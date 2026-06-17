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YT: Yayın Tarihi: 17.06.2026 16:53 17 Haziran 2026 16:53
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.06.2026 16:54 17 Haziran 2026 16:54
Okuma Okuma:  1 dakika

ABD ambargosu Küba’da hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor

Küba Devlet Başkanı, ekonominin yönetim sistemine yönelik reform niteliğinde 20’den fazla önlem sundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
ABD ambargosu Küba’da hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Küba’nın başkenti Havana’da yaşanan enerji kesintileri ve temel hizmetlerdeki aksamalar, Kübalıların günlük yaşamını olumsuz etkilemeye devam ediyor. 

Elektrik arzındaki sorunlar su temini, atık yönetimi ve sağlık hizmetleri gibi kamu hizmetlerine de yansırken, atık toplama sistemindeki aksaklıklar nedeniyle kent genelinde sokaklarda çöp birikintileri oluştu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, uzmanlar, dang humması ve Zika virüsü gibi hastalıklara karşı Kübalıları uyardı.

Parlamento, ekonomiyi güçlendirmeyi görüşecek

Öte yandan, teleSUR’un aktardığına göre ise Küba Cumhuriyeti Devlet Konseyi, 10. Yasama Dönemi Halk İktidarı Ulusal Meclisi’nin Üçüncü Olağanüstü Oturumu’nun yarın (18 Haziran) tarihinde toplanmasına karar verdi. 

Oturumda, Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel Bermúdez tarafından yakın zamanda açıklanan ekonomik ve sosyal dönüşüm önerileri ele alınacak.

Küba Devlet Başkanı, ekonominin yönetim sistemine yönelik reform niteliğinde 20’den fazla önlem sundu. Bu adımların, merkezi planlamayı daha esnek hâle getirmesi, üretim teşviklerini güçlendirmesi ve iç pazar ile ihracatı canlandırması hedefleniyor.

Parlamento oturumundan önce, Küba Komünist Partisi (PCC) Merkez Komitesi de Devlet Başkanı Díaz-Canel’in açıkladığı önlemleri ele almak üzere olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Küba ABD Ambargosu Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Küba'ya yönelik ambargo
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