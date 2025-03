Leyla Halid beyin kanamasının ardından hastaneye kaldırıldı

Filistin özgürlük mücadelesinin önde gelen şahsiyetlerinden, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Merkez Komite üyesi Leyla Halid'in geçirdiği beyin kanamasını takiben uğradığı inme üzerine hastaneye kaldırıldığı ve ziyaretçi kabulüne izin verilmediği bildirildi.

İlerici Enternasyonal Konsey üyelerinden Vijay Prashad'ın sosyal medya hesabından yaptığı duyuruya göre, Leyla Halid tıbbi bakım altında ve ailesi durumunu yakından izliyor.

Send your good vibes to Comrade Leila Khalid, hospitalized with an intracranial hemorrhage. Red salute to our beloved comrade. pic.twitter.com/FJfAX3blun