Küresel Sumud Filosu’nun gemisine Tunus’ta drone saldırısı

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail ablukasını kırmak için Gazze’ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nun ana gemisine Tunus’un Sidi Bou Said limanında insansız hava aracıyla (drone) saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Gazze İçin “Küresel Sumud Filosu” yola çıkıyor

Albanese, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, 31 Ağustos’ta İspanya’dan hareket eden filonun Tunus limanına yanaştığını ve burada saldırıya uğradığını duyurdu. Albanese, “Geminin bir kısmı alev aldı. Limana doğru hareket eden diğer iki teknenin acil korunmaya ihtiyacı var” dedi.

newyorkpost'un aktardığına göre, aktivistler, Gazze kuşatmasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak için barışçıl misyonlarına kararlı biçimde devam edeceklerini açıkladı.

“Geminin bir kısmı alev aldı”

Filo’nun Tunus Deklarasyonu İcra Üyesi Vail Nevvar da sosyal medyadan yaptığı canlı yayında, İspanya’dan gelen teknelerden birine drone ile saldırı düzenlendiğini doğruladı. Nevvar, “Tunus’un Sidi Bou Said Limanı’nda Küresel Sumud Filosu’na ait İspanyol gemisine insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi, geminin bir kısmı alev aldı. Teknedeki aktivistlerden aldığımız bilgiye göre, bir drondan yangın çıkarıcı madde fırlatıldığı bildirildi” dedi.

Tunus makamları saldırıyı reddetti

Reuturs'ın aktarımına göre, Tunus İçişleri Bakanlığı ve Ulusal Muhafızlar, saldırı iddialarını yalanladı. Yetkililer, gemide çıkan yangının içeriden kaynaklandığını ve bölgede herhangi bir drone tespit edilmediğini açıkladı. Liman bölgesinde ise geniş güvenlik önlemleri alınarak araç ve yaya girişi kapatıldı.

Yola çıkış planı

Filonun Tunus’tan 10 Eylül Çarşamba günü hareket etmesi bekleniyor. İspanya’dan yola çıkan gemiler Tunus açıklarına 7 Eylül’de ulaşmıştı. Tunus’tan yaklaşık 150 aktivistin, aralarında çok sayıda Türk’ün de bulunduğu gönüllülerin filoya katılması planlanıyor. Daha sonra filonun İtalya açıklarında başka teknelerle birleşerek Gazze’ye doğru yola devam etmesi öngörülüyor.

Arka plan: “Sumud” kavramı

“Sumud”, Arapçada “kararlılık” veya “sarsılmaz azim” anlamına geliyor. 1967’deki Altı Gün Savaşı sonrası Filistin halkı arasında direnişi simgeleyen kavram, topraklarda kalma, kimliği koruma ve şiddet içermeyen sivil itaatsizlik yoluyla işgale direnme mücadelesini ifade ediyor. Bugün de Küresel Sumud Filosu’nun sembolü olarak kullanılmaya devam ediyor.

(EMK)