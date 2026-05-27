ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 27.05.2026 10:53 27 Mayıs 2026 10:53
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.05.2026 11:00 27 Mayıs 2026 11:00
Okuma Okuma:  1 dakika

ABD önümüzdeki hafta Küba'ya saldıracak iddiası

Porto Riko Valisi Jenniffer Gonzalez, "Daha birkaç gün öncesine kadar Venezuela ile bir savaşın içindeydik ve önümüzdeki hafta da Küba ile bir savaşımız olacak." dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
ABD önümüzdeki hafta Küba'ya saldıracak iddiası
Fotoğraf: Magdalena Chodownik / AA

Porto Riko Valisi Jenniffer Gonzalez, ABD'nin  Küba'ya karşı bir saldırı planladığını iddia etti.

Anadolu Ajansı’nın yerel basından aktardığına göre Gonzalez ABD ordusunun gelecek Küba'ya yönelik saldırı hazırlığında olduğunu söyledi.

Gonzalez, 3 Ocak'ta Venezuela'ya yapılan askeri müdahalede Porto Riko topraklarının kullanıldığını belirterek, "Önümüzdeki hafta Küba'ya karşı bir saldırı planlanıyor." dedi.

ABD'nin Çin, Rusya ve İran'a karşı yeni bir soğuk savaş yürüttüğünü ifade eden Gonzalez, "Daha birkaç gün öncesine kadar Venezuela ile bir savaşın içindeydik ve önümüzdeki hafta da Küba ile bir savaşımız olacak." diye konuştu.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parilla, ABD'nin, eylemleriyle uluslararası barış ve güvenliği aşındırdığını, Küba'ya karşı olası bir askeri saldırının emrini verenlerin "savaş suçlusu" olarak tarihe geçeceğini söylemişti.

Parilla, "BM Şartı'nın amaç ve ilkelerini savunmak ve BM merkezli uluslararası sistemi güçlendirmek" başlığı altında toplanan BM Güvenlik Konseyinde konuşmuştu.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Küba
ilgili haberler
“Küba’daki elektrik kesintileri, sömürgeci politikaların somut sonucu”
21 Mayıs 2026
/haber/kubadaki-elektrik-kesintileri-somurgeci-politikalarin-somut-sonucu-319792
TRUMP KÜBA'YA SALDIRI HAZIRLIĞINDA
Küba: "ABD'nin saldırısı halinde kan banyosu yaşanacak"
19 Mayıs 2026
/haber/kuba-abd-nin-saldirisi-halinde-kan-banyosu-yasanacak-319754
Küba, ABD’nin “İHA aldılar” iddiasını yalanladı
18 Mayıs 2026
/haber/kuba-abdnin-iha-aldilar-iddiasini-yalanladi-319724
BM uzmanları: "ABD'nin Küba'ya dayattığı 'enerji açlığı' ağır bir insan hakları ihlali"
8 Mayıs 2026
/haber/bm-uzmanlari-abd-nin-kuba-ya-dayattigi-enerji-acligi-agir-bir-insan-haklari-ihlali-319461
Kolombiya’dan Küba’ya insani yardım
17 Nisan 2026
/haber/kolombiyadan-kubaya-insani-yardim-318844
ABD’nin Küba’ya saldıracağı iddiası gündemde
16 Nisan 2026
/haber/abdnin-kubaya-saldiracagi-iddiasi-gundemde-318764
ABD ambargosu, Küba’da turizmi durma noktasına getirdi
10 Nisan 2026
/haber/abd-ambargosu-kubada-turizmi-durma-noktasina-getirdi-318602
Küba Devlet Başkanı, ABD’li Demokrat Kongre üyeleri ile bir araya geldi
7 Nisan 2026
/haber/kuba-devlet-baskani-abdli-demokrat-kongre-uyeleri-ile-bir-araya-geldi-318427
Küba "Kutsal Hafta" adına iki bin on mahkumu serbest bırakıyor
4 Nisan 2026
/haber/kuba-kutsal-hafta-adina-iki-bin-on-mahkumu-serbest-birakiyor-318346
Küba Devlet Başkanı: Müdahaleye maruz kalırsak devrim uğruna canımı vermeye hazırım
27 Mart 2026
/haber/kuba-devlet-baskani-mudahaleye-maruz-kalirsak-devrim-ugruna-canimi-vermeye-hazirim-318116
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
“Küba’daki elektrik kesintileri, sömürgeci politikaların somut sonucu”
21 Mayıs 2026
/haber/kubadaki-elektrik-kesintileri-somurgeci-politikalarin-somut-sonucu-319792
TRUMP KÜBA'YA SALDIRI HAZIRLIĞINDA
Küba: "ABD'nin saldırısı halinde kan banyosu yaşanacak"
19 Mayıs 2026
/haber/kuba-abd-nin-saldirisi-halinde-kan-banyosu-yasanacak-319754
Küba, ABD’nin “İHA aldılar” iddiasını yalanladı
18 Mayıs 2026
/haber/kuba-abdnin-iha-aldilar-iddiasini-yalanladi-319724
BM uzmanları: "ABD'nin Küba'ya dayattığı 'enerji açlığı' ağır bir insan hakları ihlali"
8 Mayıs 2026
/haber/bm-uzmanlari-abd-nin-kuba-ya-dayattigi-enerji-acligi-agir-bir-insan-haklari-ihlali-319461
Kolombiya’dan Küba’ya insani yardım
17 Nisan 2026
/haber/kolombiyadan-kubaya-insani-yardim-318844
ABD’nin Küba’ya saldıracağı iddiası gündemde
16 Nisan 2026
/haber/abdnin-kubaya-saldiracagi-iddiasi-gundemde-318764
ABD ambargosu, Küba’da turizmi durma noktasına getirdi
10 Nisan 2026
/haber/abd-ambargosu-kubada-turizmi-durma-noktasina-getirdi-318602
Küba Devlet Başkanı, ABD’li Demokrat Kongre üyeleri ile bir araya geldi
7 Nisan 2026
/haber/kuba-devlet-baskani-abdli-demokrat-kongre-uyeleri-ile-bir-araya-geldi-318427
Küba "Kutsal Hafta" adına iki bin on mahkumu serbest bırakıyor
4 Nisan 2026
/haber/kuba-kutsal-hafta-adina-iki-bin-on-mahkumu-serbest-birakiyor-318346
Küba Devlet Başkanı: Müdahaleye maruz kalırsak devrim uğruna canımı vermeye hazırım
27 Mart 2026
/haber/kuba-devlet-baskani-mudahaleye-maruz-kalirsak-devrim-ugruna-canimi-vermeye-hazirim-318116
Sayfa Başına Git