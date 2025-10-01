Küresel Sumud Filosu: Gemilerimize müdahale başladı

Küresel Sumud Filosu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, radarlarında 20'den fazla kimliği belirsiz geminin tespit edildiğini ve bu gemilerin, filoya yalnızca 3 deniz mili uzaklıkta bulunduğunu aktardı.

Teknelerdeki aktivistler internetlerine yönelik engelleme olduğunu, diğer teknelerle teması büyük ölçüde kaybettiklerini ve iletişim kuramadıklarını bildirdi.

Küresel Sumud Filosu'nun Youtube hesabından yapılan canlı yayında da birçok gemideki görüntünün kesildiği veya uzun süreli kopmaların yaşandığı gözleniyor.

Küresel Sumud Filosu: Sembolik desteğin ötesine geçin, somut adım atın

00:20 | Filoda iki vatandaşı bulunan Kolombiya İsrail ile serbest ticaret anlaşmasını feshetme ve İsrail’in Kolombiya’daki tüm diplomatik heyetini ülkeden çıkarma kararı aldı.

23:40 | Saadet Partisi Milletvekili Necmettin Çalışkan filonun son durumunu bianet'e anlattı.

23:30 | İsrail donanması Küresel Sumud Filosu'nu önce kuşattı ardından gemileri ele geçirmeye başladı. İsrail merkezli Kanal 13’ün haberine göre, şu ana kadar 6 gemiye İsrail askeri çıktı.

23:10 | Türkiye Dışişleri Bakanlığı İsrail'in filoya müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı, masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemidir. Alıkonulan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların bir an önce serbest bırakılması için gerekli tüm girişimler başlatılmaktadır."

22:05 | Küresel Sumud Filosu: Gemilerimiz hukuka aykırı şekilde durduruluyor. Kameralar kapalı ve gemilere askeri personel girdi. Gemideki tüm katılımcıların güvenliğini ve durumunu teyit etmek için aktif olarak çalışıyoruz.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Global Sumud Flotilla (@globalsumudflotilla)'in paylaştığı bir gönderi

İsrail gemileri yaklaşıyor

22:00 | İsrail Dışişleri Bakanlığı filonun rotasını değiştirmesi yönünde bir mesaj yayımladı. Mesajda abluka altındaki Gazze'ye ulaştırılmak istenen insani yardım için "provokasyon" denildi.

The sole purpose of the Hamas-Sumud flotilla is provocation. Israel, Italy, Greece, and the Latin Patriarchate of Jerusalem have all offered and continue to offer the flotilla a way to peacefully deliver any aid they might have to Gaza. The flotilla refused because they are not… pic.twitter.com/pLQj1FLIPA — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 1, 2025

21:30 | İsrail savaş gemileri filodaki teknelerin etrafını kuşatmaya ve sinyal kesici çalıştırmaya başladı. Aktivistler önceden belirlenen protokol gereği can yeleklerini giyerek telefonlarını denize atmaya başladı.

20:45 | Filodan yapılan son açıklamada, tekneleri engellemek için 20'den fazla İsrail savaş gemisinin filoya yaklaştığı belirtilerek "İsrail donanmasının bir saat içinde müdahalesini bekliyoruz. Güvertede alarm durumundayız" denildi.

16:50 | İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Gazze’ye doğru ilerleyen “Sumud Filosu”nu durdurma çağrısı yaptı.

Greece is now also joining Italy in its appeal to the flotilla: “accept the Latin Patriarchate of Jerusalem’s offer to safely deliver aid intended in solidarity with the children, women, and men of Gaza.”

Spain has also requested them not to continue their course.



From all over,… https://t.co/224MOh3Su4 — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) October 1, 2025

"Koltuklarını korumak için Gazze'deki katliama sessiz kalıyorlar"

16:30 | Yüksek riskli bölgeye giren filodaki aktivistlerden Ömer Faruk Narlı bianet'e yaptığı açıklamada sivil insiyatiflere ve hükümetlere büyük görev düştüğüne dikkat çekti.

14:43 | Yaklaşık 20 ABD Kongresi üyesi, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya bir mektup göndererek Gazze ablukasını kırmayı amaçlayan Sumud Filosu'nun korunmasını talep etti.

14:25 | Sumud Filosu’nun resmi sayfasında yapılan açıklamaya göre filo, Gazze’ye 118 deniz mili mesafeye ulaştı. Bu mesafenin, Haziran ayında yola çıkan ve durdurulan Madleen adlı filonun engellendiği noktadan yalnızca 8 deniz mili daha ileride olduğuna dikkat çekildi.

Fotoğraf: AA

13:30 | Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'na yönelik bir saldırının "uluslararası hukukun bariz ihlali ve insanlığa karşı suç" olacağını belirtti.

Gustavo Petro X hesabından yapılan paylaşım

12:51 | Filoda yer alan aktivistlerden David Adler, X hesabından yayımladığı mesajında, bu paylaşımının “son mektubu” olabileceğini belirtti.

Adler yazısında, filonun Gazze’ye sadece 120 deniz mili uzaklıkta olduğunu ifade ederek, gece boyunca İsrail savaş gemilerinin konvoyu taciz ettiğini, gemilere saldırdığını, mürettebatı korkuttuğunu ve iletişimi engellediğini aktardı. Adler, bu taktiklerin daha önceki filolarda da görüldüğünü ve uluslararası sularda İsrail tarafından yasa dışı müdahalelerin habercisi olduğunu belirtti.

@davidrkadler X hesabı

İspanya ve İtalya'dan geri adım

09:30 | İspanya'nın bir benzeri haber İtalya'dan geldi. BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İtalyan hükümetinin, Gazze kıyılarına yakın sözde "tehlike bölgesi"ne yaklaşan filodan çekilme kararını sert bir dille eleştirdi.

09:00 | İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Başbakanlık kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, hükümet, Küresel Sumud Filosu'na İsrail askerlerinin olası müdahalesine karşı "yüksek riskli bölge" olarak adlandırılan deniz sınırına girmemesi tavsiyesinde bulundu.

Filoya teknik müdahale

08:40 | Küresel Sumud Filosu'nun, sosyal medya hesabından, "Kimliği belirsiz" gemilerin filodaki bazı teknelere yaklaştığı ve "bazılarının ışıklarını kapattığı" belirtilirken filoda Alma gemisi ile iletişimin kesildiği aktarıldı.

Al Jazeera'nın aktardığına göre Alma gemisiyle saatler sonra iletişim yeniden sağlandı. Alma gemisiyle VHF haberleşmesi ve canlı yayın, birkaç dakikalık kesintinin ardından yeniden kuruldu.

06:00 | Filodaki Adagio gemisinde bulunan aktivist Muhammed Salih, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, filoya 80 kilometre (50 mil) uzaklıkta bir İsrail Donanması gemisinin saptandığını ve donanma üzerinde çok sayıda dronun uçtuğunu ifade etti.

Salih, "Bu akşam veya yarın gece bir İsrail müdahalesi veya saldırısı bekliyorduk. Büyük olasılıkla bu gece gerçekleşecek. Yüksek alarmdayız. Herkes can yeleklerini giydi ve güvertede hazır bekliyor" açıklamasında bulundu.

Adagio gemisinin güvenlik kamerası görüntüsü

Küresel Sumud Filosu hakkında Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu günlerdir Gazze’ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor. Bu, bugüne kadar Gazze’ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor. Arapça ‘kararlılık’ veya ‘sarsılmaz azim’ anlamlarına gelen Sumud, 1967’deki Altı Gün Savaşı’nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin’de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

(NÖ)