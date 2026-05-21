CHP lideri Özel: Müesses nizamın makbul muhalefet partisi olmayacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin ‘mutlak butlan’ kararının ardından parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Kararı “darbe” olarak nitelendiren Özel, bunun yalnızca CHP’ye değil, seçme ve seçilme hakkına yöneldiğini söyledi. Yargıtay’a itiraz başvurusu yaptıklarını belirten Özel, “Yargıtay’ın tedbir kararını kaldırarak Türkiye’yi bir felaketten kurtarmasını bekliyoruz” dedi.

Özel, bu karara karşı hazırlıkları olduklarını da vurguladı, “Sözümüze kıymet veren herkesi direnişe, teslim olmamaya, bir arada durmaya ve çağrıldığı yer neresiyse oraya koşmaya, tepkiyi yükseltmeye davet ediyorum” diyerek mücadele çağrısı yaptı.

“Demokrasi, sandıkla gelenin sandıkla gitmesidir”

CHP lideri Özel, konuşmasına, sürecin bugüne nasıl geldiğini kısaca özetleyerek başladı. 14 ve 28 Mayıs 2023 seçimlerinin ardından toplumda “değişim umudu”nun kırıldığını, CHP’nin bu süreçte özeleştiri yaparak değişim iradesi ortaya koyduğunu belirten Özel, 38. Olağan Kurultay’da delegelerin “sokağın sesini dinleyerek” değişime karar verdiğini söyledi.

Özel, kurultayda genel başkanlığı kazanmalarının ve ardından 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin 47 yıl sonra birinci parti olmasının “hazmedilemediğini” savundu. “Bizim suçumuz, kurulduğu günden beri AK Parti’yi ilk kez yenmek” diyen Özel, kararın bu sürecin ardından geldiğini vurguladı.

CHP lideri Özel’in konuşmasının devamında öne çıkanlar şöyle:

“Demokrasi, sandıkla gelenin sandıkla gitmesi. AKP, ‘milli irade’ derken, biz mahalleye sandık koyarak başlıyoruz. Göstermelik kurultay yapanlar, bir kere seçimi kaybettiler, milli iradeyi yerle bir ettiler.

“Birileri kurultayı kazanmamızı, bir diğerleri yerel seçimi kazanmamızı hazmedemedi. Kazanmasını istediklerinin kazanmasına alışık olanlar, müesses nizama itiraz edenlerin zaferiyle hiçbir zaman barışamadılar. Ve maalesef milletin kararına savaş açmayı tercih ettiler.

“Oturmadık o koltukta, oturmayacağım”

“Siyaset üretemeyince yargı kollarını kurdular. O yargı kolları 19 Mart 2025’te bir sivil darbeye kalkıştı. Onu sandıkta dört kez yenen, 15,5 milyon kişinin cumhurbaşkanı adayı gösterdiği, 25,5 milyon kişinin özgürlüğü için imza verdiği birisini 14 aydır hapiste tutuyorlar. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nu.

“Bize kenardan, sağdan, soldan, açıktan, grup toplantısından ‘Ekrem’i bırak, mücadeleyi bırak. Ankara’ya dön. Ankara merkezli siyaset yap, partinin başında otur.’ Oturmadık o koltukta. Oturmayacağım o koltukta. Hani beni bir koltuktan kaldırmaya çalışıyorlar ya. Onlara söylüyorum, oturmayacağım koltuk; mutlu, mesut, güvenli muhalefet liderliği koltuğudur. Ben bu koltuğu reddediyorum.

“Ben partimin Genel Başkanını iktidar koltuğunda oturtmak, partimin Cumhurbaşkanı adayını Cumhurbaşkanı koltuğunda oturtmak, partimin yöneticilerini bakan koltuklarında oturtmak için mücadele ediyorum. Konforlu muhalefet partisi Genel Başkanlığı koltuğunu reddediyorum. Sarayın icazetiyle, yargısının açtığı yolla o koltukta oturmadım. Oturmam. Kimse oturmamalıdır. Bu millet kendine rağmen kimseyi o koltuğa oturtmaz.

“Bana 30 sene bu koltukta oturmayı teklif ediyor rejim. Onu rahatsız etmeden, kendi rahatımı düşünerek. 50 yaşındayım ben. 30 sene oturabilirim o koltukta. Ama bu ülkenin 80 yaşına kadar muhalefet koltuğunun tadını çıkaran Genel Başkanlara değil; muhalefette olduğu her günden ıstırap duyan, bu milletin sorunlarını çözecek bir iktidarı kuracak bir Genel Başkana ihtiyacı var.

“Yarım saat içinde verdikleri zarar 10 milyar dolar”

“Net söylüyorum. Mesele ne Özgür Özel meselesidir ne de Değişim Kurultayı’nın göreve getirdiği her birimizin şahsi meselesidir. Şahsi çıkarlarımızı reddederek, her türlü kirli teklife ‘Hayır’ diyerek, her türlü işbirliği teklifine içeriden - dışarıdan ‘Hayır’ diyerek, doğru bildiğimiz yolda yürüyerek bugüne geldik biz.

“Bu mesele bizim değil, milletin meselesidir. Bu savaş bize değil, millete karşı açılmıştır. Bu darbe bize değil, millete yapılmıştır. Bu darbe milletin Gazi Mustafa Kemal Atatürk Atatürk’ten emanet Cumhuriyet’in en büyük kazanımı olan sandığa, seçme ve seçilme hakkına karşı yapılmıştır. 19 Mart’ta Cumhurbaşkanı adayına, 21 Mayıs’ta da geleceğin iktidar partisine darbe yapılmıştır. Mesele, bu darbeye teslim olup olmama meselesidir. Bu kararın mağduru millettir ve maalesef çok daha ağır bedeller ödeyecektir.

“Endişeli bir grubun, Erdoğan’a koşup, ‘Yapmayalım, etmeyelim, aman ha’ derken, ‘Eyvah, Erdoğan’ı ikna ederlerse’ diye bugünden kararı dört buçukta yükletenlerin, ülke ekonomisine yarım saat içinde verdikleri zarar 10 milyar dolardır. Yarın herkesin izleyeceği, piyasa oyuncularının, piyasadaki yetkili kuruluşların verdiği rakam yarım saatte borsadaki o yüzde 8,5’lik düşüşle birlikte yakılan rezerv 10 milyar dolardır.

“Erdoğan, milleti adaysız, partisiz, lidersiz ve seçeneksiz bırakmanın çabası içindedir. Erdoğan CHP’yi, AKP’nin butlan kollarına yönettirme niyetindedir. CHP, tüm darbecilere, tüm işbirlikçilerine ve onların kariyer ihtiraslarına karşı dimdik ayaktadır.

“Yargıtay’ın tedbir kararını kaldırmasını bekliyoruz”

“Biz bugün ilk itirazımızı, tedbir kararının kaldırılması da içerecek şekilde Yargıtay’a harcını da yatırarak süresi içinde yaptık. Yarın Yüksek Seçim Kurulu’nun bize vermiş olduğu, İstanbul’daki kayyım kararlarının üstüne, defalarca aldığı istikrarlı kararlarla yaptırmış olduğu kongre sonucunda verdiği mazbataya sahip çıkması için Yüksek Seçim Kurulu’na başvuracağız.

“Yüksek Seçim Kurulu’na yaptığımız başvuru, Yargıtay’a tedbirin durdurulmasına yönelik yaptığımız başvuruların en acil, en hızlı şekilde ele alınarak YSK’nın Anayasa’da 79’ncu maddede kendisine münhasır tanınan görev-sorumluluk alanına sahip çıkmasını, kendisine sahip çıkmasını, siyasi partiler rejimine sahip çıkmasını bekliyoruz. Yargıtay’ın tedbir kararını kaldırarak Türkiye’yi bir felaketten kurtarmasını bekliyoruz.

“Bir bakanın telaşla kararı sahiplenmesi utanç verici”

“Şu kadarını söylemem lazım, bu gece, Türkiye demokrasisi açısından bir kara gündür. Ama bu gecenin bir felaket, bir matem gecesi olmaktan bir umut gecesine dönüştüğünü büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim.

“Elbette bir yanda; butlana toplumdan verilmeyen destek, boş bir sokak, telaşlı muhterisler, çarpık çurpuk açıklamalar. Bir tarafta; partisine sahip çıkan, demokrasiye sahip çıkanlar ve bu Ankara ile sınırlı değil, 81 ilde, tüm ilçelerde ışıkları yanan, önü dolan, sokaklara taşan, yürüyüşler yapan demokratlar, Cumhuriyet Halk Partililer ve onlarla dayanışmaya gelmiş demokratlar.

“Bugün bir mahkeme kararının bir bakan tarafından telaşla ve bir basın toplantısıyla savunulup sahiplenilmesi meselesi utanç vericidir. Tarihte görülmemiş iştir.

“Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kendi içinde yaşadığı ve kıymetli gördüğüm bir sessizliğin, yarın demokrasiden yana bir tavra evrilmesi ihtimali çok düşük bir ihtimal olmakla birlikte, bizim için değil; kendileri için, gelecekleri için, kendilerini de yok edecek, insan yiyen, demokrasi yiyen, siyasetçi yiyen bu yamyam virüse karşı bir tedbir almaları ihtimali çok kıymetlidir. Yoksa o virüs, muhalefeti yiyince doymaz. Aynı apartmandayız. Bizim ev yanarsa, apartman yanar. Biz bir ormanda yaşıyoruz. Bizim ağaç yanarsa, orman yanar.

“Bu darbeye sonuna kadar direneceğiz”

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin elbette bu darbeye karşı bir direnci, bir eylemliliği, hazırladığı bir eylemlilik planı vardır. Bütün paydaşlarla çalışılıp, bütün paydaşlar açık tartışılacaktır. Ama herkes şunu bilsin ki; Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye, bu darbeye asla ve asla teslim olmayacaktır.

“Sözümüze kıymet veren herkesi direnişe, mücadeleye, teslim olmamaya, bir arada durmaya ve çağrıldığı yer neresiyse oraya koşmaya, tepkiyi yükseltmeye davet ediyorum.

“Her türlü kirli teklife kapalıyız”

“Yarın bir aklıselimin hakim olmasını, yanlışın üstüne yanlışla gidilmemesini, ülkenin geleceğinin karartılmamasını ümit ediyorum. Buradan sonra CHP’yi savunmak, bu partiyi savunmak rekabetli bir seçimi savunmaktan başka bir şey değildir.

“Bizi teslim alırlarsa gelecek sandığı şimdiden teslim almış olurlar. O yüzden teslim olmayacağız. O yüzden gösterilen her dayanışmanın çok kıymetli olduğunu bir kez daha ifade veriyorum. Biz buradayız ve bütün o kirli teklifleri reddediyoruz. Biz müesses nizamın makbul muhalefet partisi olmak yerine her şeyi göze almışız ama müesses nizamı değiştirip mağdurların, mazlumların, emeklinin, emekçinin, çiftçinin ve gençlerin iktidarını kurmak üzere risk alıyoruz. Kendi konforlu koltuklarımızı, ‘Akıllı ol, otur’ diye teklif edenlere ‘Biz bu koltukları reddediyoruz, sadece ve sadece milletimizden yetki ve milletimizden destek bekliyoruz’ diyoruz. Onun dışında her türlü kirli teklife kapalıyız.”

(VC)