SOHR: 100 günde 4 bin 711 sivil katledildi

Suriye’de Esad ailesinin 53 yıllık yönetimi ve Baas Partisi’nin 61 yıllık hâkimiyetinin sona ermesinin üzerinden 100 gün geçti.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), 8 Aralık 2024’ten bu yana geçen 100 günde, en az 6 bin 316 kişinin hayatını kaybettiğini, bunların 4 bin 711’inin sivil olduğunu açıkladı.

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SOHR, Beşar Esad’ın Suriye’den kaçmasının ardından ordu ve güvenlik güçlerinin dağıtıldığını ve ülke genelinde büyük bir güvenlik boşluğu oluştuğunu belirterek şu tespitlerde bulundu:

Esad rejiminin çökmesiyle birlikte kaos ve istikrarsızlık baş gösterdi, kamu düzeni sarsıldı ve bazı kişiler bu ortamı fırsata çevirerek kamu mallarını çıkarları için ele geçirdi.

Askeri ve güvenlik güçleri çeşitli saldırılara maruz kaldı; bu saldırılar belirli bir bölge veya mezheple sınırlı kalmayarak ülkenin dört bir yanına yayıldı.

Mezhepsel kimlik ve eski rejimle olan bağlar temelinde gerçekleştirilen siyasi suikastlar, toplu infazlar ve katliamlar derin toplumsal bölünmelere yol açtı. Bu durum, yeni bir demokratik Suriye’nin inşasını zorlaştırıyor.

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100 günde 4 bin 711 sivil öldü

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin 8 Aralık 2024 - 18 Mart 2025 tarihlerini kapsayan raporuna göre, ülkede toplam 6 bin 316 kişi hayatını kaybetti. SOHR, bu sayının, 345’i kadın ve 194’ü çocuk olmak üzere 4 bin 711’inin sivillerden oluştuğunu belirtti.

Ölümlerin aylara göre dağılımı şöyle:

8 Aralık - 31 Aralık 2024: 2 bin 354 kişi öldü (21’i kadın, 34’ü çocuk olmak üzere 1894’ü sivil)

2 bin 354 kişi öldü (21’i kadın, 34’ü çocuk olmak üzere 1894’ü sivil) Ocak 2025: 1122 kişi öldü (146’sı kadın, 53 çocuk olmak üzere 679’u sivil)

1122 kişi öldü (146’sı kadın, 53 çocuk olmak üzere 679’u sivil) Şubat 2025: 603 kişi öldü (46’sı kadın, 42’si çocuk olmak üzere 435’i sivil)

603 kişi öldü (46’sı kadın, 42’si çocuk olmak üzere 435’i sivil) Mart 2025 (16 Mart’a kadar): 2 bin 237 kişi öldü (132’si kadın, 65’i çocuk olmak üzere 1703’ü sivil)

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1805 kişi saha infazlarıyla öldürüldü

SOHR, Suriye’de artan mezhepçi şiddetin toplumsal barış ve birliği tehdit ettiğini vurgulayarak, bu durumun iç savaşı tetikleme riskine dikkat çekti. Rapora göre, son 100 günde 1805 kişi saha infazlarıyla öldürüldü.

Saha infazlarının aylara göre dağılımı ise şöyle:

8 Aralık - 31 Aralık 2024: 141 kişi

141 kişi Ocak 2025: 74 kişi

74 kişi Şubat 2025: 60 kişi

60 kişi Mart 2025 (16 Mart’a kadar): 1530 kişi

SOHR, mezhepsel kimliğin bir “savaş ve provokasyon aracı” olarak kullanılmasının toplumsal barışı imkansız hale getireceğini ve kalıcı bir düşmanlık ortamı yaratacağını belirterek, “Adaletin sağlanması, insan haklarının korunması ve geçiş sürecinin barışçıl bir şekilde yönetilmesi gerekiyor,” dedi.

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Uluslararası topluma çağrı: Suriye’deki katliamları durdurun

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, uluslararası topluma, Suriyeli sivillerin maruz kaldığı katliamları durdurmak için acil müdahale çağrısı yaptı.

Özellikle savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçları belgelemeye devam edeceklerini vurgulayan SOHR, bu suçların faillerinin uluslararası mahkemelere çıkarılması gerektiğini belirtti.

Ayrıca, Suriye halkının demokrasi, özgürlük ve adalet taleplerinin desteklenmesi ve geçiş sürecinin güvenli ve adil bir şekilde yönetilmesi gerektiği çağrısında bulundu.

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(VC)