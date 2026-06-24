Küba, ABD’nin yeni yaptırım kararlarını kınadı

Küba hükümeti, ABD yönetiminin Küba ordusunun kontrolünde olan ve ülke ekonomisinde belirleyici bir rol oynayan GAESA adlı holding ile bağlantılı şirketleri yaptırım listesine almasına tepki gösterdi.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni yaptırım kararlarını “suç” olarak nitelendirdi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Rodríguez, şöyle dedi:

Dürüst olmayan ve yalancı Dışişleri Bakanı tarafından yönetilen ABD hükümeti, halka ve halkın yaşam koşullarına yönelik acımasız saldırganlık ile toplu cezalandırma karşısında Küba ekonomisinin beklentilerden daha güçlü, daha kabiliyetli ve daha etkili olduğunu kanıtlaması üzerine ekonomimize yönelik kuşatmayı daraltacak adımları sürdürüyor. Bu bireyin dünyanın en büyük gücünün başında körüklediği şey bir suçtur.

Rubio’nun açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, söz konusu şirketlerin Küba halkının kaynaklarını “çalarak” kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını iddia edip “Bugün, GAESA ağının yanı sıra Küba’nın maden ve metal rezervlerini haksız kazanç elde etmek amacıyla sömüren kuruluşları da yaptırım listesine ekledim,” demişti.

The situation in Cuba is devolving as the island’s corrupt, brutal and anti-American Communist regime continues to prioritize its own total control over the freedom, opportunity and basic wellbeing of the Cuban people.



The Cuban military-controlled conglomerate GAESA has… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 23, 2026

(TY)