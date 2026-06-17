ABD ambargosu Küba’da hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor

Küba’nın başkenti Havana’da yaşanan enerji kesintileri ve temel hizmetlerdeki aksamalar, Kübalıların günlük yaşamını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Elektrik arzındaki sorunlar su temini, atık yönetimi ve sağlık hizmetleri gibi kamu hizmetlerine de yansırken, atık toplama sistemindeki aksaklıklar nedeniyle kent genelinde sokaklarda çöp birikintileri oluştu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, uzmanlar, dang humması ve Zika virüsü gibi hastalıklara karşı Kübalıları uyardı.