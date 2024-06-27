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HABER
Yayın Tarihi: 27 Haziran 2024 14:17
 ~ Son Güncelleme: 27 Haziran 2024 14:33
2 dk Okuma

Ahmet Yıldız’a 40. duruşmada da adalet çıkmadı

Mahkeme başkanı LGBTİ+ örgütlerinin davaya müdahilliğini bir kez daha reddetti.

Tuğçe Yılmaz
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Ahmet Yıldız’a 40. duruşmada da adalet çıkmadı
Fotoğraf: Tuğçe Yılmaz/bianet

Homofobik nefret cinayeti sonucu 2008 yılında hayatını kaybeden Ahmet Yıldız'ın ölümüne ilişkin davanın 40. duruşması bugün saat 13.35’te İstanbul Anadolu Adliyesi 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Eşcinsel olduğu Ahmet Yıldız'ı öldüren baba Yahya Yıldız, "tasarlayarak alt soya karşı kasten insan öldürme", "ateşli silahlar kanununa muhalefet" ve "kasten yaralama" suçlarından yargılanıyor.

16'ncı yılına giren davada onlarca hakim ve savcı değişmesine rağmen Ahmet Yıldız’ın katili/katilleri bulunamadı. Firari baba Yahya Yıldız, davanın soruşturma aşamasında Zaxo’da görüldü.

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Bugünkü duruşmaya Hevî LGBTİ+ Derneği'nin avukatlarından Yağmur Birdal, Ankara Barosu LGBTİ+ Hakları Merkez Başkanı Barış Barışık, SPoD Derneği’nden Burcu Uçuran, İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi’nden Sevda Demirtaş katıldı. 

Duruşmayı Hevî LGBTİ+ Derneği'nin yanı sıra SPoD, Lambdaİstanbul, 32. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası ve İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Kaos GL Derneği izledi.

Pandemi sürecinden sonra ilk kez basına ve izleyicilere açık görülen duruşmada mahkeme başkanı, LGBTİ+ örgütlerinin davaya müdahilliğini bir kez daha reddetti.

Avukatlar sanık Yahya Yıldız’ın yakalanmasını talep etse de savcı ve mahkeme başkanı, sanık hakkındaki yakalama kararı devam ettiği için yeniden karar verilmesine yer olmadığını belirtti.

“Mahkemenin homofobik tutumu”

bianet’e konuşan Hevî LGBTİ+ Derneği'nin avukatlarından Yağmur Birdal, şöyle dedi:

“Aile başından beri dinlenmedi. 2008 ekim sonunda çıkan yakalama kararından hiçbir sonuç alınamıyor. 2008 Kasım ayından beri tüm dosyalarda kalem oynamadı. 40 celsedir, tüm duruşmalarda ‘yakalama emrinin’ devamına dediler. Yahya Yıldız’ın emekli maaşının nereden ve kim tarafından çekildiğinin belirlenmesini talep etmiştik, bu da reddedildi. Taleplerimiz hakimlerin homofobik tutumları nedeniyle ekseriyetle reddediliyor. Avukatlar ve hak savunucuları olarak Ahmet Yıldız için adalet talebimiz ısrarla devam edecek.“

Davanın 41. duruşması 17 Nisan 2025, saat 12.00’a bırakıldı.

Ne olmuştu?

26 yaşındaki Marmara Üniversitesi Fizik Bölümü son sınıf öğrencisi Ahmet Yıldız, ailesine eşcinsel olduğunu açıklamasının ardından ölüm tehditleri almaya başlamış ve öldürülmesinden yaklaşık üç ay önce ailesi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Ahmet Yıldız, 15 Temmuz 2008 tarihinde babası Yahya Yıldız tarafından ateşli silahla öldürüldü. Olay esnasında bir başka kişi de yaralandı.
Naaşı ailesi tarafından alınmayınca Kimsesizler Mezarlığına defnedildi.

6 Ekim 2022'de görülen 36. duruşmada ilk kez LGBTİ+ derneklerinin tanık dinleme talebi kabul edildi.

Yaralanan kişinin şikâyetinin ardından 8 Eylül 2009'da başlayan dava süreci, 39 duruşma görülmesine rağmen sonuçlanmadı. 2012'de hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan firari sanık Yahya Yıldız ise hâlâ bulunamadı. (TY/AD)

Ahmet Yıldız Ahmet Yıldız cinayeti ahmet yıldız davası
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba"...

bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba" isimli köpekle ev arkadaşı. 

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/haber/ahmet-yildiz-durusmasina-cagri-ahmetin-sesi-olun-296801
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/yazi/bir-sarmal-ahmet-yildiz-davasi-290496
Ahmet Yıldız davasında 15. yıl: Avukatların tüm talepleri reddedildi
11 Ocak 2024
/haber/ahmet-yildiz-davasinda-15-yil-avukatlarin-tum-talepleri-reddedildi-290444
HEVİ LGBTİ+ Derneği, Ahmet Yıldız davasına çağırdı
6 Ocak 2024
/haber/hevi-lgbti-dernegi-ahmet-yildiz-davasina-cagirdi-290232
HOMOFOBİK NEFRET CİNAYETİ
Ahmet Yıldız Davası'nda adalet yine sağlanamadı
28 Şubat 2023
/haber/ahmet-yildiz-davasi-nda-adalet-yine-saglanamadi-274913
Ahmet Yıldız ölmedi
8 Ekim 2022
/yazi/ahmet-yildiz-olmedi-268203
Ahmet Yıldız Davasında beklenen adalet yine gelmedi
31 Mart 2022
/haber/ahmet-yildiz-davasinda-beklenen-adalet-yine-gelmedi-259864
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