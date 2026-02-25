160 kurumdan ortak açıklama: LGBTİ+ hakları için yan yanayız

Aralarında IPS İletişim Vakfı / bianet’in de bulunduğu 160 sivil toplum kuruluşu ve insan hakları örgütü, LGBTİ+ karşıtı yasa girişimlerine karşı ortak açıklama yayımladı.
Eşitlik İçin Yan Yana Platformu’nun çağrısıyla hazırlanan açıklamada örgütler, “LGBTİ+’ları ve hak savunucularını suçlu ilân eden hiçbir yasa teklifi sunulmamalı ve kabul edilmemelidir,” çağrısı yaptı.
Açıklamanın tamamı şöyle:
10. ve 11. Yargı Paketleri’ne eklenmek istenen ve LGBTİ+’ları düşmanlaştıran düzenlemeler, kolektif dayanışmamızın da katkısıyla geri çekildi. Şimdi ise benzer bir düzenlemenin; LGBTİ+’lara ve LGBTİ+ hak savunucularına hapis cezaları içeren ve uygulamada zaten zorlaştırılan cinsiyet uyum süreçlerini daha da kriminalize edecek ayrı bir yasa tasarısı olarak gündeme getirileceği konuşuluyor.
“Eşitlik İçin Yan Yana” diyen sivil toplum örgütleri olarak çağrımızı yineliyoruz: LGBTİ+’ları ve hak savunucularını suçlu ilan eden hiçbir yasa teklifi sunulmamalı ve kabul edilmemelidir.
Bu girişimler, on yılı aşkın süredir insan hakları ihlallerine yol açan baskı politikalarının bir devamıdır. 17 Mayıs Derneği başkanı ve Genç LGBTİ+ Derneği yöneticilerine açılan davalar, yine Genç LGBTİ+ Derneği hakkında kapatma kararı verilmesi, ifade özgürlüğünün “müstehcenlik” suçlamasıyla hukuksuzca kısıtlanması, sosyal medyada nefret söylemiyle hedef gösterilerek yapılan tutuklamalar ve fiilen engellenen cinsiyet uyum süreçleri; bu sistematik saldırıların yakın zamandaki örnekleridir.
İmzacı sivil toplum ve insan hakları örgütleri olarak, insan onuruna yaraşır, özgür ve güvenli bir hayatın herkesin hakkı olduğunu savunuyor; basına yansıyan bu ve benzeri yasa değişikliği önerilerine bu kez de kararlılıkla karşı çıkıyoruz.
LGBTİ+ haklarını korumaya devam edeceğiz; yan yanayız ve birlikte güçlüyüz!
Metne imza atmak isteyen kurumlar bağlantıda yer alan formu doldurabilirler.
İmzacı kurumlar:
10 Ekim Barış Derneği, 17 Mayıs Derneği, 20 Kasım Nefret Suçlarıyla Mücadele Derneği, 2017 Bodrum Yurttaş İnisiyatifi, Adil Yargılanma Hakkına Erişim Derneği, Alevi Bektaşi Federasyonu, Anadolu LGBTİ+, ANKA Üreten Kadın Derneği, Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi, Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği (GALADER), Ankara Kadın Platformu, Ankara Varto Kültür ve Dayanışma Derneği, Anlayış İçin Gençlik Derneği, Antakya Kadınlar Birlikte Güçlü, Antalya Barosu, Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu, Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği, Antikapitalist Kadınlar, Aralık Feminist Kolektif, Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği, Atölye Deneme Sanat ve Ekoloji Derneği, Avrupa Kadın Lobisi Türkiye Koordinasyonu, Aydın LGBTİ+ Dayanışması, Barış için Kültürel Araştırmalar Derneği (BAKAD), Barış İçin LGBTİ+ İnisiyatifi (BİL+), Barış İçin Toplumsal Girişim, Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi (BİV), Bodrum Kadın Dayanışma Derneği, Bodrum Kadın Platformu, BoMoVu, Bursa Kadın Platformu, Büro Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST), Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Cinsiyet Eşitliği Politikaları Derneği, Civil Rights Defenders, Çanakkale Kadın Platformu, Çanakkale Pride, Çukurova Ekoloji Hafıza Derneği, Datça Kadın Platformu, Demeter Eşitlikçi Kadınlar Derneği, Demokrasi İçin Birlik, DEMOS Araştırma Kolektifi, Diyarbakır Barosu, Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi, Diyarbakır Barosu LGBTİ+ Hakları Komisyonu, Eğitim Sen Ankara 5 No’lu Üniversiteler Şubesi, Eğitim Sen İstanbul 6 No’lu Üniversiteler Şubesi Kadın Meclisi, Eğitim Sen İstanbul 6 No’lu Üniversiteler Şubesi Toplumsal Cinsiyet ve Akademik Özgürlük Komisyonu, Ekmek ve Gül, Emek ve Adalet Platformu, Engelli Kadın Derneği, Engelsiz Erişim Derneği, Enternasyonal Dayanışma, Eskişehir Barosu Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu, Eskişehir Okulu, Eskişehir Onur Haftası Komitesi, Eşit Haklar için İzleme Derneği, Eşit Yaşam Derneği, Eşitlik Çalışmaları Derneği, Evrensel Normlara Uyum Gözlemcileri Platformu, Feminist Bellek, Feminist Fon İnisiyatifi, Galader, Genç LGBTİ+ Derneği, Günebakan Kadın Derneği (Mersin), Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, Halkevci Kadınlar, Havle Kadın Derneği, Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi, HBVfluid Kadın+ ve Kuir Dayanışması, HEVİ LGBTİ+ Derneği, IPS İletişim Vakfı / bianet, İklim Öncüleri, İlmek Kadın Dayanışması, İmece Der, İnsan Hakları Derneği (İHD), İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi, İHD Ankara Şubesi LGBTİ+ Komisyonu, İHD Çanakkale Şubesi, İHD İstanbul Şubesi LGBTİ+ Komisyonu, İHD Merkezi LGBTİ+ Komisyonu, İHD Van Şubesi, İnsan Hakları Gündemi Derneği, İnsan Hakları Okulu Derneği, İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi LGBTİ+ Hakları Alt Çalışma Grubu, İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası, Ka.der Ankara, Kadın Dayanışma Vakfı, Kadın Dayanışması, Kadın Gazeteciler Derneği, Kadın Kültür Sanat Edebiyat Derneği (KASED), Kadın Öz Savunma Akademisi, Kadın Savunma Ağı, Kadının İnsan Hakları Derneği (KİH), Kadınlar Birlikte Güçlü, Kadınların Kurtuluşu, Kaos GL Derneği, Kapsama Alanı, Karya Kadın Derneği, Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği, KESK, Keskesor Amed LGBTİ+ Oluşumu, Keskesor Wan LGBTİ+ Oluşumu, Kırkyama Kadın Dayanışması, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, Kocaeli Dayanışma Akademisi (KODA), Kocaeli Üniversitesi Kuir Topluluğu – Kuir Kozgun, Koç Üniversiteli Lubunyalar, Körüz.biz Derneği, Kuşadası Feminist Kolektif, Kuşadası Kadın Platformu, Kuşadası Kent Dayanışması, Kuşadası Renkli Güvercin LGBTİ+ İnisiyatifi, Kültürhane, Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Derneği, Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği, LİSTAG, Lotus Kadın Dayanışma ve Yaşam Derneği, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Mersin LGBT 7 Renk Araştırma ve Dayanışma Derneği, Mimoza Kadın Derneği, Murat Çekiç Derneği, Muzır Neşriyat, Mülkiyeliler Birliği, NKK Eng Hakları Çalışma Grubu, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Özgür Genç Kadın (ÖGK), Özgür Renkler Derneği, Özgür Üniversite Hareketi, Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği, Polen Ekoloji Kolektifi, Renkli Güvercin LGBTQ+, Rosa (Gül) Kadın Derneği, Sara Kolektif, SPoD, Sosyalist Kadın Hareketi – İzmir, Şanlıurfa Yaşamevi Kadın Dayanışma Derneği, Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği (TTM), TMMOB İKK İstanbul Kadın Komisyonu, Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Ağı, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı (Ağ-Da), Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP), Trans+ Pride İstanbul, Tüm Bel-Sen, Türk Alman Üniversitesi Kuir Topluluğu (TaüQueer), Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, TTB İnsan Hakları Kolu, Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası (DİSK Basın-İş), Türkiye İnsan Hakları Davalarına Destek Projesi, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), ÜniKuir, Vicdani Ret İzleme, World Human Relief, Yaşam Bellek Özgürlük Derneği, Yeni Demokrat Kadın, Yurttaş Girişimi, Yuva Derneği, Yüksekova Kadın Derneği.
(TY)