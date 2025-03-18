Karayılan: "Devlet bizi doğru anlamalı"

PKK Yürütme Konseyi Üyesi Murat Karayılan, Abdullah Öcalan’ın “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı” sonrasında kongrenin toplanmasının ve sonuca götürülmesinin ancak Abdullah Öcalan tarafından alınan kararlarla yapılabileceğini söyledi.

TAM METİN Abdullah Öcalan’ın “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”

"Hiçbir grubun dışarıda kalmaması için..."

Stêrk TV’de yayınlanan Özel Program’da konuşan Karayılan, Öcalan’ın çağrısı konusunda “Kendileriyle barış yapmaya çalıştığımız kişilerin, yani devletin bizi doğru anlaması gerekiyor." dedi.

Mezopotamya Ajansı tarafından çözümü yayımlanan konuşmasında "Kongre toplama, Parti’yi feshetme ve silah bırakma kararı almak sıradan bir durum değildir [...] ancak bu partinin kurucusu ve tüm arkadaşların esas aldığı Önder Apo bu süreci sonuca götürebilir. [...] Hiçbir grubun dışarıda kalmaması, herkesin ikna olması için böyle olmasını belirtiyoruz.” dedi.

Karayılan: "Şart yok, henüz ikna olmayanlar var..."

Murat Karayılan, kamuoyunda yapılan “şart kabul etmiyoruz” tartışmalarına da şöyle yanıt verdi: “Bazıları bunları şart olarak yorumluyor ve ‘şart kabul etmiyoruz’ diyor ancak bu, tekerin dönmesi için bir ihtiyaçtır. Önder Apo’nun bu sürece aktif olarak katılmasının imkanları olmalı. Yani özgür olmalı, özgür hareket etmeli. [...] Herkes bilmeli ki, mevcut durumda ikna olmayan arkadaşlarımız, savaşçılarımız ve komutanlarımız vardır. Dışarıdan böyle konuşan arkadaşlar bildikleri kadarıyla değerlendiriyorlar, fakat biz buradayız ve daha iyi biliyoruz. Bu hususta bazı konuların buradaki arkadaşlara bırakılması daha iyi olur. Şimdi bu aşamanın başarıya ulaşması yolunda mesela bazı devlet yetkilileri de ‘mutlaka yapılmalı, gerçekleşmeli ve yerine getirilmeli’ diyorlar ya; doğrudur, bunlar yerine getirilmeli ama yerine getirilmesi için de koşullar yaratılmalı.”

"Aklı selim sahipleri sürecin işlemesi için gerekli şeyleri yerine getirmeli"

Önderliklerinin projesine inandıklarını ve tamamıyla katılacaklarını belirten HPG komutanı Karayılan [...] çoğu 1999 ve 2000 yılı ardından safları[na] katılan[ların] [...] Önderliğin sesini duymayana, Önderliğin özgürlüğünün önünün açıldığını görmeyene kadar kolay kolay ikna olmaları[nın] mümkün [olmadığını] söyledi. [...] devlet içerisindeki aklıselim kesimler[in] [...] sürecin işlemesi için ihtiyaç duyulan, gerekli şeyleri yerine getirme[sini]" istedi.

"Devlette de Kürt tarafında da savaşın devamını arzulayanlar var"

Süreci sabote etmek isteyen kesimler olduğu uyarısında bulunan Karayılan, “Açık ki devlet tarafında da sabote etmek isteyen kanatlar vardır, Kürt tarafında da vardır. Daha da önemlisi Ortadoğu Bölgesi'nde bu savaşın devam etmesini arzulayan birçok kesim vardır. [...] Fakat bakanlık yapan, görev olarak bağlayıcılığı bulunan devlet yetkililerinin aynı dili kullanması ayrı bir konudur. Acaba biz beraber barışı mı kuracağız yoksa birbirimizi mi yok edeceğiz” diye sordu.

"Kimse yenmedi pat durumu var"

“Bu savaşta kimse, 'ben yendim, kazandım' diyerek ucuz bir zafer yaratamaz” diyen Karayılan, “41 yıldır savaş söz konusudur ve taraflar birbirlerini yok edememiştir. Ne biz devlet güçlerini Kürdistan'dan çıkartabildik, ne de onlar bizi örgüt olarak tasfiye edebildiler ve mevziilerimizi elimizden alabildiler. Yani sonuç patadır ve bunu kabul etmeleri gerekir” dedi.

"Savaşa da barışa da"

Karayılan "[...] hem [Öcalan'ın] çağrısı temelinde barış ve çözüm sürecine hazırız hem de devlet bunu kabul etmeyip de üzerimize gelirse savaşa da hazırız. Bunu herkes bilmeli.” dedi.

(AEK)