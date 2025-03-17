Leyla Halid beyin kanamasının ardından hastaneye kaldırıldı

Filistin özgürlük mücadelesinin önde gelen şahsiyetlerinden, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Merkez Komite üyesi Leyla Halid'in geçirdiği beyin kanamasını takiben uğradığı inme üzerine hastaneye kaldırıldığı ve ziyaretçi kabulüne izin verilmediği bildirildi.

İlerici Enternasyonal Konsey üyelerinden Vijay Prashad'ın sosyal medya hesabından yaptığı duyuruya göre, Leyla Halid tıbbi bakım altında ve ailesi durumunu yakından izliyor.

Send your good vibes to Comrade Leila Khalid, hospitalized with an intracranial hemorrhage. Red salute to our beloved comrade. pic.twitter.com/FJfAX3blun — Vijay Prashad (@vijayprashad) March 16, 2025

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi de yayımladığı mesajla Leyla Halid'in durumuyla ilgili bilgileri paylaştı ve geçmiş olsun dileklerinin yanı sıra Leyla Halid'in Filistin mücadelesindeki önemli yerini hatırlattı.

Leyla Halid, Türkiye ve Kürdistan'daki devrimci hareketlere verdiği yakın destekle biliniyor. 2011'de Ertuğrul Kürkçü'nün Mersin'den Emek, Demokrasi Özgürlük Bloku'ndan bağımsız aday olduğu seçim çalışmalarına destek vermiş, HDP'nin kuruluşunu izleyen bütün Kongrelere Filistin halkının destek ve dayanışma mesajlarını taşımıştı.

Leyla Halid Kimdir?

(AEK)