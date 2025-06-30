LİSTAG: Gözaltına alınan çocuklarımızı yalnız bırakmayın

Çocukları ya da yakınları LGBTİ+ olan ailelerin kurduğu LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği (LİSTAG), dün (29 Haziran) Ortaköy'de gerçekleştirilen 23. İstanbul Onur Yürüyüşü’ndeki gözaltılarla ilgili çağrı yaptı.

“Yaşamda Israr” sloganıyla düzenlenen yürüyüşte 55 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında altı avukat ve yürüyüşü bianet için takip eden gazeteci Nur Kaya, bianet Sosyal Medya Editörü Evrim Gündüz ve Özgür Gelecek muhabiri Yusuf Çelik de var.

“Sabaha dek çocuklarımızı bekledik”

“Dün İstanbul Onur Yürüyüşü’nde 53 çocuğumuz hukuksuz bir şekilde gözaltına alındı. Ters kelepçe ile sabaha kadar bekletildiler. Avukatlar içeri alınmadı. Biz LİSTAG olarak Vatan Emniyet’in önünde sabaha dek çocuklarımızı bekledik,” diyen LİSTAG’ın çağrısı şöyle:

“Çocuklarımızı yalnız bırakmayacağız. Adaletten yana olan herkesi bugün Çağlayan’a çağırıyoruz. Yarın çok geç. Çocuklarımızın hukuki sürecini takip ederken dayanışmamız çok önemli. LGBTİ+’lar üzerinde her gün artan baskıya karşı, çocuklarımızın yaşam hakkını savunurken sesimizi duyurabilmemiz için özgür ve tarafsız basının rolü hayati önemde. Çocuklarımızı ve biz ailelerini yalnız bırakmayın!” (TY)