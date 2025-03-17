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Yayın Tarihi: 17 Mart 2025 23:35
 ~ Son Güncelleme: 18 Mart 2025 00:09
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FİLİSTİN GERİLLA MÜCADELESİNİN İKONU

Leyla Halid beyin kanamasının ardından hastaneye kaldırıldı

Filistin Kurtuluş Mücadelesi'nin 1970'lerdeki en önde gelen savaşçılarından ve halen Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin Merkez Komitesi üyelerinden Leyla Halid'in yoğun tıbbi bakım gerektiren bir beyin kanaması geçirdiği duyuruldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Leyla Halid beyin kanamasının ardından hastaneye kaldırıldı
Leyla Halid uçak kaçırma eylemini grçekleştirdiği yıllarda

Filistin özgürlük mücadelesinin önde gelen şahsiyetlerinden, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Merkez Komite üyesi Leyla Halid'in geçirdiği beyin kanamasını takiben uğradığı inme üzerine hastaneye kaldırıldığı ve ziyaretçi kabulüne izin verilmediği bildirildi.

İlerici Enternasyonal Konsey üyelerinden Vijay Prashad'ın sosyal medya hesabından yaptığı duyuruya göre, Leyla Halid tıbbi bakım altında ve ailesi durumunu yakından izliyor. 

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi de yayımladığı mesajla Leyla Halid'in durumuyla ilgili bilgileri paylaştı ve geçmiş olsun dileklerinin yanı sıra Leyla Halid'in Filistin mücadelesindeki önemli yerini hatırlattı.

Leyla Halid, Türkiye ve Kürdistan'daki devrimci hareketlere verdiği yakın destekle biliniyor. 2011'de Ertuğrul Kürkçü'nün Mersin'den Emek, Demokrasi Özgürlük Bloku'ndan bağımsız aday olduğu seçim çalışmalarına destek vermiş, HDP'nin kuruluşunu izleyen bütün Kongrelere Filistin halkının destek ve dayanışma mesajlarını taşımıştı.

Leyla Halid Kimdir?
Leyla Halid Kimdir?
16 Mayıs 2009

(AEK)

Haber Yeri
Amman
leyla halid Filistin Halk Kurtuluş Cephesi kadın gerillalar
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/haber/leyla-halid-leyla-guven-i-ziyaret-etti-yasamak-istiyoruz-207489
ERTUĞRUL KÜRKÇÜ: LEYLA HALİD'LE SÖYLEŞİ
Filistin'i Kadınlar Bir Arada Tutuyor
17 Temmuz 2010
/yazi/filistin-i-kadinlar-bir-arada-tutuyor-123497
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