ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
LGBTİ+
Yayın Tarihi: 30 Haziran 2025 13:41
 ~ Son Güncelleme: 30 Haziran 2025 13:45
1 dk Okuma

LİSTAG: Gözaltına alınan çocuklarımızı yalnız bırakmayın

LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği, 23. İstanbul Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan çocukları ve yakınları için İstanbul Adliyesi’ne çağrı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
LİSTAG: Gözaltına alınan çocuklarımızı yalnız bırakmayın
Fotoğraf: LİSTAG'ın sitesi

Çocukları ya da yakınları LGBTİ+ olan ailelerin kurduğu LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği (LİSTAG), dün (29 Haziran) Ortaköy'de gerçekleştirilen 23. İstanbul Onur Yürüyüşü’ndeki gözaltılarla ilgili çağrı yaptı.

“Yaşamda Israr” sloganıyla düzenlenen yürüyüşte 55 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında altı avukat ve yürüyüşü bianet için takip eden gazeteci Nur Kaya, bianet Sosyal Medya Editörü Evrim Gündüz ve Özgür Gelecek muhabiri Yusuf Çelik de var.

“Sabaha dek çocuklarımızı bekledik”

“Dün İstanbul Onur Yürüyüşü’nde 53 çocuğumuz hukuksuz bir şekilde gözaltına alındı. Ters kelepçe ile sabaha kadar bekletildiler. Avukatlar içeri alınmadı. Biz LİSTAG olarak Vatan Emniyet’in önünde sabaha dek çocuklarımızı bekledik,” diyen LİSTAG’ın çağrısı şöyle:

“Çocuklarımızı yalnız bırakmayacağız. Adaletten yana olan herkesi bugün Çağlayan’a çağırıyoruz. Yarın çok geç. Çocuklarımızın hukuki sürecini takip ederken dayanışmamız çok önemli. LGBTİ+’lar üzerinde her gün artan baskıya karşı, çocuklarımızın yaşam hakkını savunurken sesimizi duyurabilmemiz için özgür ve tarafsız basının rolü hayati önemde. Çocuklarımızı ve biz ailelerini yalnız bırakmayın!” (TY)

23. İstanbul Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi: En az 40 gözaltı
23. İstanbul Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi: En az 40 gözaltı
29 Haziran 2025
Haber Yeri
İstanbul
2025 Pride 23. İstanbul Onur Yürüyüşü listag onur yürüyüşü insan hakları çağlayan adliyesi
ilgili haberler
23. İstanbul Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi: En az 40 gözaltı
29 Haziran 2025
/haber/23-istanbul-onur-yuruyusu-ne-polis-mudahalesi-en-az-40-gozalti-308944
Onur Yürüyüşü öncesinde Taksim yaya ve araç trafiğine kapatıldı
29 Haziran 2025
/haber/onur-yuruyusu-oncesinde-taksim-yaya-ve-arac-trafigine-kapatildi-308941
Beyoğlu’nda 24 saat boyunca hiçbir etkinliğe izin verilmeyecek
28 Haziran 2025
/haber/beyoglunda-24-saat-boyunca-hicbir-etkinlige-izin-verilmeyecek-308933
11. İstanbul Trans Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi: En az 60 gözaltı
22 Haziran 2025
/haber/11-istanbul-trans-onur-yuruyusu-ne-polis-mudahalesi-en-az-60-gozalti-308687
Trans Onur Yürüyüşü: Şişli’de "yasak" kararı, Taksim çevresi kapalı
22 Haziran 2025
/haber/trans-onur-yuruyusu-sislide-yasak-karari-taksim-cevresi-kapali-308670
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
bu haberin uzantıları
23. İstanbul Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
30 Haziran 2025
/haber/23-istanbul-onur-yuruyusunde-gozaltina-alinan-3-kisi-tutuklandi-308960
ilgili haberler
23. İstanbul Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi: En az 40 gözaltı
29 Haziran 2025
/haber/23-istanbul-onur-yuruyusu-ne-polis-mudahalesi-en-az-40-gozalti-308944
Onur Yürüyüşü öncesinde Taksim yaya ve araç trafiğine kapatıldı
29 Haziran 2025
/haber/onur-yuruyusu-oncesinde-taksim-yaya-ve-arac-trafigine-kapatildi-308941
Beyoğlu’nda 24 saat boyunca hiçbir etkinliğe izin verilmeyecek
28 Haziran 2025
/haber/beyoglunda-24-saat-boyunca-hicbir-etkinlige-izin-verilmeyecek-308933
11. İstanbul Trans Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi: En az 60 gözaltı
22 Haziran 2025
/haber/11-istanbul-trans-onur-yuruyusu-ne-polis-mudahalesi-en-az-60-gozalti-308687
Trans Onur Yürüyüşü: Şişli’de "yasak" kararı, Taksim çevresi kapalı
22 Haziran 2025
/haber/trans-onur-yuruyusu-sislide-yasak-karari-taksim-cevresi-kapali-308670
Sayfa Başına Git