Küba, ABD’nin “İHA tehdidi” iddiasını yalanladı

Küba, ABD’li yetkililerin ülkenin 300’den fazla askeri insansız hava aracı (İHA) edindiği ve bu araçlarla Guantanamo Körfezi’ndeki ABD üssü, ABD savaş gemileri ve Florida kıyılarına yönelik saldırı düzenleme ihtimaline dair iddialarını yalanladı.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD hükümetinin Küba’ya yönelik “düzmece bir dosya” oluşturduğunu söyleyerek “ABD hükümeti, hiçbir meşru gerekçe olmaksızın Küba halkına yönelik ekonomik savaşı ve olası bir askeri saldırıyı haklı çıkarmak için her geçen gün yeni iddialar üretmektedir. Küba kimseyi tehdit etmemekte ve savaş istememektedir,” dedi.

ABD ambargosu, Küba’da turizmi durma noktasına getirdi

Küba’nın kendini savunma hakkı

Bakan, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan meşru müdafaa hakkına dikkat çekerek, ülkesinin her türlü saldırı ve tehdide karşı hazırlıklı olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernández de Cossío da ABD’ye tepki göstererek, Küba’nın kendini savunma hakkına sahip olduğunu vurguladı.

Cossío, Küba’ya yönelik iddiaların “askeri saldırganlığı meşrulaştırma girişimi” olduğunu savunarak, “ABD’de Küba’yı hedef alan çevreler, yalan ve bahaneler üreterek olası bir saldırıyı olağanlaştırmaya çalışıyor,” dedi.