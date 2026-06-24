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YT: Yayın Tarihi: 24.06.2026 14:35 24 Haziran 2026 14:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.06.2026 14:41 24 Haziran 2026 14:41
Okuma Okuma:  1 dakika

Küba, ABD’nin yeni yaptırım kararlarını kınadı

Küba Dışişleri Bakanı, ABD’nin Küba ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olan GAESA holdingine bağlı şirketleri yaptırım listesine almasını “suç” olarak nitelendirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Küba, ABD’nin yeni yaptırım kararlarını kınadı
ABD ablukasına rağmen Küba’da süren günlük yaşam, 19 Haziran 2026, (Fotoğraf: Anadolu Ajansı).

Küba hükümeti, ABD yönetiminin Küba ordusunun kontrolünde olan ve ülke ekonomisinde belirleyici bir rol oynayan GAESA adlı holding ile bağlantılı şirketleri yaptırım listesine almasına tepki gösterdi.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni yaptırım kararlarını “suç” olarak nitelendirdi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Rodríguez, şöyle dedi:

Dürüst olmayan ve yalancı Dışişleri Bakanı tarafından yönetilen ABD hükümeti, halka ve halkın yaşam koşullarına yönelik acımasız saldırganlık ile toplu cezalandırma karşısında Küba ekonomisinin beklentilerden daha güçlü, daha kabiliyetli ve daha etkili olduğunu kanıtlaması üzerine ekonomimize yönelik kuşatmayı daraltacak adımları sürdürüyor. Bu bireyin dünyanın en büyük gücünün başında körüklediği şey bir suçtur.

Rubio’nun açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, söz konusu şirketlerin Küba halkının kaynaklarını “çalarak” kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını iddia edip “Bugün, GAESA ağının yanı sıra Küba’nın maden ve metal rezervlerini haksız kazanç elde etmek amacıyla sömüren kuruluşları da yaptırım listesine ekledim,” demişti.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
Küba Küba'ya ABD ablukası Marco Rubio Bruno Rodríguez
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