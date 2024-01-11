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Yayın Tarihi: 11 Ocak 2024 14:48
 ~ Son Güncelleme: 11 Ocak 2024 17:31
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Ahmet Yıldız davasında 15. yıl: Avukatların tüm talepleri reddedildi

İstanbul Anadolu Adliyesi 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşma, tutanakta “açık yargılama” olarak geçmesine rağmen basına kapalı gerçekleştirildi.

Tuğçe Yılmaz
KUBi Kurdî Bixwînin
Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Ahmet Yıldız davasında 15. yıl: Avukatların tüm talepleri reddedildi

Homofobik nefret cinayeti sonucu 2008 yılında hayatını kaybeden Ahmet Yıldız'ın ölümüne ilişkin davanın 39. duruşması bugün İstanbul Anadolu Adliyesi 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşma basına kapalı gerçekleştirildi. Mahkeme başkanı, basının duruşma salonuna alınmamasına itiraz eden avukatlara "Basının ne işi var? Zaten beş dakika sürecek," dedi.

Ahmet Yıldız'ı öldüren baba Yahya Yıldız, "tasarlayarak alt soya karşı kasten insan öldürme", "ateşli silahlar kanununa muhalefet" ve "kasten yaralama" suçlarından yargılanıyor.

Aile üyelerinin tanıklık talebine ret

Duruşmaya Hevî LGBTİ+ Derneği'nin avukatlarından Yağmur Birdal, Ankara Barosu LGBTİ+ Hakları Merkez Başkanı Barış Barışık, SPoD Derneği’nden Göktürk Şimşek, İnsan Hakları Merkezi’nden Sevda Demirtaş katıldı. 

Duruşmayı LGBTİ+ derneklerinin yanı sıra İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Yönetimi, İstanbul Trans Onur Haftası ve Aralık Feminist Kolektif takip etti.

Duruşmada avukatların emsal kararlar sunmasına rağmen tüm aile fertlerinin dinlenmesi ve Hevî LGBTİ+ Derneği’nin davaya müdahil olma talebi reddedildi.

Sanık Yahya Yıldız hakkında çıkarılan yakalama emri ise devam ediyor. Sonraki duruşma 27 Haziran 2024, saat 13.35’e bırakıldı.

Duruşma sonrası avukatlar, davayı izlemek isteyen LGBTİ+ aktivistlerinin ve basının, hukuka aykırı bir şekilde duruşma salonuna alınmamasına dair tutanak tuttu. Adliye içerisinde LGBTİ+ aktivistlerini takip eden polis, takibini adliye dışarısında da sürdürdü.

15’inci yılına giren davada onlarca hakim ve savcı değişmesine rağmen Ahmet Yıldız’ın katili/katilleri bulunamadı. Firari baba Yahya Yıldız, davanın soruşturma aşamasında Zaxo’da görülmüştü.

Ne olmuştu?

26 yaşındaki Marmara Üniversitesi Fizik Bölümü son sınıf öğrencisi Ahmet Yıldız, ailesine eşcinsel olduğunu açıklamasının ardından ölüm tehditleri almaya başlamış ve öldürülmesinden yaklaşık üç ay önce ailesi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Ahmet Yıldız, 15 Temmuz 2008 tarihinde babası Yahya Yıldız tarafından ateşli silahla öldürüldü. Olay esnasında bir başka kişi de yaralandı.

Naaşı ailesi tarafından alınmayınca Kimsesizler Mezarlığına defnedildi.

6 Ekim 2022'de görülen 36. duruşmada ilk kez LGBTİ+ derneklerinin tanık dinleme talebi kabul edildi.

Yaralanan kişinin şikâyeti ardından 8 Eylül 2009'da başlayan dava süreci, 39 duruşma görülmesine rağmen sonuçlanmadı. 2012'de hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan firari sanık Yahya Yıldız ise hâlâ bulunamadı.

(TY/AS)

ahmet yıldız davası nefret suçları
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları

bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu.

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/haber/ahmet-yildiz-davasi-nda-adalet-yine-saglanamadi-274913
Ahmet Yıldız ölmedi
8 Ekim 2022
/yazi/ahmet-yildiz-olmedi-268203
AHMET YILDIZ DAVASI
İlk kez LGBTİ+ derneklerinin tanık dinleme talebi kabul edildi
6 Ekim 2022
/haber/ilk-kez-lgbti-derneklerinin-tanik-dinleme-talebi-kabul-edildi-268123
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