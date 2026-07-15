LGBTİ+ örgütleri: Ahmet Yıldız davasında 18 yıldır adalet sağlanmadı

Hakkında kırmızı bülten bulunmasına rağmen Yahya Yıldız 18 yıldır yakalanmadı ve mahkeme önüne çıkarılmadı.

LGBTİ+ örgütleri, 15 Temmuz 2008’de eşcinsel olduğu gerekçesiyle babası Yahya Yıldız tarafından öldürülen Ahmet Yıldız’ın davasına ilişkin ortak açıklama yaptı. Yıldız, cinayetten önce ailesi tarafından reddedilmiş, ölüm tehditleri almış ve savcılığa koruma başvurusunda bulunmuş ancak korunamamıştı. Yakalama kararı cinayetten üç buçuk ay sonra çıkarıldı, fail yurt dışına kaçtı ve kırmızı bülten 2011’de düzenlendi. Tanık ifadeleri 14 yıl sonra, 2022’de alındı.

LGBTİ+ örgütleri, 15 Temmuz 2008’de eşcinsel olduğu gerekçesiyle İstanbul Üsküdar’da babası Yahya Yıldız tarafından öldürülen Ahmet Yıldız’ın davasına ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, Yıldız’ın cinayetten önce ailesi tarafından reddedildiği ve ölüm tehditleri aldığı, korunmak amacıyla savcılığa yaptığı başvuruların ise sonuçsuz kaldığı hatırlatıldı.

Örgütler, “Yakalama kararı ise cinayetten üç buçuk ay sonra çıkarıldı, fail yurt dışına kaçtı ve kırmızı bülten ancak 2011’de düzenlendi,” dedi.

Örgütler ayrıca, Yıldız davasının 10 Eylül 2026 günü saat 11.30’da İstanbul Anadolu Adliyesi 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmasına insan hakları savunucularını davet etti.

Ahmet Yıldız ölmedi

“Tanık ifadeleri 14 yıl sonra alındı”

Açıklamada, Yahya Yıldız’ın soruşturma sürecinde Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) Zaxo’da görüldüğüne ilişkin bilgilerin dosyaya yansıdığı belirtilirken, avukatların yıllar boyunca aile üyelerinin dinlenmesini, telefon kayıtlarının incelenmesini ve failin yakalanması için daha etkin araştırma yürütülmesini talep ettiği ifade edildi.

Kaos GL’de yer alan habere göre, aile üyelerinin ifadeye çağrılmadığına dikkat çeken örgütler, “Tanık ifadeleri ise ancak 14 yıl sonra, 2022 yılında alındı,” dedi.

Ahmet Yıldız’ı hatırla(t)mak

“Katil baba bir kez bile mahkeme önüne çıkarılmadı”

LGBTİ+ örgütleri, hakkında kırmızı bülten bulunmasına rağmen Yahya Yıldız’ın bugüne kadar yakalanamadığını ve bir kez dahi mahkeme önüne çıkarılmadığını vurguladı.

Açıklamada, davanın yıllardır sanığın yakalanmasının beklenmesi ve yakalama emrinin devamına karar verilerek ertelendiği belirtilirken, dosyanın zaman aşımı riskiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Örgütler, “Kolluğun koruma yükümlülüğünü yerine getirmemesi ve yargı makamlarının soruşturmayı etkili şekilde yürütmemesi devletin yıllardır bazen açık açık bazen de gizlice sürdürdüğü LGBTİ+ düşmanı politikalarının sonucu ve en açık örneklerinden biri,” değerlendirmesinde bulundu.

“Ahmet’in katili 18 yıldır sokaklarda geziyor”

Açıklamada, Ahmet Yıldız’ın katilinin 18 yıldır cezasızlıkla ödüllendirildiği belirtilerek, hükümetin LGBTİ+ karşıtı politikalarının yalnızca mevcut hak ihlâllerini derinleştirmediği, aynı zamanda yeni suçları da teşvik ettiği ifade edildi.

Örgütler, şu ifadeleri kullandı:

“Hükümetin LGBTİ+ karşıtı yasa düzenlemesi girişimleri ve sürdürdüğü nefret dili bir yandan Yahya Yıldız'a güç veriyor diğer yandan da potansiyel failleri cesaretlendiriyor. LGBTİ+ karşıtı politikalar, davanın adil şekilde sonuçlanmasını engelliyor.

“Sürecin daha da uzaması halinde Ahmet’i unuturuz sanıyorlarsa, yanılıyorlar! 18 yıldır unutmadık, unutturmadık. Yıllar geçse de Ahmet Yıldız için mücadelemiz bitmeyecek. Ahmet Yıldız için adalet istiyoruz! Yaşam hakkımızdan, eşitlik ve adalet arayışımızdan vazgeçmiyoruz.”

İmzacı kurumlar: HEVİ LGBTİ+ Derneği, Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği, Kaos GL Derneği, 17 Mayıs Derneği, Genç LGBTİ+ Derneği, Özgür Renkler Derneği, ÜniKuir Derneği, Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği, Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği (GALADER) ve Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD).

(TY)