Küresel Sumud Filosu Türkiye’de toplanacak

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırmayı amaçlayan uluslararası sivil toplum girişimi Küresel Sumud Filosu Türkiye’ye geliyor. 9-10 Mayıs’ta Muğla’nın Marmaris ilçesinde uluslararası toplantı yapılacak.

Siyasi Haber’in aktardığına göre toplantıya filo katılımcıları, örgütleyiciler, ortaklar ve uluslararası uzmanlar katılacak. Toplantıda mevcut durum değerlendirilecek, siyasi strateji tartışılacak ve misyonun sonraki aşaması netleştirilecek.

Filo, 11 Mayıs’ta da basın toplantısı düzenleyerek hareketin yeni aşamasını kamuoyuyla paylaşacak.

Küresel Sumud Filosu’nun basın açıklaması şöyle:

“Küresel Sumud Filosu, sindirme ve felç etme amaçlı bu kaçırma olaylarının, Filistin halkına karşı yürütülen soykırım ve işgali sona erdirme yönündeki küresel kararlılığı güçlendirmekten başka bir işe yaramadığına dair sağlam bir kanaate sahiptir. Misyon, her katılımcıya özen gösterme yükümlülüğüne ve kurtuluş mücadelesinde Filistin halkının yanında olma konusundaki sarsılmaz taahhüdüne bağlı kalmaktadır. Marmaris’teki bu toplantı, bu kararlılığın eyleme dönüştüğü yer olacaktır.

Filo, küresel siyasi ve sivil toplum müttefikleri ağını toplantı öncesinde somut öneriler ve taahhütler sunmaya çağırıyor. Bu öneri ve taahhütler, Filistinli rehineler ve yasa dışı olarak alıkonmuş siyasi tutuklular da dahil, gözaltındaki katılımcıların derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını sağlamak için gerekli diplomatik, hukuki ve siyasi mekanizmalara odaklanmalı; İsrail rejimini uluslararası hukuk kapsamında korsanlık eylemlerinden ve Gazze ile Batı Şeria’da devam eden soykırım ve etnik temizlikten sorumlu tutmalıdır.

11 Mayıs’ta GSF, misyonun ve hareketin bir sonraki aşamasını tanıtmak üzere bir basın toplantısı düzenleyecek. Toplantıda, denizde yasa dışı kaçırmaların hesabını sormaya yönelik küresel taahhütler ile hükümetlerin ve sivil toplumun dünya çapında şiddet içermeyen deniz misyonlarını ve Filistin dayanışmasını korumaya yönelik somut taahhütleri de sunulacak.”

Ávila ve Abukeshek’in tutukluluğu uzatıldı

Filo açıklamasında, İsrail güçlerinin uluslararası sularda alıkoyduğu insani yardım aktivistleri Thiago Ávila ve Saif Abukeshek hakkında da bilgi verildi.

Açıklamaya göre İsrail’in Aşkelon’daki mahkemesi, Ávila ve Abukeshek’in gözaltı süresini 10 Mayıs 2026’ya kadar altı gün daha uzattı.

Adalah avukatları Hadeel Abu Salih ve Lubna Tuma, kararın “devletin kanunsuzluğuna yargı onayı” anlamına geldiğini söyledi. Avukatlar, aktivistler hakkında resmi bir suçlama bulunmadığını, ayrıca kişilerin Gazze’den 1000 kilometreden fazla uzakta ve İsrail’in yargı yetkisi dışında alıkonulduğunu belirtti.

Adalah, karara Bölge Mahkemesi nezdinde itiraz edecek.

Filo, Ávila ve Abukeshek’in açlık grevlerinin yedinci gününe girdiğini, iki aktivistin psikolojik ve fiziksel baskıya maruz bırakıldığını hatırlattı.

Aktivistlerin 24 saat boyunca yüksek ışık altında ve tecritte tutulduğunu, tıbbi muayeneler dahil hareketleri sırasında gözlerinin bağlandığını ve sorgularda ölüm tehditleriyle karşılaştıklarını belirtti.

Lula’dan serbest bırakma çağrısı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva da 5 Mayıs’ta X hesabından yaptığı paylaşımda, Brezilya vatandaşı Thiago Ávila’nın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Lula, Ávila’nın tutukluluğunun “İsrail hükümetinin haklı gösterilemez bir eylemi” olduğunu belirtti ve aktivistlerin uluslararası sularda gözaltına alınmasının “ciddi bir uluslararası hukuk ihlali” olduğunu söyledi.

Lula, Brezilya hükümetinin İspanya hükümetiyle birlikte, alıkonulan kişilerin güvenliğinin sağlanmasını ve derhal serbest bırakılmasını talep ettiğini açıkladı.

