ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 17.02.2026 12:50 17 Şubat 2026 12:50
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.02.2026 16:43 17 Şubat 2026 16:43
Okuma Okuma:  3 dakika

Türkiye Gazetesi duyurdu: LGBTİ+’lara hapis öngören taslak yeniden gündemde

Haberin ardından ortak bildiri yayımlayan 15 LGBTİ+ derneği “İktidar, yargı paketleriyle yapamadıklarını bu sefer müstakil bir yasayla yapmayı hedefliyor,” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Türkiye Gazetesi duyurdu: LGBTİ+’lara hapis öngören taslak yeniden gündemde
Görsel: Canva

Hükümetin hazırladığı ve 11. Yargı Paketi’nden son anda çıkarıldığı belirtilen LGBTİ+ karşıtı bazı düzenlemelerin yeniden gündeme alınması planlanıyor.

İktidara yakın Türkiye Gazetesi’nin “LGBT’yi övene 3 yıl hapis yolda! Sapkın akımlara karşı ağır yaptırımlar geliyor” başlıklı haberine göre, Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı taslakta, “aile kurumunun korunması” ve “genel ahlâk” vurgusuyla hem Türk Medeni Kanunu’nda hem de Türk Ceza Kanunu’nda değişiklikler öngörülüyor.

Haberde iddia edildiği üzere, taslakta LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı yasal ve tıbbi düzenlemeler oldukça katılaştırılıyor. Yasal düzenlemeler ise hak savunucularını da kapsıyor.

Cezalar

Gazetenin iddialarına göre:

  • Cinsiyet uyum operasyonlarının yaşı 25’e yükseltilecek ve operasyon için kişilerin mahkemeye başvurarak izin alması gerekecek. “Kanuna aykırı cinsiyet değişikliği” operasyonu gerçekleştiren kişilere 3-7 yıl hapis ve adlî para cezası verilecek. Eğer ameliyat çocuğa karşı veya yetkili olmayan biri tarafından yapılmışsa, cezalar bir kat artırılacak. Kanunda belirtilen kurallara aykırı olarak cinsiyet uyum operasyonu yaptıran kişiye ise 1-3 yıl hapis cezası öngörülüyor.
  • Operasyonun ruh sağlığı açısından zorunlu olduğunu belgelemek için kişilerin, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen eğitim ve araştırma hastanesinde en az üçer ay aralıklarla yapılan dört değerlendirme sonucunda verilecek resmî sağlık kurulu raporuna sahip olması şart olacak.
  • Taslak ayrıca, “genel ahlâka aykırı” tutum ve davranışlarda bulunan veya bunları alenen teşvik eden, öven ya da özendiren kişilere 1-3 yıl hapis cezası getirilmesini öngörüyor.
  • Aynı cinsiyetteki kişilerin nişan veya evlilik töreni düzenlemesi hâlinde taraflar 1 yıl 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

LGBTİ+ derneklerinden açıklama

Gazetenin haberinin ardından Türkiyeli 15 LGBTİ+ derneği ortak bir bildiri yayımladı.

Kaos GL’nin aktardığına göre, “İktidar, yargı paketleriyle yapamadıklarını bu sefer müstakil bir yasayla yapmayı hedefliyor,” denen açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

“LGBTİ+ düşmanı maddelerin 11. Yargı Paketi’nden çıkarılmasına ilişkin LGBTİ+ dernekleri olarak ortak açıklamamızda, ‘bunun bir erteleme olabileceği’ uyarısında bulunmuştuk. Bugün servis edilen bu haberler, bu uyarımızı maalesef doğruluyor. Öte yandan, siyasal iktidar yargı ve kolluk eliyle bu yasa adeta geçmiş gibi hareket ediyor. Genç LGBTİ+ Derneği hakkında verilen kapatma kararı ve yöneticilerine açılan ceza davası, 17 Mayıs Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Defne Güzel’e açılan dava, LGBTİ+ fenomenlerin bir cadı avını andıran yöntemlerle gözaltına alınması ve tutuklanması, cinsiyet uyum süreçlerinin fiilen durma noktasına gelmesi bu uygulamaların sadece birkaçı…

“Biz, 10. ve 11. Yargı Paketleri’nde olduğu gibi; olası bir müstakil nefret yasasına karşı da toplumun bütün kesimleriyle bir arada, yan yana mücadele edeceğiz. Varoluşumuzu cezalandırmaya çalışan her girişime karşı, onurumuzu, insan haklarını, eşitliği, özgürlüğü ve demokrasiyi savunacağız.”

İmzacı dernekler:

17 Mayıs Derneği, 20 Kasım Nefret Suçlarıyla Mücadele Derneği, Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği (GALADER), Genç LGBTİ+ Derneği, HEVİ LGBTİ+ Derneği, Kaos GL Derneği, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği, LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği (LİSTAG), Mersin 7 Renk LGBTİ+ Derneği, Muamma LGBTİ+ Derneği, Özgür Renkler Derneği, Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği, SPoD, ÜniKuir Derneği. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
11. Yargı Paketi türkiye gazetesi lgbti+ hakları cinsiyet uyum süreci Adalet Bakanlığı ayrımcılık homofobi transfobi
ilgili haberler
11. Yargı Paketi’ni protesto eden kadın ve LGBTİ+’lara TCK 301’den soruşturma
18 Kasım 2025
/haber/11-yargi-paketini-protesto-eden-kadin-ve-lgbti-lara-tck-301den-sorusturma-313655
“11. Yargı Paketi, sansür politikalarına da yasal zemin hazırlıyor”
6 Kasım 2025
/haber/11-yargi-paketi-sansur-politikalarina-da-yasal-zemin-hazirliyor-313270
TEKLİF ÖZEL YAŞAMI DA HEDEF ALIYORDU
11. Yargı Paketi'nden LGBTİ+'lara yönelik hükümler çıkarılıyor
6 Kasım 2025
/haber/11-yargi-paketi-nden-lgbti-lara-yonelik-hukumler-cikariliyor-313252
Kadınlar ve LGBTİ+’lar 11. Yargı Paketi’ne karşı alanlarda: Aklınızdan bile geçirmeyin
25 Ekim 2025
/haber/kadinlar-ve-lgbti-lar-11-yargi-paketine-karsi-alanlarda-aklinizdan-bile-gecirmeyin-312901
“11. Yargı Paketi, LGBTİ+ haberciliğini de hedef alıyor”
22 Ekim 2025
/haber/11-yargi-paketi-lgbti-haberciligini-de-hedef-aliyor-312793
LGBTİ+ derneklerinden ortak açıklama: 11. Yargı Paketi’ni geçirmeyeceğiz
19 Ekim 2025
/haber/lgbti-derneklerinden-ortak-aciklama-11-yargi-paketini-gecirmeyecegiz-312678
Türkiye Gazeteciler Sendikası’ndan 11. Yargı Paketi açıklaması
17 Ekim 2025
/haber/turkiye-gazeteciler-sendikasindan-11-yargi-paketi-aciklamasi-312627
MLSA’dan 11. Yargı Paketi’ndeki LGBTİ+ ayrımcılığına dair değerlendirme
16 Ekim 2025
/haber/mlsadan-11-yargi-paketindeki-lgbti-ayrimciligina-dair-degerlendirme-312612
'ÇÖZÜM KOMİSYONU'NUN 15. TOPLANTISI
57 farklı gençlik örgütünden oluşan GoFor: Hem 11. Yargı Paketi’ne hem de barışa el kaldıramazsınız
16 Ekim 2025
/haber/57-farkli-genclik-orgutunden-olusan-gofor-hem-11-yargi-paketine-hem-de-barisa-el-kaldiramazsiniz-312600
11. Yargı Paketi’nde LGBTİ+’ları hedefleyen düzenlemeler
15 Ekim 2025
/haber/11-yargi-paketinde-lgbti-lari-hedefleyen-duzenlemeler-312572
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
11. Yargı Paketi’ni protesto eden kadın ve LGBTİ+’lara TCK 301’den soruşturma
18 Kasım 2025
/haber/11-yargi-paketini-protesto-eden-kadin-ve-lgbti-lara-tck-301den-sorusturma-313655
“11. Yargı Paketi, sansür politikalarına da yasal zemin hazırlıyor”
6 Kasım 2025
/haber/11-yargi-paketi-sansur-politikalarina-da-yasal-zemin-hazirliyor-313270
TEKLİF ÖZEL YAŞAMI DA HEDEF ALIYORDU
11. Yargı Paketi'nden LGBTİ+'lara yönelik hükümler çıkarılıyor
6 Kasım 2025
/haber/11-yargi-paketi-nden-lgbti-lara-yonelik-hukumler-cikariliyor-313252
Kadınlar ve LGBTİ+’lar 11. Yargı Paketi’ne karşı alanlarda: Aklınızdan bile geçirmeyin
25 Ekim 2025
/haber/kadinlar-ve-lgbti-lar-11-yargi-paketine-karsi-alanlarda-aklinizdan-bile-gecirmeyin-312901
“11. Yargı Paketi, LGBTİ+ haberciliğini de hedef alıyor”
22 Ekim 2025
/haber/11-yargi-paketi-lgbti-haberciligini-de-hedef-aliyor-312793
LGBTİ+ derneklerinden ortak açıklama: 11. Yargı Paketi’ni geçirmeyeceğiz
19 Ekim 2025
/haber/lgbti-derneklerinden-ortak-aciklama-11-yargi-paketini-gecirmeyecegiz-312678
Türkiye Gazeteciler Sendikası’ndan 11. Yargı Paketi açıklaması
17 Ekim 2025
/haber/turkiye-gazeteciler-sendikasindan-11-yargi-paketi-aciklamasi-312627
MLSA’dan 11. Yargı Paketi’ndeki LGBTİ+ ayrımcılığına dair değerlendirme
16 Ekim 2025
/haber/mlsadan-11-yargi-paketindeki-lgbti-ayrimciligina-dair-degerlendirme-312612
'ÇÖZÜM KOMİSYONU'NUN 15. TOPLANTISI
57 farklı gençlik örgütünden oluşan GoFor: Hem 11. Yargı Paketi’ne hem de barışa el kaldıramazsınız
16 Ekim 2025
/haber/57-farkli-genclik-orgutunden-olusan-gofor-hem-11-yargi-paketine-hem-de-barisa-el-kaldiramazsiniz-312600
11. Yargı Paketi’nde LGBTİ+’ları hedefleyen düzenlemeler
15 Ekim 2025
/haber/11-yargi-paketinde-lgbti-lari-hedefleyen-duzenlemeler-312572
Sayfa Başına Git