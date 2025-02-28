Yunanistan'da ‘tren kazası’ protestosu

Yunanistan'ın Selanik kentinde iki yıl önce meydana gelen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında ölenler için ülke genelinde iktidar karşıtı protestolar düzenlendi.

Başkent Atina'daki Sintagma Meydanı'nda toplanan on binlerce kişi, kazada sorumluluğu bulunan yetkililerin hesap vermesi talebiyle yürüyüş yaptı.

Polis, "Adalet istiyoruz" ve "Sorumlular yargılansın" sloganları atan protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Yunan basınının polis kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, söz konusu meydanda en az 180 bin kişi bir araya geldi. Protestolar esnasında gözaltına alınan 84 kişiden 41'i tutuklandı, 1 foto muhabiri, 7 eylemci ve 2 polis de yaralandı.

Selanik'te de açıklama

Kazanın meydana geldiği Selanik kentinde de göstericiler ve polis arasında arbede yaşandı.

Selanik'te tren istasyonu yakınlarındaki Tempi'de meydana gelen kazanın yıldönümü dolayısıyla düzenlenen yürüyüş sırasında olis, gruba göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Kazanın yıldönümü nedeniyle ülke genelinde düzenlenen grev kapsamında uçuşlar ve tren seferleri iptal edilirken feribot seferleri durduruldu, toplu taşıma ise büyük ölçüde aksadı.