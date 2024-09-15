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HABER
Yayın Tarihi: 15 Eylül 2024 15:00
 ~ Son Güncelleme: 15 Eylül 2024 21:10
3 dk Okuma

LGBTİ+'lar, LGBTİ+ karşıtı mitingde Ahmet Yıldız için lokma dağıttı

Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, 2008'de eşcinsel olduğu için babası tarafından öldürülen Ahmet Yıldız’ın anısını yaşatmak için Fatih Camii’nin önünde lokma dağıttı.

Tuğçe Yılmaz

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Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz

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Görseli Büyüt
LGBTİ+'lar, LGBTİ+ karşıtı mitingde Ahmet Yıldız için lokma dağıttı

Büyük Aile Platformu, bu yıl üçüncü kez Saraçhane'deki Fatih Anıt Parkı'nda toplanarak “Dursun Bu Hayasızca Akın” sloganıyla LGBTİ+ karşıtı bir miting düzenledi.

Platformun talebi, “Türkiye’de LGBT propagandasının yasaklanması ve toplumsal cinsiyet eşitliği kavramlarının mevzuattan çıkarılması”. Platform söz konusu talepleri için 150 bin ıslak imza topladı ve bu taleplerini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sundu.
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Bu yıl, geçen yıllardan farklı olarak Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), LGBTİ+’lara karşı örgütlenen nefretin karşısında durduğunu göstermek için mitingin gerçekleştirildiği alanın ilerisinde bir eylem düzenledi.

Dernek, #BenHepBuradaydım kampanyası kapsamında 15 Temmuz 2008’de eşcinsel olduğu için babası tarafından öldürülen Ahmet Yıldız için Fatih Camii önünde lokma dağıttı.

SPoD, lokma dağıtımı ile LGBTİ+’ların yaşam hakkına ve adalet mücadelesine dikkat çekerek geçmişten bugüne varlıklarını sürdürdüklerini ve bu mücadelenin bugün de devam ettiğini vurguladı.

“İstedikleri kadar bizlere buralı olmadığımızı söylesinler”

Eylemleri ile ilgili bianet’e konuşan SPoD Genel Koordinatörü Oğulcan Yediveren, şöyle dedi:

“Biz ne olursa olsun verdiğimiz mücadeleden vazgeçmiyoruz, çünkü bizim mücadelemiz onurlu bir yaşam mücadelesi. Bu vazgeçebildiğiniz, olmasa da olur diyebileceğiniz bir şey değil. İstedikleri kadar bizlere buralı olmadığımızı söylesinler.

“Ben 30 yaşında eşcinsel bir erkeğim. Zengin, ayrıcalıklı bir aileden gelmedim. 30 yıldır bu topraklarda hayatta kalmak için canla başla mücadele veriyorum. Verdiğim hak mücadelesi ise kişisel olarak hayatta kalmak için verdiğim mücadelenin ayrılmaz bir parçası. Öyle olmak zorunda çünkü hâlâ birileri sırtı sıvazlanarak, elini kolunu sallayarak aileyi koruyoruz adı altında bizlere karşı nefreti örgütlüyor.

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“Şunu çok iyi biliyoruz ki, bu gruplar bizlere karşı nefret örgütlemese biz verdiğimiz hak mücadelesiyle bu toplumu herkesin barış içerisinde bir arada yaşadığı bir topluma dönüştürebiliriz. Tıpkı Onur Yürüyüşlerindeki gibi dağıttığımız lokum ile birlikte yaşama talebimizi bir kez daha vurguluyoruz. Bu talebin toplumumuzda bir karşılığı olduğuna inancımız tam. Açın barikatları, kaldırın yasakları ve sonra bakın, sonraki Onur Yürüyüşünde nasıl onbinlerce insan o sokakları dolduruyor.”

Ahmet Yıldız cinayeti hakkında

Ahmet Yıldız, 15 Temmuz 2008 tarihinde babası Yahya Yıldız tarafından ateşli silahla öldürüldü. Olay esnasında bir başka kişi de yaralandı. Naaşı ailesi tarafından alınmayınca Kimsesizler Mezarlığına defnedildi.

Yaralanan kişinin şikâyetinin ardından 8 Eylül 2009'da başlayan dava süreci, 40 duruşma görülmesine rağmen sonuçlanmadı. 2012'de hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan firari sanık Yahya Yıldız ise hâlâ bulunamadı.

16'ncı yılına giren davada onlarca hakim ve savcı değişti. Firari baba Yahya Yıldız, davanın soruşturma aşamasında en son Zaxo’da görüldü. (TY)

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Haber Yeri
İstanbul
Büyük Aile Yürüyüşü Büyük Aile Platformu spod Ahmet Yıldız
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba"...

bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba" isimli köpekle ev arkadaşı. 

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18 Eylül 2023
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