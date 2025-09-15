Küresel Sumud Filosu'ndaki 11 tekne Gazze'ye doğru yelken açtı

Küresel Sumud Filosu'ndaki 11 tekne daha bugün yola çıktı.

Mağrib Sumud Konvoyu'ndan toplam 4 tekne, ikisi Tunus'un Sidi Busaid Limanı'ndan, biri Gammart Limanı’ndan biri de Binzert Limanı'ndan Gazze'ye doğru hareket etti.

İspanya’dan filoya katılan, aralarında dron saldırısına maruz kalan "Alma" isimli tekne ile İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’ı taşıyan "Family" isimli teknenin bulunduğu 7 tekne daha Tunus'un kuzeyindeki Binzert Limanı'ndan denize açıldı.

Liman yetkililerinden alınan bilgiye göre, İspanya’dan filoya katılan 3 teknenin ise teknik problemlerden dolayı Binzert Limanı'nda kalmaya devam edecekleri belirtildi.

Sumud Filosu aktivisti Sema Silkin Ün: “Bu öncü bir saldırı daha sert müdahaleler gelebilir”

Tekneler Akdeniz açıklarına buluşacak

Mağrib Sumud Konvoyunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, filodaki teknelerin gün içerisinde Gazze'ye doğru yola çıkmaya devam edeceği belirtildi.

Dün de Küresel Sumud Filosu'ndaki 10 tekne Tunus'tan Gazze'ye doğru yola çıkmıştı.

Aralarında Türkiye'den aktivistlerin de olduğu 50’ye yakın ülkeden bine yakın aktivistin yer aldığı filo, İtalya ve Yunanistan’dan katılacak tekneler ile Akdeniz açıklarında buluşarak yollarına devam edecek.

Mağrip Sumud Konvoyu Yönetim Kurulu Üyesi Halid Bucuma, dün yaptığı açıklamada, Tunus’un Binzert Limanı’nda bekleyen Küresel Sumud Filosu teknelerinin bugün Gazze’ye doğru hareket edeceğini, açık denizde başkent Tunus’taki Sidi Busaid ve Gammart Limanları’ndan ayrılan teknelerle buluşacaklarını duyurmuştu.

Milletvekillerinin isimleri Gazze’ye gidecek Sumud Filosu’ndan çıkartıldı

İlk tekne 13 Eylül'de yola çıkmıştı

Küresel Sumud Filosu, 13 Eylül’de TSİ 15:30’da aralarında Türk aktivistlerin de olduğu Küresel Sumud Filosundaki ilk tekne Binzert Limanı'nda halkı selamlayarak Gazze'ye doğru hareket etmiş, ardından bir tekne daha yola çıkmıştı.

İspanya’nın Barselona kentinden 31 Ağustos'ta yola çıkan 22 teknenin yanı sıra Tunus’tan 23 tekne Küresel Sumud Filosu'nda yer alıyor.

Başkent Tunus’tan açılan tekneler ile Binzert Limanı'ndan ayrılan tekneler Tunus açıklarında birleşerek Gazze’ye doğru yola devam edecekler.

Aralarında Türklerin de olduğu 50’ye yakın ülkeden bine yakın aktivistin yer aldığı filo, İtalya ve Yunanistan’dan katılacak tekneler ile Akdeniz açıklarında buluşarak yollarına devam edecek.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi önünde Gazze'de yaşananlara tepki göstermek için çadır eylemi düzenleyen Filistin destekçisi aktivistler, İsrail ablukasını kırarak Gazze'ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası koruma talep ediyor.

Küresel Sumud Filosu neden önemli? Küresel Sumud Filosu'nda, "Özgürlük Filosu Koalisyonu", "Küresel Gazze Hareketi", "Mağrib Sumud Konvoyu" ve Malezya merkezli "Sumud Nusantara" organizasyonu yer alıyor. Filoda, 50’ye yakın ülkeden yüzlerce aktivist teknelerle Gazze'ye hareket ediyor. Geçmişte Gazze’ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el koyarak aktivistleri sınır dışı etmişti. Küresel Sumud Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliği taşıyor. Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

