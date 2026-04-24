ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 24.04.2026 09:04 24 Nisan 2026 09:04
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.04.2026 09:56 24 Nisan 2026 09:56
Okuma Okuma:  1 dakika

Küresel Sumud filosu Gazze'ye ilerliyor

Bir yıl aradan sonra katılımcı sayısını iki takına çıkartan Küresel Sumud Filosu İtalya'ya vardı

Anadolu Ajansı

KUBi Kurdî Bixwînin

Görseli Büyüt
Dünyanın farklı ülkelerinden gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, aktivistler ve gönüllülerin Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla ilk kez 2025 yılında oluşturduğu Küresel Sumud Filosu, ikinci kez Gazze'ye doğru yelkenlerini açtı.

Görseli Büyüt

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak için 50'den fazla ülkedeki sivil toplum kuruluşlarının (STK) desteğiyle oluşturulan Küresel Sumud Filosu'nun ikinci seferi için İspanya'dan yola çıkan tekneler ile İtalya'da hazırlıklarını tamamlayan tekneler, Sicilya Adası'ndaki Siracusa Limanı'nda buluştu

Görseli Büyüt

Filistin bayrakları ve desenleri ile donatılan tekneleri sahildeki Filistin destekçileri, "Özgür Filistin" tezahüratlarıyla karşıladı.

Görseli Büyüt

Teknelerin varışından sonra Küresel Sumud Filosu'na destek veren STK temsilcilerinin katılımıyla halka açık basın toplantısı düzenlendi.

STK temsilcileri konuşmalarında, Filistin ve Gazze'ye desteklerini belirterek, Küresel Sumud Filosu olarak ikinci kez Gazze'ye doğru yola çıktıklarını çünkü İsrail'in ablukasının devam ettiğini ve Gazze'deki koşulların değişmediğini vurguladı.

Görseli Büyüt

Basın açıklamasına katılan İtalyan bankası "Banca Etica"nın yetkilisi Francesco Carfi da banka olarak Küresel Sumud Filosu'nun bu misyonu için bağış kampanyası başlattıklarını ve şu ana kadar 11 bin avro topladıklarını dile getirdi.

Görseli Büyüt

Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu'na katılacak teknelerin İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki hazırlıklarını tamamladıktan sonra ilerleyen günlerde Gazze'ye doğru yola çıkmaları bekleniyor.

Haber Yeri
İstanbul
Küresel Sumud Filosu Gazze Filistin
Sayfa Başına Git