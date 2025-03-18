"Hatice Onaran serbest bırakılsın”

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, hapishane komisyonu üyelerinden Hatice Onaran’ın hasta mahpuslara destek olmak için cezaevi hesabına para yatırmasının ardından tutuklanmasını kınadı ve serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

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Hatice Onaran, mahpusların yaşam haklarının korunması ve tedavi ihtiyaçlarının karşılanması için yıllarca yoğun çaba harcamış ve hasta mahpusların yanında insani dayanışma gösterdi.

Hatice Onaran, eski eşi Menderes Leyla da dahil olmak üzere 8 hasta mahpus adına, cüzi bir para yatırarak "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçlamasıyla cezalandırıldı. Onaran, 10 Ekim 2024'ten bu yana Gebze Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutuluyor.

İnsan Hakları Derneği, Hatice Onaran’a verilen cezanın akla, vicdana ve hukuka aykırı olduğunu belirtiyor. Dernek, mahpuslara para yatırmanın suç olmadığı ve bu işlemin cezaevi yönetmelikleriyle düzenlendiği vurguladı. Cezaevlerinde mahpuslara elden para verilmediği, bunun yerine cezaevi idaresi hesabına yatırılan paraların, belirli kurallara göre kullanıldığına dikkat çekildi.

Sağlık durumu endişe veriyor

Hatice Onaran, 60 yaşında, yüzde 79 engelli raporu bulunan ve kolon kanseri tedavisi gören bir hasta mahpustur. Uzun yıllar hasta mahpusların tedavi hakları ve yaşam hakları için mücadele eden Onaran, şimdi kendisi de bu haklardan mahrum bırakılmış durumda.

İnsan Hakları Derneği, Hatice Onaran’ın yalnız olmadığını ve ona yapılan hukuksuz tutumu protesto ederek, her ay olduğu gibi PTT aracılığıyla Onaran’a para göndereceklerini duyurdu. Dernek, Hatice Onaran’ın özgürlüğüne kavuşana kadar dayanışma ve mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi ve hapishane komisyonu, Hatice Onaran’ın serbest bırakılmasını talep ederken, mahpuslarla dayanışmanın suç olmadığını bir kez daha vurguladı.

(EMK)