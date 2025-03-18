ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 18 Mart 2025 14:39
 ~ Son Güncelleme: 18 Mart 2025 14:42
2 dk Okuma

"Hatice Onaran serbest bırakılsın”

Onaran, 10 Ekim 2024'ten bu yana Gebze Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutuluyor.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English

BİA Haber Merkezi
ENRead in English
Görseli Büyüt
Görüntüde, yağmurlu bir günde bir grup insan, "Hatice Onaran Yalnız Değildir!" yazılı büyük bir pankartın önünde toplanmış. İnsanlar şemsiyeler tutarak yağmurdan korunmaya çalışıyorlar. Pankartın üst kısmında, Hatice Onaran'ın fotoğrafı yer almakta ve altında "HATİCE ONARAN SERBEST BIRAKILSIN!" ifadesi bulunuyor. Eylemciler, ellerinde "Hatice Onaran Serbest Bırakılsın" yazılı dövizler taşıyor. Katılımcılar, destek gösterisinde bulunuyor ve hatırlatıcı bir şekilde bu eylemi gerçekleştiriyorlar. Eylemin amacı, Hatice Onaran'a yönelik hukuksuz tutumu protesto etmek ve onun serbest bırakılmasını talep etmek.

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, hapishane komisyonu üyelerinden Hatice Onaran’ın hasta mahpuslara destek olmak için cezaevi hesabına para yatırmasının ardından tutuklanmasını kınadı ve serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

Ahu Deryayi akıl hastanesinde, Hatice Onaran hapishanede: Susar mı sandınız?
KADINLARIN GÜNDEMİ
Ahu Deryayi akıl hastanesinde, Hatice Onaran hapishanede: Susar mı sandınız?
10 Kasım 2024

Hatice Onaran, mahpusların yaşam haklarının korunması ve tedavi ihtiyaçlarının karşılanması için yıllarca yoğun çaba harcamış ve hasta mahpusların yanında insani dayanışma gösterdi.

Hatice Onaran, eski eşi Menderes Leyla da dahil olmak üzere 8 hasta mahpus adına, cüzi bir para yatırarak "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçlamasıyla cezalandırıldı. Onaran, 10 Ekim 2024'ten bu yana Gebze Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutuluyor.

İnsan Hakları Derneği, Hatice Onaran’a verilen cezanın akla, vicdana ve hukuka aykırı olduğunu belirtiyor. Dernek, mahpuslara para yatırmanın suç olmadığı ve bu işlemin cezaevi yönetmelikleriyle düzenlendiği vurguladı. Cezaevlerinde mahpuslara elden para verilmediği, bunun yerine cezaevi idaresi hesabına yatırılan paraların, belirli kurallara göre kullanıldığına dikkat çekildi.

Sağlık durumu endişe veriyor

Hatice Onaran, 60 yaşında, yüzde 79 engelli raporu bulunan ve kolon kanseri tedavisi gören bir hasta mahpustur. Uzun yıllar hasta mahpusların tedavi hakları ve yaşam hakları için mücadele eden Onaran, şimdi kendisi de bu haklardan mahrum bırakılmış durumda.

İnsan Hakları Derneği, Hatice Onaran’ın yalnız olmadığını ve ona yapılan hukuksuz tutumu protesto ederek, her ay olduğu gibi PTT aracılığıyla Onaran’a para göndereceklerini duyurdu. Dernek, Hatice Onaran’ın özgürlüğüne kavuşana kadar dayanışma ve mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi ve hapishane komisyonu, Hatice Onaran’ın serbest bırakılmasını talep ederken, mahpuslarla dayanışmanın suç olmadığını bir kez daha vurguladı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Hatice Onaran Eren Keskin hasta mahpuslar hasta tutsaklar hasta mahpuslara özgürlük inisiyatifi insan hakları savunucuları
ilgili haberler
İHD, Hatice Onaran’la dayanışmak için para gönderdi
15 Ocak 2025
/haber/ihd-hatice-onaranla-dayanismak-icin-para-gonderdi-303660
İHD ve TİHV: Nimet Tanrıkulu ve Hatice Onaran serbest bırakılsın
12 Aralık 2024
/haber/ihd-ve-tihv-nimet-tanrikulu-ve-hatice-onaran-serbest-birakilsin-302639
İnsan hakları savunucularından Adalet Bakanı'na Hatice Onaran mektubu
26 Kasım 2024
/haber/insan-haklari-savunucularindan-adalet-bakani-na-hatice-onaran-mektubu-302210
İnsan hakları savunucularından Hatice Onaran serbest bırakılsın çağrısı
13 Kasım 2024
/haber/insan-haklari-savunucularindan-hatice-onaran-serbest-birakilsin-cagrisi-301765
KADINLARIN GÜNDEMİ
Ahu Deryayi akıl hastanesinde, Hatice Onaran hapishanede: Susar mı sandınız?
10 Kasım 2024
/yazi/ahu-deryayi-akil-hastanesinde-hatice-onaran-hapishanede-susar-mi-sandiniz-301627
Hak savunucuları hasta mahpus Hatice Onaran'a mektup gönderdi
16 Ekim 2024
/haber/hak-savunuculari-hasta-mahpus-hatice-onaran-a-mektup-gonderdi-300794
655. F Oturması: Hasta ve engelli mahpus Hatice Onaran serbest bırakılsın
12 Ekim 2024
/haber/655-f-oturmasi-hasta-ve-engelli-mahpus-hatice-onaran-serbest-birakilsin-300663
İHD: Hatice Onaran yalnız değildir
10 Ekim 2024
/haber/ihd-hatice-onaran-yalniz-degildir-300597
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İHD, Hatice Onaran’la dayanışmak için para gönderdi
15 Ocak 2025
/haber/ihd-hatice-onaranla-dayanismak-icin-para-gonderdi-303660
İHD ve TİHV: Nimet Tanrıkulu ve Hatice Onaran serbest bırakılsın
12 Aralık 2024
/haber/ihd-ve-tihv-nimet-tanrikulu-ve-hatice-onaran-serbest-birakilsin-302639
İnsan hakları savunucularından Adalet Bakanı'na Hatice Onaran mektubu
26 Kasım 2024
/haber/insan-haklari-savunucularindan-adalet-bakani-na-hatice-onaran-mektubu-302210
İnsan hakları savunucularından Hatice Onaran serbest bırakılsın çağrısı
13 Kasım 2024
/haber/insan-haklari-savunucularindan-hatice-onaran-serbest-birakilsin-cagrisi-301765
KADINLARIN GÜNDEMİ
Ahu Deryayi akıl hastanesinde, Hatice Onaran hapishanede: Susar mı sandınız?
10 Kasım 2024
/yazi/ahu-deryayi-akil-hastanesinde-hatice-onaran-hapishanede-susar-mi-sandiniz-301627
Hak savunucuları hasta mahpus Hatice Onaran'a mektup gönderdi
16 Ekim 2024
/haber/hak-savunuculari-hasta-mahpus-hatice-onaran-a-mektup-gonderdi-300794
655. F Oturması: Hasta ve engelli mahpus Hatice Onaran serbest bırakılsın
12 Ekim 2024
/haber/655-f-oturmasi-hasta-ve-engelli-mahpus-hatice-onaran-serbest-birakilsin-300663
İHD: Hatice Onaran yalnız değildir
10 Ekim 2024
/haber/ihd-hatice-onaran-yalniz-degildir-300597
Sayfa Başına Git