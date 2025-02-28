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DÜNYA
Yayın Tarihi: 28 Şubat 2025 17:35
 ~ Son Güncelleme: 28 Şubat 2025 17:35
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Yunanistan'da ‘tren kazası’ protestosu

Sintagma Meydanı’nda bir araya gelen yaklaşık 200 bin protestocudan 84’ü gözaltına alındı, 41’i tutuklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yunanistan'da ‘tren kazası’ protestosu
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Yunanistan'ın Selanik kentinde iki yıl önce meydana gelen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında ölenler için ülke genelinde iktidar karşıtı protestolar düzenlendi.

Başkent Atina'daki Sintagma Meydanı'nda toplanan on binlerce kişi, kazada sorumluluğu bulunan yetkililerin hesap vermesi talebiyle yürüyüş yaptı.

Polis, "Adalet istiyoruz" ve "Sorumlular yargılansın" sloganları atan protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Yunan basınının polis kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, söz konusu meydanda en az 180 bin kişi bir araya geldi. Protestolar esnasında gözaltına alınan 84 kişiden 41'i tutuklandı, 1 foto muhabiri, 7 eylemci ve 2 polis de yaralandı.

Selanik'te de açıklama

Kazanın meydana geldiği Selanik kentinde de göstericiler ve polis arasında arbede yaşandı.

Selanik'te tren istasyonu yakınlarındaki Tempi'de meydana gelen kazanın yıldönümü dolayısıyla düzenlenen yürüyüş sırasında olis, gruba göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Kazanın yıldönümü nedeniyle ülke genelinde düzenlenen grev kapsamında uçuşlar ve tren seferleri iptal edilirken feribot seferleri durduruldu, toplu taşıma ise büyük ölçüde aksadı.

Kaza

Yunanistan'ın Tesalya bölgesine bağlı Tempi kasabasında 23 Şubat 2023 tarihinde bir yolcu treni ile ticari tren çarpışmış, kazada 57 kişi hayatını kaybetmişti.

Kazaya ilişkin yapılan araştırma sonucu hazırlanan ve dün (27 Şubat) açıklanan raporda, kazanın insan hatası, personel eksikliği, demiryolu altyapısının eskimesi ve yetersiz eğitim nedeniyle meydana geldiği belirtilmişti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Yunanistan tren kazası Sintagma Meydanı
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