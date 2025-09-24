ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 24 Eylül 2025 08:40
 ~ Son Güncelleme: 24 Eylül 2025 09:29
2 dk Okuma

Küresel Sumud Filosu'na saldırı

İsrail'in ambargosunu delerek Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Sumud Filosu'na ses bombası ile saldırı yapıldığı açıklandı.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Küresel Sumud Filosu'na saldırı
Fotoğraf: AA

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in taciz ve saldırıları sürüyor.

Filoya yönelik gece saatlerinde dronlar kullanılarak ses bombaları ve tanımlanamayan kimyasallar atıldığı ve bu maddelerin filodaki iki gemiye hasar verdiği belirtildi. Filo, bu saldırıya uluslararası sularda uğradı.

March to Gaza Greece tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 02.00 sularında yaşanan olayda, 8 tekneye yönelik saldırılarda dronlar aracılığıyla ses bombaları, kimyasal maddeler ve elektronik karıştırıcıların kullanıldığı belirtildi.

Sumud Filosu aktivisti Sema Silkin Ün: “Bu öncü bir saldırı daha sert müdahaleler gelebilir”
9 Eylül 2025

"Bu zorbalığa karşı desteklerinize ihtiyacımız var"

Filonun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Filomuza yönelik dron saldırıları aralıksız devam ediyor. Ayrıca, deniz üzerinde tanımlanamayan insansız deniz araçlarının varlığı raporlanmıştır. Tunus'ta limandaki gemilerimize bırakılan ve tanımlanamayan toplardan sonra bu geceki saldırılarla ses bombaları ve tanımlanamayan kimyasallar gemilerimize atılmıştır, iki gemimizin yelkeni hasar görmüştür. 

Aktivistlerimizden bazıları saldırıların psikolojik olduğunu, Gazze ablukasına karşı kararlılıklarını sürdürmekte olduğunu ifade etmişlerdir. Gazze'nin ve filomuzun yaşadığı bu zorbalığı sonlandırmak için desteklerinize ihtiyacımız var. Medyada daha çok yer almak, vicdan sahiplerinin hem yasal eylemlerle hem de sosyal medyada seslerini yükseltmesi, hem Gazze hem de filomuz için hayati önemedir. Gazze'yi, tamamen barışçıl ve sivil olan Sumud filosunu yalnız bırakmayınız."

Sumud Filosu'ndaki aktivistler teknelerin birbiriyle iletişiminin kesilmesi için radyo frekanslarının uzaktan müdahale ile bozulduğunu söyledi.

Küresel Sumud Filosu'nun 2 hafta içinde Gazze'ye ulaşması hedefleniyor
16 Eylül 2025

Küresel Sumud Filosu

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 50 kadar ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıkmıştı. İspanya'dan yola çıkan tekneler, 7 Eylül'de Tunus'a ulaşmaya başlamıştı.

Şu anda Girit açıklarında olan 35 tekne, Gazze'ye doğru yol almaya devam ediyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Küresel Sumud Filosu Gazze İsrail Filistin
