle anlattı.

Tamer, danışma hattına gelen başvuruların zaman içinde değiştiğine de dikkat çekti. Önceki yıllarda daha çok panik ve reddetme sürecindeki ailelerin başvurduğunu belirten Tamer, bugün ise ailelerin daha çok “Çocuğuma nasıl destek olabilirim?” sorusuyla ulaştığını söyledi. Son dönemde özellikle trans çocukların ailelerinden gelen başvuruların arttığını da ekledi.

Derneğe yalnızca ailelerin değil, LGBTİ+ gençlerin de ulaştığını ifade eden Tamer, ailelerinden şiddet gören ya da evden uzaklaştırılan gençlerin destek aradığını belirtti. LİSTAG doğrudan gençlerle çalışmasa da bu başvuruları ilgili kurumlara yönlendirerek destek mekanizmalarına erişimlerini sağlamaya çalışıyor.

Tamer ayrıca çarşamba günleri 10.00-19.00 saatlerinde açık olan hukuki danışma hattı üzerinden de destek sunduklarını belirtti. Gönüllü bir avukatın görev aldığı bu hat üzerinden ailelere ve başvuranlara hak ihlalleri karşısında hangi mekanizmaların işletilebileceği aktarılıyor.

Webinarlar, kamplar ve savunuculuk çalışmaları

Neşe Tamer, pandemi sonrası ağırlık kazanan çevrimiçi buluşmalarla aileleri güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek “Şiddetsiz iletişimden hormon tedavisine erişime kadar pek çok konuda uzmanlarla birlikte webinarlar düzenliyoruz” dedi.

Derneğin ayrıca yılda bir kez düzenlenen aile kamplarıyla yüz yüze dayanışma alanları yarattığını aktaran Tamer, bu buluşmalarda ailelerin karşılaştıkları hak ihlallerini ve bu ihlallere karşı hangi mekanizmaların işletilebileceğini birlikte tartıştıklarını ifade etti.

Savunuculuk faaliyetlerinin de çalışmalarının önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Tamer, diğer hak örgütleriyle birlikte hareket ettiklerini belirtti. “Meclis ziyaretleri yapıyoruz, basın açıklamaları düzenliyoruz, çeşitli kurumlarla görüşmeler gerçekleştiriyoruz” diyen Tamer, tüm bu çalışmaların LGBTİ+ çocukların eşit haklara erişimini sağlamak amacı taşıdığını söyledi.

“Hikâyelerimiz en güçlü aracımız”

Tamer, LİSTAG’ın anlatı biçiminin merkezinde aile hikâyelerinin yer aldığını vurguladı. Derneğin hem sosyal medyada hem de etkinliklerde bu dili koruduğunu belirten Tamer, “Hikâyelerimiz çok güçlü. İnsanlar o hikâyelerde kendilerini bulabiliyor” dedi.

Ailelerin kendi deneyimlerini paylaşmasının empatiyi artırdığını ifade eden Tamer, bu yaklaşımın toplumdaki önyargıların kırılmasında önemli bir rol oynadığını söyledi. Bu doğrultuda dernek, ailelerin deneyimlerini aktardığı yayınlar ve içerikler de üretiyor.

“Ben sadece bir anneyim”

“Aileler için ilk temas çok belirleyici”

LİSTAG İletişim Sorumlusu Sinem Baş ise derneğin en temel işlevlerinden birinin ailelerin yaşadığı ilk tepkileri karşılamak olduğunu vurguladı.

Baş, çocuklarının kimliğini öğrenen ailelerin çoğu zaman panik, belirsizlik ve korku yaşadığını belirterek “Yeni gelen ailelere önce yalnız olmadıklarını söylüyoruz” dedi.

LİSTAG’ın çalışmalarının desteklemek, bilgilendirmek ve savunmak başlıklarında toplandığını anlatan Baş, ailelerle kurdukları temasın yalnızca kriz anlarında olmadığını belirtti:

Ailelerle kurduğumuz temas yalnızca kriz anına müdahale etmekle sınırlı değil. Bu süreç zamanla bir dayanışmaya dönüşüyor. Birlikte konuşarak, deneyimleri paylaşarak o ilk panik halini dağıtmaya çalışıyoruz.

Baş, LGBTİ+ çocukların diğer tüm çocuklarla eşit haklara sahip olması gerektiğinin altını çizerek ailelerin mücadelesinin de bu noktada yoğunlaştığını vurguladı.

“Çocuklarımızın diğer çocuklar gibi eğitime, sağlığa ve sosyal hayata eşit erişimi olmalı” diyen Baş, bu hakların sağlanması için ailelerin birlikte hareket ettiğini ifade etti.

LİSTAG'ı Facebook, X, Instagram, LinkedIn ve YouTube gibi sosyal medya platformlarından ya da derneğin web sitesi üzerinden takip edebilirsiniz. (EG)