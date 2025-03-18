İsrail'den Gazze'ye geniş çaplı hava saldırıları: En az 404 kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusu, bugün yerel saatle 02.30’da Gazze Şeridi’ne yeniden saldırıların başlatıldığını açıkladı.
İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, X’ten yaptığı paylaşımda, “Siyasi düzeyin talimatları doğrultusunda, İsrail ordusu ve (İsrail iç istihbarat teşkilatı) Shin Bet, Gazze Şeridi genelinde Hamas’a bağlı hedeflere geniş çaplı bir saldırı başlattı,” dedi.
Beyaz Saray, İsrail'in bugün Gazze'ye düzenlediği saldırılar konusunda ABD'ye danıştığını açıkladı.
Trump Hamas'ı tehdit etti, esirleri bırakması için cumartesiye kadar süre verdi
En az 404 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Gazze’deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze’deki ateşkes anlaşmasını hiçe sayarak, uluslararası ve insani tüm anlaşmaları ihlal ederek sivillere yönelik soykırımı sürdürdüğü belirtildi.
Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’nın saat 13.10'da resmi Telegram kanalından yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusunun sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi’ne yönelik gerçekleştirdiği saldırı ve katliamlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 404’e, yaralı sayısı ise 562’ye yükseldi.
Açıklamada, enkaz altında halen çok sayıda kişinin bulunduğu, ekiplerin arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
İsrail’in Gazze kentine düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren 15’ten fazla kişinin cansız bedeni ile 20’den fazla yaralının hastanelere ulaştırıldığı belirtilen haberde, Gazze’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nda yer alan Avde Hastanesi’ne de 14 kişinin cenazesi ile 70’ten fazla yaralının getirildiği belirtildi.
Ayrıca, Avde Hastanesi’ne 6’sı çocuk 8 Filistinlinin cansız bedeni ile çok sayıda yaralının getirildiği kaydedildi.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi genelinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okullar ile bu kişilerin kaldığı çadırlar ve bölge halkının evlerini hedef almayı sürdürdüğü ifade edildi.
İsrail bombardımanı nedeniyle arama kurtarma ekiplerinin hedef alınan bölgelere ulaşmakta ciddi sıkıntı çektiği kaydedildi.
İsrail, saldırılarını artırarak sürdüreceğini açıkladı
İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın Gazze’de “Hamas’a karşı güçlü bir şekilde harekete geçme talimatı verdiği” ifade edildi.
Hamas’ın Gazze’deki İsrailli esirleri serbest bırakmayı ve arabuluculardan aldığı teklifleri reddettiği öne sürülen açıklamada, saldırıların da bu nedenle başlatıldığı ifade edildi.
İsrail ordusunun Gazze’de Hamas’a ait noktalara saldırı düzenlediği iddia edilen açıklamada, İsrail’in bu şekilde 7 Ekim 2023’ten bu yana ulaşamadığı hedeflerine ulaşmayı ve Gazze’deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlamayı amaçladığı kaydedildi.
Açıklamada, ateşkesi bozan İsrail’in Hamas’a karşı “gittikçe artan askeri güçle” hareket edeceği aktarıldı.
Saldırıların planının geçen hafta sonu İsrail ordusu tarafından hazırlandığı ve siyasi kademe tarafından onaylandığı belirtildi.
İsrail, Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durdurdu
Katz’dan, “cehennemin kapıları açılacak” açıklaması
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı açıklamada, Hamas’ın İsrailli esirleri serbest bırakmayı reddetmesi nedeniyle saldırıları yeniden başlattıklarını öne sürdü.
Katz, “Hamas esirlerin tamamını serbest bırakmazsa Gazze’de cehennemin kapıları açılacak.” ifadesini kullandı.
Şiddetli saldırılar düzenleyecekleri tehdidinde bulunan Katz, hedeflerine ulaşana kadar saldırıları sürdüreceklerini kaydetti.
Hamas: Ateşkes anlaşmasına darbe
Filistin İslami Direniş Hareketi’nden (Hamas) yapılan yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi’ne savaş açtığı belirtildi.
Gazze Şeridi’ndeki Filistin halkının barbarca bir savaşın yanı sıra sistematik açlık politikalarına maruz kaldığı hatırlatılan açıklamada, “Gazze’ye ve savunmasız Filistinli halkına karşı haince saldırıların sonuçlarından suçlu Netanyahu’yu ve Siyonist Nazi işgalcilerini sorumlu tutuyoruz,” ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, “Netanyahu ve radikal hükümeti ateşkes anlaşmasına darbe yapma kararı alarak Gazze Şeridi’ndeki esirlerin hayatını tehlikeye atarak akıbetlerini belirsizliğe sürüklüyor. Arabuluculardan, ateşkese darbe yapan Netanyahu’yu ve Siyonist işgalciyi sorumlu tutmalarını istiyoruz,” denildi.
Netanyahu: Rehineler cumartesi günü serbest bırakılmazsa ateşkes bitecek
Arap ülkeleri ve İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) sorumluluklarını yerine getirerek Filistin halkının yanında yer alarak Gazze Şeridi’ne dayatılan ablukayı kırmaları talebinde bulunulan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) de acil toplanması çağrısında bulunuldu.
Hamas açıklamasında, BMGK’nin 2735 sayılı kararı doğrultusunda Gazze Şeridi’nde ateşkesin sürmesi ve İsrail güçlerinin geri çekilmesi talebinde bulunuldu.
Öte yandan Filistin İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’nin çoğu bölgesini hedef alan saldırıların etkilerini yakından takip ettiklerine işaret edildi.
2023 Filistin-İsrail Savaşı
(EMK/VC)