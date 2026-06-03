ABD’nin petrol ablukası Küba’yı çöp krizine sürükledi

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 30 Ocak 2026’dan bu yana uyguladığı petrol ablukası, Küba’da derinleşen bir çöp krizine neden oldu.

The New York Times’ın aktardığına göre, yakıt sıkıntısı nedeniyle çöp kamyonları çalışamaz hâle gelirken, başkent Havana’nın sokakları devasa çöp yığınlarıyla doldu.

Her geçen gün büyüyen çöp sorunu, kötü koku ve çevre kirliliğinin yanı sıra çeşitli hastalıklara da zemin hazırlıyor.

Ayda yalnızca 9 dolar kazanan temizlik işçisi Jose Fernandes Zaldivar, bazı günler evinin girişinin bile çöpler nedeniyle kapandığını söyledi.

“Küba’daki elektrik kesintileri, sömürgeci politikaların somut sonucu”

Bazı mahalle sakinleri çözümü çöpleri yakmakta bulsa da, ortaya çıkan duman ve kirleticiler yeni sağlık tehditleri yaratıyor.

Biriken atıkların sivrisinek popülasyonunu artırabileceğini belirten uzmanlar, dang humması ve Zika virüsü gibi hastalıklara karşı uyarı yaptı. (TY)