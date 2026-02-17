Türkiye Gazetesi duyurdu: LGBTİ+’lara hapis öngören taslak yeniden gündemde

Hükümetin hazırladığı ve 11. Yargı Paketi’nden son anda çıkarıldığı belirtilen LGBTİ+ karşıtı bazı düzenlemelerin yeniden gündeme alınması planlanıyor.

İktidara yakın Türkiye Gazetesi’nin “LGBT’yi övene 3 yıl hapis yolda! Sapkın akımlara karşı ağır yaptırımlar geliyor” başlıklı haberine göre, Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı taslakta, “aile kurumunun korunması” ve “genel ahlâk” vurgusuyla hem Türk Medeni Kanunu’nda hem de Türk Ceza Kanunu’nda değişiklikler öngörülüyor.

Haberde iddia edildiği üzere, taslakta LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı yasal ve tıbbi düzenlemeler oldukça katılaştırılıyor. Yasal düzenlemeler ise hak savunucularını da kapsıyor.

LGBTİ+ derneklerinden açıklama

Gazetenin haberinin ardından Türkiyeli 15 LGBTİ+ derneği ortak bir bildiri yayımladı.

Kaos GL’nin aktardığına göre, “İktidar, yargı paketleriyle yapamadıklarını bu sefer müstakil bir yasayla yapmayı hedefliyor,” denen açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

“LGBTİ+ düşmanı maddelerin 11. Yargı Paketi’nden çıkarılmasına ilişkin LGBTİ+ dernekleri olarak ortak açıklamamızda, ‘bunun bir erteleme olabileceği’ uyarısında bulunmuştuk. Bugün servis edilen bu haberler, bu uyarımızı maalesef doğruluyor. Öte yandan, siyasal iktidar yargı ve kolluk eliyle bu yasa adeta geçmiş gibi hareket ediyor. Genç LGBTİ+ Derneği hakkında verilen kapatma kararı ve yöneticilerine açılan ceza davası, 17 Mayıs Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Defne Güzel’e açılan dava, LGBTİ+ fenomenlerin bir cadı avını andıran yöntemlerle gözaltına alınması ve tutuklanması, cinsiyet uyum süreçlerinin fiilen durma noktasına gelmesi bu uygulamaların sadece birkaçı…

“Biz, 10. ve 11. Yargı Paketleri’nde olduğu gibi; olası bir müstakil nefret yasasına karşı da toplumun bütün kesimleriyle bir arada, yan yana mücadele edeceğiz. Varoluşumuzu cezalandırmaya çalışan her girişime karşı, onurumuzu, insan haklarını, eşitliği, özgürlüğü ve demokrasiyi savunacağız.”

İmzacı dernekler:

17 Mayıs Derneği, 20 Kasım Nefret Suçlarıyla Mücadele Derneği, Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği (GALADER), Genç LGBTİ+ Derneği, HEVİ LGBTİ+ Derneği, Kaos GL Derneği, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği, LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği (LİSTAG), Mersin 7 Renk LGBTİ+ Derneği, Muamma LGBTİ+ Derneği, Özgür Renkler Derneği, Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği, SPoD, ÜniKuir Derneği. (TY)