Bakanlığın verisi hatalı çıktı, DİSK Basın-İş’in yetkisi 6 ay gecikti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 24 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımladığı işkollarındaki işçi sayıları ile sendikaların üye sayılarına ilişkin istatistiklerin hatalı olduğu ortaya çıktı.

Verilerin hatalı olduğu DİSK Basın-İş’in Ankara 4. İş Mahkemesi’ne açtığı davada dosyaya giren bilirkişi raporuyla kanıtlandı.

Söz konusu verilerde Bakanlık, Basın Yayın ve Gazetecilik iş kolunda çalışan toplam işçi sayısını 97 bin 454 olarak gösterdi. DİSK Basın-İş’in üye sayısını ise 856 olarak açıkladı. Baraj altında kalan DİSK Basın-İş ‘yetki hakkının gasbedildiğini’ belirterek Ankara 4. İş Mahkemesi’ne dava açtı.

Mahkeme de sendikanın üye sayısını tespit etmek üzere bilirkişi görevlendirdi. Hazırlanan bilirkişi raporunda, Resmi Gazete’de yayımlanan istatistiklerin hatalı olduğu tespit edildi. 24 Temmuz 2024 itibarıyla DİSK Basın-İş’in üye sayısının 1017 olduğu ve iş kolumuzdaki toplam işçi sayısına oranının yüzde 1,04 olduğu anlaşıldı.

DİSK Basın-İş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Ocak 2025’te yayımladığı istatistiklerle yetki barajını aşmıştı.

Konuyla ilgili DİSK Basın-İş “Verilerinin hatalı yayımlanması nedeniyle toplu iş sözleşmesi hakkımız 6 ay boyunca hukuksuz bir şekilde gasp edildi. Bu süre zarfında sendikamız, üyelerimiz ve basın-yayın emekçileri önemli bir hak kaybına uğradı. Bilirkişi raporu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yalnızca sendikamızı değil tüm işçilerin sendikalaşma hakkını engelleme amacı taşıdığını bir kez daha gözler önüne serdi” dedi.

Bilirkişi raporunun dosyaya girmesinden sonraki ilk duruşma 18 Mart Salı günü Ankara 4. İş Mahkemesi’nde, saat 10.40’ta görülecek.

(HA)