Bahçeli Özel ve Kılıçdaroğlu'nu CHP için "ortak çözüm" bulmaya çağırdı

Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yönelik "mutlak butlan" kararı sonrasında CNN Türk'te Hande Fırat'ın moderatörlüğünü yaptığı "Gece Görüşü" programında konuşan (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararının "CHP’de hukuki ve fiili yönetim yetkisi konusunda ciddi bir belirsizlik yarat[tığını]" söyledi.

Bahçeli konuyu daha önce de yorumladığını hatırlatarak şunları dile getirdi:

"CHP, Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu yana var olan en önemli siyasi kurumlardan biridir. Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veya farklı amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz." demiştim. Geldiğimiz noktada haklılığımız ortaya çıkmıştır. Bize göre meseleyi soğukkanlılıkla, hukuka uygun hareket etmekle, sorumluluk bilinciyle değerlendirmek, CHP’nin tarihi ve kurumsal kimliğini geleceğe taşıma iradesiyle hareket etmek en sağlıklı yol olacaktır.

CHP 38. Kurultay'ında "delege iradesi"nin gerçekleşmesinin engellendiği iddiasıyla açılan davada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin Özgür Özel ile parti yönetiminin "tedbiren görevden uzaklaştırılması", kurultay öncesi duruma dönülerek parti yönetiminin Kemal Kılıçdaroğlu ve o dönem yönetimine devredilmesi kararının ardından CHP Genel Merkezi sosyal medya hesabından kararı tanımadığını açıklamıştı.

Saray’ın yargısının hukuksuz kararını tanımıyoruz, kabul etmiyoruz. Demokrasiye yönelik bu müdahaleye karşı tüm üyelerimizi babaocağımıza, 81 ilde il ve ilçe başkanlıklarımıza ve Genel Merkezimize çağırıyoruz. Geri adım yok, mücadeleye devam. pic.twitter.com/eo0a2Cp3WJ

MHP Genel Başkanı mahkemenin kararıyla ilgili "belirsizlik" eleştirisine karşın, kararın hukuki geçerliliğini savundu:

"Mahkeme kararıyla, iddia olunduğu gibi Sayın Kılıçdaroğlu'nun haksızlığa uğradığı kabul edilmiş ve mahkeme kararıyla tescil edilmiştir. Bu noktada “Yargı kararını tanımıyoruz.” gibi çıkışlar boşunadır ve gereksizdir.

Bahçeli, mahkeme kararına direnmek yerine "Türk siyasi hayatının asırlık çınarı olan CHP’nin kurumsal kimliğini koruma[nın] herkes için esas olma[sı gerektiğini]" savundu:

Bunun için öncelikle tarafların sağduyu ile CHP ortak paydasında buluşması, parçalanmamak, ufalanmamak ve savrulmamak iradesiyle hareket etmesi gerekmektedir. Etrafımızın ateş çemberi olduğu bir ahvalde, aynı zamanda da terörsüz Türkiye iradesinin vücut bulduğu bir iklimde toplumsal hareketliliğe CHP üzerinden yönelme girişimlerine fırsat vermemek elzemdir. CHP farklı amaçlarla kullanılmaya müsait hâle getirilmemeli, o hâlde bırakılmamalıdır.

"Bu çerçevede CHP’de ortak akıl egemen hâle gelmelidir. Sayın Kılıçdaroğlu, kendisine yapılan haksızlığın kabul edildiğini, bununla birlikte 13 yıl genel başkan olarak görev yaptığı bu köklü kurumu incitmemek, yaralamamak ve bir kaosa sebebiyet vermemek üzere tarihî bir sorumluluk üstlenmelidir.

"Hukukun da cevaz verdiği çerçevede Sayın Özgür Özel ile görüşerek CHP’nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir. Bu sonuç hem CHP’nin hem de ülkemizin yararına olacaktır. Aynı zamanda da bu tarihî sorumlulukla Sayın Kılıçdaroğlu hem CHP’nin kurumsal kimliğinin hem de CHP’ye gönül vermiş vatandaşlarımızın gönlünde müstesna bir yer edinecektir."