HEVİ LGBTİ+ Derneği, Ahmet Yıldız davasına çağırdı

HEVİ LGBTİ+ Derneği, 15 Temmuz 2008'de katledilen Ahmet Yıldız'ın davasının 11 Ocak'taki duruşmasını hatırlattı, davaya katılım çağrısı yaptı.

HOMOFOBİK NEFRET CİNAYETİ Ahmet Yıldız Davası'nda adalet yine sağlanamadı

Ahmet Yıldız ölmedi

"Desteğinize ihtiyacımız var"

Açıklamada şöyle denildi:

"Ahmet Yıldız öldürüldüğünden bu yana katili/katilleri aramızda dolaşmaktadır. Faillerin yakalanması, yargılanması ve Ahmet Yıldız’a Adaletin sağlanabilmesi tüm demokratik kitle örgütlerini, sivil toplum kuruluşlarını, baroları, siyasi partileri, milletvekillerini ve aktivistleri davayı takip etmeye ve kamuoyu oluşturmaya çağırıyoruz."



"Bu davanın diğer sembolik davalar gibi zaman aşımına uğramaması ve faillerin gerekli cezayı alması için sizlerin desteğine ihtiyacımız var."



"HEVİ LGBTİ+ Derneği olarak 2015 yılında kurulduğumuzdan beri Ahmet Yıldız’ın davasını takip etmekteyiz. Bu süre zarfında davada bir adım bile ilerleme kaydedilmemiştir. 15’inci yılına giren davada onlarca hakim ve savcı değişmesine rağmen Ahmet Yıldız’ın katili/leri bulunamamıştır. Ahmet Yıldız davasının zaman aşımına uğrama ihtimali bizleri endişelendirmektedir. Nefret cinayetlerinin önlenmesi, gerekli mekanizmaların oluşturulması ve işlenen nefret suçlarının en ağır derecede cezalandırılmasını talep ediyoruz. Bu sebeple Ahmet Yıldız’ın katillerinin bir an önce bulunmasını ve yargılanmasını istiyoruz."



"Bizler HEVİ LGBTİ+ Derneği olarak; nefrete, ayrımcılığa, ırkçılığa, adaletsizliğe, LGBTİ+ karşıtlığına inat Ahmet YILDIZ davasının takipçisi ve müdahili olmaya devam edeceğiz. Herkesi davayı takip etmeye ve Ahmet Yıldız’ın katillerinin bulunması ve yargılanması için Ahmet’in sesi olmaya davet ediyoruz."



"Bu doğrultuda dava öncesinde davaya dair kamuoyu oluşturmak için sizleri ve kurumlarınızı #AhmetYıldızaAdalet hastagi üzerinden Twitter’dan ve İnstagram'dan dava gününe kadar (11 Ocak 2024) düzenli olarak paylaşım yapmaya davet ediyoruz. Ahmet’in katilleri bulunsun! Ahmet Yıldız’a Adalet!"

NOT: *Eşcinsel olduğu için 15 Temmuz 2008'de katledilen Ahmet Yıldız’ın davası 11 Ocak 2024 saat 14:05’te Kartal Anadolu Adliyesi, 5. Ağır ceza mahkemesinde görülecek. *Ahmet Yıldız’ın 2008 yılında babası tarafından öldürülmesinin ardından açılan dava 15yıldır devam ediyor. Baba Yahya Yıldız 15 yıldır bulunamıyor.

HEVİ LGBTİ+ Derneği, dava özetini de şöyle paylaştı:



*LGBTİ+ hakları ve adalet sisteminin zorlukları açısından sembolik bir öneme sahip olan Ahmet Yıldız davası, Ahmet'in LGBTİ+ kimliğini kabul etmeyen babası tarafından bir aile meclisi kararıyla gerçekleşti. Ahmet Yıldız daha evvel savcılığa suç duyurusunda bulunarak ailesi tarafından ölümle tehdit edildiğini belirtse de bu şikayet ciddiye alınmadı.

*15 Temmuz 2008 yılında gerçekleşen cinayetin faili hakkında, etkin bir soruşturma süreci yürütülmediğinden yakalama kararı ancak cinayetten üç buçuk ay sonra 30 Ekim 2008'de çıkarıldı. Bu süreç zarfında fail baba yurtdışına kaçtı.

*Soruşturma sürecinde olduğu gibi yargılama sürecinde de, cinayetin bir aile üyesi tarafından işlenmesi gözetilerek failin yakalanması için gerekli bilgilerin elde edilebileceği diğer aile üyelerinin ifadesi alınmadı. Ahmet Yıldız'ın kız kardeşleri ve annesi duruşmalara katılmadı. Sanık hakkında kırmızı bülten ancak 2011 yılında çıkartıldı.

*Fail babanın son telefon görüşmelerini yapmış olduğu tanıkların ifadeleri ise ancak 2022 yılında alındı. Tanıklardan biri tanıklıktan çekilme hakkını kullanırken, bir diğeri olay hakkında hiçbir bilgisi olmadığını söyledi. Ahmet Yıldız’ın aile üyelerinin ifadesinin alınması gibi sanığın yakalanması için yararlı olabilecek talepler reddedildi.

*Yargılama esnasında HEVİ LGBTİ+ Derneği, KAOS GL, SPOD, Uluslararası Af Örgürü, Lambdaİstanbul, Ankara ve Diyarbakır Barosu LGBTİ+ Hakları Merkezi, TİP LGBTİ+ Komisyonu, EHP müdahillik başvurusunda bulundu. Hiçbirinin başvurusu kabul edilmedi.

(EMK)