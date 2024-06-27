Ahmet Yıldız’a 40. duruşmada da adalet çıkmadı

Homofobik nefret cinayeti sonucu 2008 yılında hayatını kaybeden Ahmet Yıldız'ın ölümüne ilişkin davanın 40. duruşması bugün saat 13.35’te İstanbul Anadolu Adliyesi 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Eşcinsel olduğu Ahmet Yıldız'ı öldüren baba Yahya Yıldız, "tasarlayarak alt soya karşı kasten insan öldürme", "ateşli silahlar kanununa muhalefet" ve "kasten yaralama" suçlarından yargılanıyor.

16'ncı yılına giren davada onlarca hakim ve savcı değişmesine rağmen Ahmet Yıldız’ın katili/katilleri bulunamadı. Firari baba Yahya Yıldız, davanın soruşturma aşamasında Zaxo’da görüldü.

Ahmet Yıldız davasında 15. yıl: Avukatların tüm talepleri reddedildi

Bugünkü duruşmaya Hevî LGBTİ+ Derneği'nin avukatlarından Yağmur Birdal, Ankara Barosu LGBTİ+ Hakları Merkez Başkanı Barış Barışık, SPoD Derneği’nden Burcu Uçuran, İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi’nden Sevda Demirtaş katıldı.

Duruşmayı Hevî LGBTİ+ Derneği'nin yanı sıra SPoD, Lambdaİstanbul, 32. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası ve İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Kaos GL Derneği izledi.

Pandemi sürecinden sonra ilk kez basına ve izleyicilere açık görülen duruşmada mahkeme başkanı, LGBTİ+ örgütlerinin davaya müdahilliğini bir kez daha reddetti.

Avukatlar sanık Yahya Yıldız’ın yakalanmasını talep etse de savcı ve mahkeme başkanı, sanık hakkındaki yakalama kararı devam ettiği için yeniden karar verilmesine yer olmadığını belirtti.

“Mahkemenin homofobik tutumu”

bianet’e konuşan Hevî LGBTİ+ Derneği'nin avukatlarından Yağmur Birdal, şöyle dedi:

“Aile başından beri dinlenmedi. 2008 ekim sonunda çıkan yakalama kararından hiçbir sonuç alınamıyor. 2008 Kasım ayından beri tüm dosyalarda kalem oynamadı. 40 celsedir, tüm duruşmalarda ‘yakalama emrinin’ devamına dediler. Yahya Yıldız’ın emekli maaşının nereden ve kim tarafından çekildiğinin belirlenmesini talep etmiştik, bu da reddedildi. Taleplerimiz hakimlerin homofobik tutumları nedeniyle ekseriyetle reddediliyor. Avukatlar ve hak savunucuları olarak Ahmet Yıldız için adalet talebimiz ısrarla devam edecek.“

Davanın 41. duruşması 17 Nisan 2025, saat 12.00’a bırakıldı.