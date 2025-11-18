ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
LGBTİ+
Yayın Tarihi: 18 Kasım 2025 09:30
 ~ Son Güncelleme: 18 Kasım 2025 19:29
1 dk Okuma

LGBTİ+ gençler ve aileleri için Hukuki Danışma Hattı açılıyor

LİSTAG’ın açtığı hat, 26 Kasım’dan itibaren her çarşamba 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecek.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
LGBTİ+ gençler ve aileleri için Hukuki Danışma Hattı açılıyor
Fotoğraf: Canva

Çocukları veya yakınları LGBTİ+ olan ailelerin kurduğu LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği (LİSTAG), doğru bilgiye erişimin ve hakların bilinmesinin önemine dikkat çeken yeni bir adım attı.

Hukukun Üstünlüğü: Adalet Evde Başlar” temalı kampanyanın ardından, ailelerin ve LGBTİ+ gençlerin özellikle hukuki süreçlerde yaşadıkları zorlukları görünür kılmak ve onlarla dayanışmak amacıyla Hukuki Danışma Hattı hayata geçiriliyor:

LGBTİ+ ailelerinden Erdoğan’a açık mektup: “Çocuklarımızla uğraşmaktan vazgeçin”
LGBTİ+ ailelerinden Erdoğan’a açık mektup: “Çocuklarımızla uğraşmaktan vazgeçin”
6 Haziran 2024

“Hattımız; karşılaşılan hukuki sorunlarda ilk adımda doğru bilgiye erişmeyi, süreci anlamayı, hakları öğrenmeyi ve gerekli yönlendirmeleri almayı sağlayan güvenli bir danışma alanı olarak çalışacak. Tüm başvurular gizlilik ilkesi ile ele alınacaktır.”

📞Hukuki Danışma Hattı, 26 Kasım’dan itibaren her çarşamba 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecek. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
listag lgbti+fobi LGBTİ+ gençler ayrımcılık hukuki destek homofobi transfobi
ilgili haberler
“Ben sadece bir anneyim”
2 Temmuz 2025
/haber/ben-sadece-bir-anneyim-309059
LİSTAG: Gözaltına alınan çocuklarımızı yalnız bırakmayın
30 Haziran 2025
/haber/listag-gozaltina-alinan-cocuklarimizi-yalniz-birakmayin-308972
Onur Haftası'nda LGBTİ'lerin Ebeveynlerinden Her Güne Bir Video
27 Haziran 2018
/haber/onur-haftasi-nda-lgbti-lerin-ebeveynlerinden-her-gune-bir-video-198666
LGBTT AİLELERİ
"LGBTT Hakları İçin Annen Olarak Ne Yapabilirim Öğrenmem Gerek"
30 Mayıs 2009
/haber/lgbtt-haklari-icin-annen-olarak-ne-yapabilirim-ogrenmem-gerek-114861
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
“Ben sadece bir anneyim”
2 Temmuz 2025
/haber/ben-sadece-bir-anneyim-309059
LİSTAG: Gözaltına alınan çocuklarımızı yalnız bırakmayın
30 Haziran 2025
/haber/listag-gozaltina-alinan-cocuklarimizi-yalniz-birakmayin-308972
Onur Haftası'nda LGBTİ'lerin Ebeveynlerinden Her Güne Bir Video
27 Haziran 2018
/haber/onur-haftasi-nda-lgbti-lerin-ebeveynlerinden-her-gune-bir-video-198666
LGBTT AİLELERİ
"LGBTT Hakları İçin Annen Olarak Ne Yapabilirim Öğrenmem Gerek"
30 Mayıs 2009
/haber/lgbtt-haklari-icin-annen-olarak-ne-yapabilirim-ogrenmem-gerek-114861
Sayfa Başına Git