Kadıköy Belediyesi’nin topladığı üç köpek, hayvan bakımevinde

Kadıköy’de iki gün önce (14 Nisan) Zeus, Mavi ve Kırmızı isimli üç köpek, yıllardır yaşadıkları rıhtımdan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimindeki Kadıköy Belediyesi ekipleri tarafından alındı.

Hayvanların toplatıldığını duyuran ve “Hayvan Hemşiresi” olarak bilinen hayvan hakları savunucusu Mine Vural, Instagram paylaşımında “Isırma yok, saldırı yok, hiçbir şey yok. Tek sorun, köpek olmaları,” ifadelerini kullandı.

Köpeklerin akıbetine ilişkin bugün ulaştığımız Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, hayvanların barınakta olduğunu ve birinin tedavi gördüğünü açıkladı.

Ancak köpeklere yıllardır düzenli olarak bakan Mine Vural, köpeklerden Zeus’a zaten kendisinin bağışıklık güçlendirici Imuneks verdiğini ve belediyeyi arayarak bu uygulamanın sürdürülmesini özellikle talep ettiğini söyledi.

Bakımevi görevlisi, köpeklerin tedavi sürecinin ardından barınaktan çıkabilmesi için yasal olarak sahiplenilmeleri gerektiğini belirtti.

Görevli ayrıca barınağın gönüllü ziyaretlere haftanın yedi günü açık olduğunu ifade etti.

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı da barınaktan hayvan sahiplenilmesi durumunda 6 aylık mama, su, mama kabı, tasma ve temel bakım desteğinin belediye tarafından karşılandığını duyurmuştu.

Kadıköy Belediyesi’nin topladığı üç köpeğin akıbeti bilinmiyor