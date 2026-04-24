DW: Dîroka Weşanê: 24.04.2026 09:57 24 Nîsan 2026 09:57
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 24.04.2026 10:08 24 Nîsan 2026 10:08
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Fîloya Sumûd a Cîhanî careke din ber bi Xezeyê diçe

Fîloya Sumûd a Cîhanî ku piştî salekê hejmara beşdarên xwe derxist du qatan, gihîşt Îtalyayê.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Fîloya Sumûd a Cîhanî ya ku cara yekem di sala 2025an de ji aliyê nûnerên saziyên sivîl, aktîvîst û xwebexşên ji welatên cuda yên cîhanê ve bi armanca şikandina dorpêça li ser Xezeyê û gihandina alîkariya mirovî hatibû avakirin, cara duyem ber bi Xezeyê ve bi rê ket.

Fîloya Sumud a Cîhanî: Dest bi midaxeleya keştiyên me kirin
2 Cotmeh 2025
Îsraîlê êrişî Fîloya Sumudê ya Kûrewî kir
24 Îlon 2025
Ji bo şikandina dorpêça Îsraîlê ya li ser Xezeyê û gihandina alîkariya mirovî, bi piştgiriya saziyên sivîl ên ji zêdetirî 50 welatan 'Fîloya Sumûd a Cîhanî' hat avakirin. Keştiyên vê fîloyê yên ku ji bo seferê ji Spanyayê bi rê ketibûn û yên ku li Îtalyayê amade bûbûn, li Bendera Siracusayê ya li Girava Sîcîlyayê gihîştin hev.

Keştiyên ku bi alayên Fîlîstînê û bi nexşên taybet hatibûn xemilandin, li beravê ji aliyê alîgirên Fîlîstînê ve bi dirûşmên 'Fîlîstîna Azad' hatin pêşwazîkirin.

Piştî gihîştina keştiyan, bi beşdariya nûnerên saziyên sivîl civîneke çapemeniyê ya vekirî hat lidarxistin.

Nûnerên saziyên sivîl di axaftinên xwe de destnîşan kirin ku ew piştgiriyê didin Fîlîstîn û Xezeyê; her wiha diyar kirin ku ji ber ku dorpêça Îsraîlê hîn jî berdewam dike û şert û mercên li Xezeyê neguherîne, ew wekî Fîloya Sumûd a Cîhanî cara duyem ber bi Xezeyê ve bi rê ketine.

Rayedarê bankaya Îtalî 'Banca Etica'yê Francesco Carfi jî di daxuyaniyê de cih girt û anî ziman ku wan wekî banka ji bo vê mîsyona Fîloya Sumûd kampanyayek dane destpêkirin û heta niha 11 hezar euro kom kirine.

Tê payîn ku keştiyên Mîsyona Biharê ya 2026an a Fîloya Sumûd a Cîhanî, piştî ku amadekariyên xwe yên li Sîcîlyayê temam bikin, di rojên pêş de ber bi Xezeyê ve bi rê bikevin.

Stenbol
Stenbol
Küresel Sumud Filosu Filistîn Xeze
