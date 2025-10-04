ENGLISH KURDÎ
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 4 Ekim 2025 09:22
 ~ Son Güncelleme: 4 Ekim 2025 13:35
2 dk Okuma

Sumud Filosu’na katılmak isteyen yönetmene dağıtım şirketinden sansür

Yönetmen Necmettin Sancak’ın filminin vizyonunun askıya alınmasıyla ilgili açıklama yapan Film Yönetmenleri Derneği “Bu sansür ve engellemeyi en sert şekilde kınıyoruz,” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Sumud Filosu’na katılmak isteyen yönetmene dağıtım şirketinden sansür
Fotoğraf: Yönetmen Necmettin Sancak.

Ödüllü yönetmen Necmettin Sancak’ın ilk uzun metraj filmi “Ayşe”nin vizyonu, yönetmenin Küresel Sumud Filosu’na katılma kararı sonrası askıya alındı.

Sancak’ın filmin Ekim 2025’te vizyona girmesi için UIP (United International Pictures) ile yaptığı anlaşma, şirketin gönderdiği bir e-posta ile iptal edildi.

E-postada, gerekçe olarak yönetmenin “aktivistlerin öncülüğünde yürütülen bir misyona katılması” gösterildi.

Binnur Kaya, Rıdvan Sancak, Menderes Samancılar, Ali Seçkiner ve Şehnaz Bölen Taftalı’nın rol aldığı film, down sendromlu kardeşi Rıdvan ile yaşayan ve benzin istasyonunda çalışarak geçimlerini sağlayan Ayşe’nin hikâyesini anlatıyor.
Filmden bir kare.

Film Yönetmenleri Derneği’nden kınama

Yönetmene ve filmine uygulanan sansürle ilgili açıklama yapan Film Yönetmenleri Derneği (Directors Association of Turkey, FİLM-YÖN), şöyle dedi:

Gazze filosuna destek “Ayşe”ye engel olamaz!

2023 yılında çekimlerini tamamlanan ilk uzun metraj filmi “Ayşe” ile 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi İlk Film ve Film-Yön En İyi Yönetmen ödüllerine; 45. İstanbul Film Festivali’nde Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü’ne ve 45. Kahire Film Festivali’nde Sanatsal Katkı Ödülü’ne layık görülen Necmettin Sancak, filminin 2025 yılı Ekim ayında vizyona girmesi için Paramount Pictures ve Universal Studios’un Türkiye distribütörü olan UIP (United International Pictures) ile anlaşmıştır.

Sancak’ın Gazze’ye insani yardım götüren Global Sumud Flotilla’ya katılma kararını öğrenen UIP yöneticileri, yönetmene gönderdikleri bir mailde ‘Aktivistlerin öncülüğünde yürütülen bir misyona katılması’ gerekçesiyle filmin vizyonunu askıya aldıklarını bildirmiş ve filmin vizyonunu engellemiştir.

Film-Yön olarak, bir Türk yönetmenin kendi ülkesinde maruz kaldığı bu sansür ve engellemeyi en sert şekilde kınıyoruz. Bu tür girişimler kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun karşısında olduğumuzu ilân eder; bu tür müdahalelere maruz kalan herkesle dayanışma içinde olduğumuzu beyan ederiz. Türk sinemasının ve kültür endüstrisinin; yapımcı, yönetmen, senarist, oyuncu sendika ve dernekleri dahil tüm mesleki örgütlerini bu konuda dayanışmaya ve duyarlı olmaya çağırıyoruz.

(TY)

