Bahçeli'nin PKK kongresi ile ilgili sözlerine Cemil Bayık yanıt verdi

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın, kongrenin toplanması ve örgütün feshedilmesi yönündeki çağrısı sonrası, örgütün üst düzey isimlerinden Cemil Bayık, Öcalan ile iletişim kanalının açık tutulmasını istedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise kongrenin bir an önce toplanması gerektiğini ifade etti.

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık, Stêrk TV'de yayınlanan Özel Program'da 13 Mart günü yaptığı açıklamada, PKK'nin ateşkes kararına rağmen Türkiye'nin keşif uçaklarının sürekli havada olduğunu ve bu şartlarda kongreyi toplamının mümkün olmadığını ifade etti. Bayık sözlerine, "Herkes de biliyor ki, bu koşullarda kongrenin toplanması mümkün değil ve tehlikelidir. Madem Türk devleti bunu istedi, Rêber Apo da o çağrıyı yaptı; ‘Kongre toplansın, karar alsın’ dedi, PKK de buna olumlu cevap verdi; o zaman koşullarının yerine getirilmesi gerekir. Koşullar sağlanırsa, kongre toplanır ve o kararları alır." diyerek devam etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, PKK’nin kongresini toplayarak feshedilmesi gerektiği yönündeki açıklamalarına yanıt yine Bayık'tan geldi. Cemil Bayık, Abdullah Öcalan dışında kimsenin örgütün kongresini toplayamayacağını söyleyerek, sürecin ilerleyebilmesi için yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini savundu.

Bayık'ın açıklamasının ardından Bahçeli, 16 Mart günü yaptığı yazılı açıklamada "PKK’nın ise derhal ve hiçbir şart ileri sürmeksizin 27 Şubat çağrısı doğrultusunda kongresini toplayarak feshini kararlaştırması, kanlı silahların teslimini bir an evvel yapması ertelenemez ve geciktirilemez bir gündem konusudur." dedi ve kongrenin toplanmasını istedi

Bahçeli’nin çağrısına yanıt olarak Bayık, örgüt içinde kongreyi yalnızca Öcalan’ın toplayabileceğini belirtti. Bayık sözlerine, "Bunun herkesçe bilinmesi gerekir. Çünkü bu hareketi kuran, geliştiren Önder Apo’dur. Ancak Önder Apo kongreyi toplayabilir, Kongrenin kararlar almasını sağlayabilir, doğrultu verebilir. Yaratılan tarihi fırsatın heba edilmemesi gerekiyor" dedi.

Bazı olumlu açıklamaların olduğunu ve bunları kıymetli bulduklarını vurgulayan Bayık, “Fakat bu olumlu açıklamaların yanında bir de kullanılan bir dil var. Belirtilen çok olumsuz açıklamalar da var. Bu kullanılan olumsuz dil, yapılan olumsuz açıklamalar süreci sabote ediyor. Bunun önünün alınması gerekir” diye konuştu.

(Mİ)