LGBTİ+ gençler ve aileleri için Hukuki Danışma Hattı açılıyor

Çocukları veya yakınları LGBTİ+ olan ailelerin kurduğu LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği (LİSTAG), doğru bilgiye erişimin ve hakların bilinmesinin önemine dikkat çeken yeni bir adım attı.

“Hukukun Üstünlüğü: Adalet Evde Başlar” temalı kampanyanın ardından, ailelerin ve LGBTİ+ gençlerin özellikle hukuki süreçlerde yaşadıkları zorlukları görünür kılmak ve onlarla dayanışmak amacıyla Hukuki Danışma Hattı hayata geçiriliyor:

“Hattımız; karşılaşılan hukuki sorunlarda ilk adımda doğru bilgiye erişmeyi, süreci anlamayı, hakları öğrenmeyi ve gerekli yönlendirmeleri almayı sağlayan güvenli bir danışma alanı olarak çalışacak. Tüm başvurular gizlilik ilkesi ile ele alınacaktır.”

📞Hukuki Danışma Hattı, 26 Kasım’dan itibaren her çarşamba 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecek. (TY)