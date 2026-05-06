HABER
YT: Yayın Tarihi: 06.05.2026 08:17 6 Mayıs 2026 08:17
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.05.2026 08:21 6 Mayıs 2026 08:21
Okuma Okuma:  2 dakika

Sumud Filosu: Saldırıya karşı kararlılık mesajı

Filonun sağlık ekibinde yer alan Anna Lagonikos, müdahale sonrası bazı teknelerde hasar oluştuğunu ve bu nedenle takvimde aksaklıklar yaşandığını belirtti.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: AA

Yunanistan’daki “March to Gaza Greece” adlı aktivist grubun organizatörlerinden Antonis Faras, İsrail’in müdahalesine rağmen Küresel Sumud Filosu’nun yoluna devam etme kararlılığını sürdürdüğünü belirtti. Hareketin bireylerle sınırlı olmadığını, ortak değerler ve siyasi hedefler doğrultusunda şekillendiğini vurguladı.

29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusunun filoya müdahalesi sonrasında, Yunanistan’ın İsrail ile sistematik bir işbirliği içinde olduğunun ortaya çıktığına dikkat çekildi.

AA’nın haberine göre, Girit açıklarında alıkonulan aktivistlerin Yunan Sahil Güvenliği desteğiyle adaya getirildiği, bunun ise bir iyi niyet göstergesinden ziyade uluslararası baskının sonucu olduğu aktarıldı. Filoya yönelik saldırıya rağmen faaliyetlerin süreceği, ancak Yunan makamlarının İsrail gemisinin mürettebatına işlem yapmaması halinde olayın cezasız kalacağına işaret edildi.

İsrail’de tutulan aktivistlerin, hareket içindeki rolleri nedeniyle hedef alındığı ve serbest bırakılmaları için çeşitli ülkelerde eylemler düzenlendiği belirtildi. Hareketin korkmadan ve geri adım atmadan devam edeceği vurgulandı.

Saldırı sonrasında filonun yeniden yapılanma sürecine girdiği, katılımcıların moralinin yüksek olduğu bilgisi paylaşıldı. Hava koşullarına bağlı olarak Yunanistan’dan 5 teknenin yaklaşık 50 kişiyle yola çıkmasının planlandığı kaydedildi.

Filonun sağlık ekibinde yer alan Anna Lagonikos, müdahale sonrası bazı teknelerde hasar oluştuğunu ve bu nedenle takvimde aksaklıklar yaşandığını belirtti. Hasarların giderilmesi için zamana ihtiyaç duyulduğu, bunun planlamayı geçici olarak etkilediği ifade edildi.

Girit’te alıkonulup serbest bırakılan aktivistlerin yeniden teknelere dönmeye hazır olduğu, filonun kararlılığını koruduğu aktarıldı. Yunanistan kamuoyundan destek ve endişe mesajları geldiği, yaşananların ülkenin dış politikası açısından da tartışılması gereken sonuçlar doğurabileceği belirtildi.

Daha önceki filoya da katılım sağlandığı ve bu tür görevlerin zorluğuna rağmen uluslararası dayanışmanın umut verdiği ifade edildi. Girişimlerin Filistin meselesine dikkat çekmek ve uluslararası kamuoyu oluşturmak açısından önem taşıdığı vurgulandı.

