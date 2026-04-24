Küresel Sumud filosu Gazze'ye ilerliyor
Dünyanın farklı ülkelerinden gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, aktivistler ve gönüllülerin Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla ilk kez 2025 yılında oluşturduğu Küresel Sumud Filosu, ikinci kez Gazze'ye doğru yelkenlerini açtı.
Sumud Filosu’na katılmak isteyen yönetmene dağıtım şirketinden sansür
İsrail'in ablukasını kırmak için Akdeniz'de yelken açtılar: Küresel Sumud Filosu Gazze için yola çıktı
İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak için 50'den fazla ülkedeki sivil toplum kuruluşlarının (STK) desteğiyle oluşturulan Küresel Sumud Filosu'nun ikinci seferi için İspanya'dan yola çıkan tekneler ile İtalya'da hazırlıklarını tamamlayan tekneler, Sicilya Adası'ndaki Siracusa Limanı'nda buluştu
Filistin bayrakları ve desenleri ile donatılan tekneleri sahildeki Filistin destekçileri, "Özgür Filistin" tezahüratlarıyla karşıladı.
Teknelerin varışından sonra Küresel Sumud Filosu'na destek veren STK temsilcilerinin katılımıyla halka açık basın toplantısı düzenlendi.
STK temsilcileri konuşmalarında, Filistin ve Gazze'ye desteklerini belirterek, Küresel Sumud Filosu olarak ikinci kez Gazze'ye doğru yola çıktıklarını çünkü İsrail'in ablukasının devam ettiğini ve Gazze'deki koşulların değişmediğini vurguladı.
Basın açıklamasına katılan İtalyan bankası "Banca Etica"nın yetkilisi Francesco Carfi da banka olarak Küresel Sumud Filosu'nun bu misyonu için bağış kampanyası başlattıklarını ve şu ana kadar 11 bin avro topladıklarını dile getirdi.
Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu'na katılacak teknelerin İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki hazırlıklarını tamamladıktan sonra ilerleyen günlerde Gazze'ye doğru yola çıkmaları bekleniyor.