160 kurumdan ortak açıklama: LGBTİ+ hakları için yan yanayız

Aralarında IPS İletişim Vakfı / bianet’in de bulunduğu 160 sivil toplum kuruluşu ve insan hakları örgütü, LGBTİ+ karşıtı yasa girişimlerine karşı ortak açıklama yayımladı.

Eşitlik İçin Yan Yana Platformu’nun çağrısıyla hazırlanan açıklamada örgütler, “LGBTİ+’ları ve hak savunucularını suçlu ilân eden hiçbir yasa teklifi sunulmamalı ve kabul edilmemelidir,” çağrısı yaptı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

10. ve 11. Yargı Paketleri’ne eklenmek istenen ve LGBTİ+’ları düşmanlaştıran düzenlemeler, kolektif dayanışmamızın da katkısıyla geri çekildi. Şimdi ise benzer bir düzenlemenin; LGBTİ+’lara ve LGBTİ+ hak savunucularına hapis cezaları içeren ve uygulamada zaten zorlaştırılan cinsiyet uyum süreçlerini daha da kriminalize edecek ayrı bir yasa tasarısı olarak gündeme getirileceği konuşuluyor.

“Eşitlik İçin Yan Yana” diyen sivil toplum örgütleri olarak çağrımızı yineliyoruz: LGBTİ+’ları ve hak savunucularını suçlu ilan eden hiçbir yasa teklifi sunulmamalı ve kabul edilmemelidir.

Bu girişimler, on yılı aşkın süredir insan hakları ihlallerine yol açan baskı politikalarının bir devamıdır. 17 Mayıs Derneği başkanı ve Genç LGBTİ+ Derneği yöneticilerine açılan davalar, yine Genç LGBTİ+ Derneği hakkında kapatma kararı verilmesi, ifade özgürlüğünün “müstehcenlik” suçlamasıyla hukuksuzca kısıtlanması, sosyal medyada nefret söylemiyle hedef gösterilerek yapılan tutuklamalar ve fiilen engellenen cinsiyet uyum süreçleri; bu sistematik saldırıların yakın zamandaki örnekleridir.

İmzacı sivil toplum ve insan hakları örgütleri olarak, insan onuruna yaraşır, özgür ve güvenli bir hayatın herkesin hakkı olduğunu savunuyor; basına yansıyan bu ve benzeri yasa değişikliği önerilerine bu kez de kararlılıkla karşı çıkıyoruz.

LGBTİ+ haklarını korumaya devam edeceğiz; yan yanayız ve birlikte güçlüyüz!