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YT: Yayın Tarihi: 03.06.2026 15:20 3 Haziran 2026 15:20
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.06.2026 16:04 3 Haziran 2026 16:04
Okuma Okuma:  1 dakika

ABD’nin petrol ablukası Küba’yı çöp krizine sürükledi

Yakıt yetersizliği nedeniyle toplanamayan atıklar sokakları kaplarken, uzmanlar salgın hastalık riskine dikkat çekti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
ABD’nin petrol ablukası Küba’yı çöp krizine sürükledi
Enerji krizinin gölgesinde Havana’da yaşam, 3 Haziran 2026, (Fotoğraf: Anadolu Ajansı).

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 30 Ocak 2026’dan bu yana uyguladığı petrol ablukası, Küba’da derinleşen bir çöp krizine neden oldu.

The New York Times’ın aktardığına göre, yakıt sıkıntısı nedeniyle çöp kamyonları çalışamaz hâle gelirken, başkent Havana’nın sokakları devasa çöp yığınlarıyla doldu. 

Her geçen gün büyüyen çöp sorunu, kötü koku ve çevre kirliliğinin yanı sıra çeşitli hastalıklara da zemin hazırlıyor. 

Ayda yalnızca 9 dolar kazanan temizlik işçisi Jose Fernandes Zaldivar, bazı günler evinin girişinin bile çöpler nedeniyle kapandığını söyledi.

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Bazı mahalle sakinleri çözümü çöpleri yakmakta bulsa da, ortaya çıkan duman ve kirleticiler yeni sağlık tehditleri yaratıyor. 

Biriken atıkların sivrisinek popülasyonunu artırabileceğini belirten uzmanlar, dang humması ve Zika virüsü gibi hastalıklara karşı uyarı yaptı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Küba'ya ABD ablukası Küba donald trump çevre sorunları halk sağlığı
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